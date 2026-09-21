গণতন্ত্র রক্ষায় ঢাল হাইকোর্ট, ভোটের সকালে গ্রেফতারি রুখতে মাঝরাত পর্যন্ত শুনানি !

গণতন্ত্র রক্ষায় ঢাল হাইকোর্ট, ভোটের সকালে গ্রেফতারি রুখতে মাঝরাত পর্যন্ত শুনানি !
Rajasthan High Court Hearing till Midnight: ভোটগ্রহণের আগে প্রার্থীদের গ্রেফতারের আশঙ্কায় হাইকোর্ট রবিবার মধ্যরাত পর্যন্ত কাজ করে প্রার্থীদের স্বস্তি দিয়েছে ।
Published : September 21, 2026 at 10:29 AM IST
যোধপুর (রাজস্থান), 21 সেপ্টেম্বর: পুরসভার সভাপতি ও চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের ঠিক আগের দিন মাঝরাত পর্যন্ত শুনানি হাইকোর্টে । পুলিশ ও দুর্নীতি দমন ব্যুরোর (এসিবি) সম্ভাব্য পদক্ষেপ এবং হঠাৎ মামলা দায়েরের আশঙ্কায় ছয়টি ভিন্ন শহরের বেশ কয়েকজন প্রার্থী ও কাউন্সিলর রবিবার রাজস্থান হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ।
আশঙ্কা করা হচ্ছিল, আজ সোমবার ভোটগ্রহণের আগে প্রার্থীদের আটক বা গ্রেফতার করে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা হতে পারে । গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং ভোটাধিকার রক্ষার জন্য ছুটির দিন রবিবারও আদালতে বিশেষ শুনানির আয়োজন করা হয় । বিকেলে শুরু হওয়া আবেদনের শুনানি গভীর রাত পর্যন্ত চলে এবং মামলায় রক্ষাকবচের আদেশ জারি করা হয় ।
প্রথমে, বিকেলে প্রধান বিচারপতির অনুমতি নিয়ে ছুটির দিনে কুচেরা কেন্দ্রের প্রার্থী তেজপাল মিরধার গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ জারি করা হয় । এরপরে, সন্ধ্যার মধ্যে পৃথক একক বেঞ্চে আরও পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি হয়েছে। হনুমানগড় পুরসভার কাউন্সিলর মঞ্জু আদালতে আবেদন দাখিল করে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, রাজনৈতিক শত্রুতার কারণে তাঁকে হয়রান করা এবং ভোটদানে বাধা দেওয়া হতে পারে ।
প্রবীণ আইনজীবী রবি ভানসালির যুক্তি শোনার পর বিচারপতি কুলদীপ মাথুরের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, নির্ধারিত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না । রাজ্য সরকার, পুলিশ প্রশাসন এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব চেয়ে নোটিশও জারি করেছে আদালত ।
এছাড়াও, হনুমানগড় থেকে নবনির্বাচিত আরও নয়জন কাউন্সিলর চেয়ারম্যান নির্বাচনের সময় গ্রেফতারের আশঙ্কা প্রকাশ করে আবেদন করেন । এর শুনানিতে বিচারপতি নূপুর ভাটির নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ সমস্ত কাউন্সিলরের গ্রেফতারের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে । অন্য একটি মামলায়, আবেদনকারী মাকসুদ আহমেদ, বিকানের ইউআইটি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং নির্বাচিত কাউন্সিলর, ভোটের দিন অর্থাৎ সোমবার সকালে একটি এসসি/এসটি আইনের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলবি নোটিশ পেয়েছেন । গ্রেফতারের ভয়ে আইনজীবী শচীন আচার্য মামলা করেন এবং আদালত স্বস্তি দিয়েছে তাঁকে ।
শ্রীবিজয়নগর ও শ্রীগঙ্গানগরেও স্থগিতাদেশ: নির্বাচন ঘোষণার পরের দিনই শ্রীবিজয়নগরে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সুশীল মিধা ওরফে বিট্টু মিধার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি) এবং এসসি/এসটি আইনের ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয় । সরকার বিচারপতি সুনীল বেনিওয়ালের আদালতে এই আবেদনের বিরোধিতা করে অভিযোগগুলিকে গুরুতর আখ্যা দেয়, কিন্তু পুরো ঘটনাটির সময়কাল বিবেচনা করে আদালত 7 অক্টোবর পর্যন্ত মিধার গ্রেফতারের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে ।
শ্রীগঙ্গানগরেও স্থগিতাদেশ: বিচারপতি নূপুর ভাটির একটি বেঞ্চ 19 সেপ্টেম্বর দায়ের করা একটি মামলায় চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সঞ্জয় মুন্দ্রাকে স্বস্তি দেয় । মুন্দ্রার বিরুদ্ধে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ ছিল । এফআইআর দায়েরের সময়কাল এবং নির্বাচনের কথা বিবেচনা করে আদালত 5 অক্টোবর পর্যন্ত তার গ্রেফতারের উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করে ।