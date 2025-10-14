চলন্ত বাসে আগুন, ঝলসে গেলেন বহু যাত্রী
একটি বেসরকারি বাস জয়সলমের থেকে যোধপুরে যাচ্ছিল ৷ মাঝপথেই থাইয়াট গ্রামের কাছে চলন্ত বাসটিতে আগুন ধরে যায় ৷ ঘটনায় ঝলসে যান অনেক যাত্রী ৷
জয়সালমের, 14 অক্টোবর: যাত্রীবাহী চলন্ত বাসে আগুন লেগে ঝলসে গেলেন অনেকেই ৷ মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের আর্মি ওয়ার মিউজিয়ামের কাছে জয়সলমের-যোধপুর রোডের উপর ঘটনাটি ঘটে ৷ বেশ কয়েকজন দগ্ধ হয়েছে বলে খবর ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় 16 জনকে যোধপুরে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ দুঃখপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা
যাত্রীদের অনেকেই চলন্ত বাস থেকে জানলা দিয়ে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ এতেও বেশ কয়েকজন আহত হন ৷ জেলাশাসক প্রতাপ সিং ঘটনার দুঃখপ্রকাশ করে জরুরি ভিত্তিতে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এদিন বিকেল 3টে নাগাদ বাসটি দিল্লি থেকে জয়সলমেরের দিকে রওনা দেয় ৷ বাসের অধিকাংশ যাত্রী ছিলেন যোধপুরের ৷ 20 কিলোমিটার যাওয়ার পর থাইয়াট গ্রামের কাছে বাসটি থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে ৷ সঙ্গে সঙ্গে বাসটিতে আগুন লেগে যায় ৷ তবে আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি ৷ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ সেনা জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেন ৷
ভয়াবহ এই বাস দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা ৷ তিনি জেলাশাসক, পুলিশ সুপারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন ৷ একইসঙ্গে আহতদের সবরকম সাহায্যের জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন ৷ তবে বাসটিতে কতজন যাত্রী ছিলেন তা এখনও জানা যায়নি ৷ মুখ্যমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, জয়সলমেরে বাসে আগুন লাগার ঘটনা হৃদয়বিদারক ৷ এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল ৷ আহতদের সব ধরনের সাহায্যের জন্যে আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷"
প্রত্যক্ষদর্শী মনেন্দ্র সিং জানান, বাসটি রাস্তায় উপর জ্বলছিল ৷ ধোঁয়ায় রাস্তা ডেকে যায় ৷ অনেকেই বাস থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন ৷ প্রশাসন, পুলিশ ও দমকলের গাড়ি প্রায় 50 মিনিট পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ খবর দেওয়া হয় সেনাকেও ৷ সেনার কয়েকজন আধিকারিক এবং জওয়ান ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেন ৷ আহতদের দ্রুত জেলার সরকারি জওহর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছ জেলাশাসক প্রতাপ সিং, পুলিশ সুপার অভিষেক শিভহারে ৷ মহকুমা শাসক সক্ষম গোয়েল এবং জেলার অনান্য আধিকারিকরা ৷
বাসযাত্রীর আত্মীয়দের জন্য খোলা হয় হেল্পলাইন নম্বর ৷ নম্বর গুলি হল- 9414801400, 8003101400, 02992-252201, and 02992-255055 ৷ জেলার আধিকারিকরা সর্বক্ষণ ঘটনার প্রতি নজর রেখে চলেছেন ৷