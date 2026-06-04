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হানিমুন মার্ডার, ঘটনাস্থল এখন ট্যুরিস্ট স্পট; রোজগার বাড়ছে ক্য়াবচালক-স্থানীয়দের

সেই খুনের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল আসমুদ্রহিমাচলকে ৷ সদ্যবিবাহিত রাজা'র করুণ পরিণতির কথা ভাবলে আজও মন খারাপ হয়ে যায় ৷ শিলং ঘুরে লিখলেন সুরজিৎ ঘোষ ৷

sonam spl shilong story
এই খাদেই ফেলা হয়েছিল রাজের দেহ, ঘটনাস্থল এখন পর্যটকদের আকর্ষণের জায়গা (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 3:56 PM IST

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শিলং, 4 জুন: গাড়ির রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে চারদিক খোলা মাঠ । মাঠের বুক চিড়ে এদিকওদিক থেকে জলের ধারা গিয়ে নেমেছে খাদে । খাদ গিয়ে মিশেছে উই সডং জলপ্রপাতে । মেঘালয়ের শান্ত নিরবিলি ইস্ট খাসি হিলস জেলার শোরার এই জলপ্রপাতের নাম এখন সকলেই জানেন । সৌজন্যে, বছর খানেক আগের 'হানিমুন মার্ডার কেস'।

বিয়ের মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সোনাম আর তার প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার চক্রান্তে প্রাণ কেড়ে নেয় রাজা রঘুবংশীর । মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় এসে এখানেই ঠান্ডা মাথায় তিন সুপারি কিলারেরর সাহায্য নিয়ে 'প্রেমের পথের কাঁটা' স্বামী রাজাকে চিরতরে অতীত করে দিয়েছিল সোনম । অন্যত্র খুনের পর ঠিক এখান থেকেই দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছিল গভীর খাদে । আর সেই এলাকা এখন জনপ্রিয় 'ট্যুরিস্ট স্পট'। চেরাপুঞ্জি থেকে শিলং যাওয়ার রাস্তায় বহু পর্যটক গাড়ি থামিয়ে দেখতে যান ঘটনাস্থল । অতীতের পাণ্ডববর্জিত জনপথে পর্যটকদের হাত ধরে এসেছেন দোকানিরাও । খুনের ঘটনাস্থল দেখতে দেখতে চায়ে চুমক অথবা মোমোয় কামড়-সবই চলছে দেদার । কীভাবে, কী হয়েছিল তা বলতে কার্পণ্য করেন না ক্যাব চালকরাও ।

খুনের আগে-পরে

চার্জশিট বলছে, খুনের পর 2025 সালের 23 মে দেহ খাদে ফেলা হয় । এর বেশ কয়েকদিন বাদে 2 জুন জলপ্রপাতে ভেসে ওঠে তরুণ রাজার দেহ । ধীরে ধীরে জানা যায়, তাঁর খুনে 'মাস্টারমাইন্ড' সোনম । প্রেমিক ও ভাড়াটে খুনিদের সঙ্গে নিয়ে তার কুকর্ম নাড়িয়ে দিয়েছে সভ্য সমাজের ভিত । সদ্যবিবাহিত তরুণের এমন নির্মম পরিণতি মেনে নিতে পারেননি কেউ । শোরার রাস্তায় আজও তা নিয়েই শোরগোল ।

তিন দশকেরও বেশি সময় শিলংয়ের বিভিন্ন রাস্তায় ক্যাব চালাচ্ছেন বিধান রায় । বাঙালি তো বটেই, মোহনবাগান বলতে অন্ধ । এ কথা সে কথার ফাঁকে সোনম-স্মৃতি উসকে দিয়ে বললেন, 'এমন কাণ্ড এখানে জীবনে দেখিনি ! সত্যি কথা বলতে কী প্রথমে অনেকের মতো আমারও মনে হয়েছিল সোনম কিছু করেনি । পরে সত্যিটা জানতে পেরে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ।' ঘটনার পর তদন্তকারী দলের আনাগোনা, প্রশাসনের তৎপরতা, সংবাদমাধ্যমের হৈচৈ- সব মনে আছে বিধানের । একটা বছর পেরিয়ে গিয়েছে । অপরাধীরা গ্রেফতার হয়েছে, মূল অভিযুক্ত সোনম জামিনও পেয়েছে । এসব খবর জানে শিলং, জানেন বিধানও । খোঁজ রাখেন বললেই ঠিক বলা হবে ।

sonam spl shilong story
বছর খানেক বাদেও পর্যটকদের আনাগোনা (ইটিভি ভারত)

ওঁদের পেটের টানে

পর্যটকদের খুনের জায়গা দেখানোর নেপথ্যে কৌশলও আছে ৷ স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় গাড়ি চালক জনশন লিংডো বললেন, “মানুষ খুনের খবর জানতে চায় । আর এই খুনের কথা কে না জানে ৷ এখানে এসে খুনের জায়গাটা চোখ দিয়ে পরখ করতে করতে অনেকেই খানিকটা সময় খরচ করেন ৷ তারপর অনান্য গন্তব্যে যেতে কিছুটা বেশি সময় লাগে ৷ সবমিলিয়ে যাতায়াতের সময় বেশি হয়ে যাওয়ায় আমরা অতিরিক্ত টাকা রোজগার করার সুযোগ পাই।“

শিলং-সফর শেষে পর্যটকদের কাছে পরবর্তী গন্তব্য বলতে যে কয়েকটি বিকল্প আছে তার অন্যতম হয় ডাওকিং নয়তো চেরাপুঞ্জি । ঝর্ণা যাঁদের ভালো লাগে তাঁরা দ্বিতীয় বিকল্পটিকেই বেছে নেন । উই সডং তেমনই এক জনপ্রিয় জলপ্রপাত । সেখানে পৌঁছনোর খানিক আগেই এই 'খুনে মাঠ' ! বৃহস্পতিবার সকালে বেশ ভিড় মাঠে । সোনম-চর্চার মাঝেই ঘটনাস্থলটা একবার দেখে নিচ্ছেন সবাই । ছবিও উঠছে দেদার । খাদের প্রায় সর্বত্র বেড়া দেওয়া থাকলেও একটি অংশ খালি । সেখান থেকেই দেহ নীচে ফেলা হয়েছিল বলে জানালেন মোমো বিক্রেতা মানসি তামাং । আজ একবছর বাদেও বেড়া বসানোর কাজ হয়নি ৷

যখন সময় থমকে দাঁড়ায়

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেশের এক নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক । সঙ্গে স্ত্রী । ক্যাব চালকের থেকে ঘটনার বিবরণ শোনার মাঝেই জানালেন, এমন ঘটনা কল্পনারও অতীত ছিল একসময়ে । স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কও যদি এভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তাহলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হতে বাধ্য । মাঠের ইতিউতি ছোট-বড় নানা আকারের গর্ত । প্রায় প্রতিটিতেই জল । পা-ডুবিয়ে বসেছিলেন সুবেশা এক তরুণী । পাশে মোবাইল হাতে স্বামী । সুন্দর সকালে স্ত্রীর কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত যত্ন করে ধরে রাখছিলেন ক্যামেরার ৷

দিল্লির বাসিন্দা নিকিতার সঙ্গে নয়ডার আশুতোষের বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক । পারিবারিক ব্যবসায় স্বামীকে সাহায্য করেন স্ত্রী । প্রায় তাঁদের বয়সি এক দম্পতির সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা অজানা নয়। তবে এ নিয়ে তৈরি হওয়া অস্বস্তি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কারও জানা নেই । নিকিতা আর আশুতোষ এক সুরেই জানালেন, সম্পর্কে ওঠাপড়া থাকে । বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আর সেই সম্পর্কে বাঁধা পড়ে থাকা এক জিনিস নয় । সম্পর্ক ভাঙার কারণ তৈরি হলে পরিস্থিতি অনুযায়ী উপায় বেছেও নেওয়া যায় । কিন্তু হত্যা কোনও সমাধান হতে পারে না ।

sonam spl shilong story
এই খাদে পড়ার পর উই সডং জলপ্রপাতে ভেসে ওঠে রাজের দেহ (ইটিভি ভারত)

বদলে যাওয়া শিলং

শুধু পর্যটক বা ক্যাবচালক নয় হত্যাকাণ্ডের প্রভাব পড়েছে হোটেলগুলির উপরেও । শিলংয়ে এসে সোনম আর রাজা যে হোটেলে উঠেছিলেন তার ঠিক পাশে অন্য একটি হোটেলে কাজ করেন পুরুলিয়ার ঝালদার মেয়ে সুপর্ণা । কয়কে বছর ধরে এই অচেনা শহর তাঁর ঠিকানা । সকাল থেকে সন্ধ্যা হোটেলের কাজ সেরে ফিরে যান ভাড়া বাড়িতে । অপেক্ষায় থাকেন স্বামী সুব্রত । তিনি এখানকার একটি বেসরকারি স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক । সুপর্ণা জানালেন, খুনের পর থেকে প্রশাসনের কড়াকড়ি অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে ৷ হোটেলে কারা কারা আসছেন তার বিস্তারিত বিবরণ নেওয়া এখন বাধ্যতামূলক । পরিবারের একজনের নয় সকলেরই সরকারি পরিচয় পত্র জমা রাখতে হয় । দিতে হয় পেশার বিস্তারিত বিবরণও ।

ঘুরতে এসে এত লিখতে কার ভালো লাগে ? পর্যটকদের দিক থেকে আপত্তিও আসে । কিন্তু ঠান্ডা মাথায় তাঁদের বুঝিয়ে তথ্যসংগ্রহ করাই কাজ সুপর্ণার । তাঁর কথায়, "এতকিছু লিখতে কেউ চায় না ৷ আমরা এখন সোনম-রাজার ঘটনা দিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করি । আজ রাজার সঙ্গে যা হয়েছে, কাল অন্য় কারও সঙ্গেও তা হতে পারে । তেমন পরিস্থিতিতে এই তথ্য় ধরেই তদন্ত শুরু করতে পারবে পুলিশ ।”

sonam spl shilong story
হানিমুন মার্ডার কেস, ঘটনাস্থল এখন ট্যুরিস্ট স্পট (ইটিভি ভারত)

সম্পর্কের শেষ সুতো

সেই বহুলচর্চিত জলপ্রপাতের কাছে দেখা হয়ে গেল বেঙ্গালুরুর এক বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার দুই কর্মী বিহান আর আরোহীর সঙ্গে । কলকাতায় পাঠ শেষ করে বেঙ্গালুরুতে কাজ করতে গিয়ে পরিচয় । প্রেম । এ বছর শেষেই বিয়ে । তার আগে কোর্টশিপে শেষবার ঘুরতে এসেছেন শিলংয়ে । বললেন, “একটা-দুটো ঘটনা ঘটে তাতে সম্পর্ক মিথ্যা হয়ে যায় না । দূরের পাহাড়টার কথাই ভাবুন । কত শত ধস নামে, ঝঞ্ঝা আসে । তাতে কি পাহাড়ের সৌন্দর্য নষ্ট হয় বা আকর্ষণ কমে যায় ? রবি ঠাকুরকে স্মরণ করুন- আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ। খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত !”

বলিউড কানেকশন

একটা খুন । ঘটনাস্থলের পর্যটনকেন্দ্র হয়ে যাওয়ার ঘটনার মধ্যে অভিনবত্বের শেষ নেই । আর এই ঘটনা অনেককেই মনে করিয়ে দিচ্ছে 1981 সালের বলিউডি ছবি 'এক দুজে কে লিয়ে' (Ek Duuje Ke Liye) সিনেমার কথা ৷ রোম্যান্টিক হলেও সিনেমার শেষে মিশে বিশাদ । পরিচালক কে রামচন্দ্র প্রথমে তেলুগু ভাষায় 'মারো চরিত্র'নামে একটি জনপ্রিয় ছবি তৈরি করেন । পরে হিন্দি ভাষায় তৈরি হয় 'এক দুজে কে লিয়ে'। সে সময় প্রায় 10 কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল ব্লকব্লাস্টার ছবিটি ৷

ছবিতে দেখানো হয় তামিল পরিবারের সন্তান বিষ্ণুর সঙ্গে প্রেম হয় উত্তর ভারতের মেয়ে স্বপ্নার । সম্পর্ক মেনে নেয়নি দুই পরিবার ৷ কিন্তু একে অপরের সঙ্গ ছাড়তে নারাজ বিষ্ণ ও স্বপ্না । শেষমেশ নিজেদের শেষ করে দেয় তারা । ছবির সেই দৃশ্যটি তোলা হয়েছিল বিশাখাপত্তনমের একটি জায়গায় । ছবি মুক্তির পর থেকে অনেক তরুণ-তরুণী সেই একই জায়গায় গিয়ে নিজেদের শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন । পরে তৎপর হয় প্রশাসন । ওই নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় । প্রায় পাঁচ দশক বাদে সোনম-রাজের হাতে রাজার খুন ফিরিয়ে দিল এই বলিউডি ছবির স্মৃতি ৷

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SONAM RAGHUVANSHI STORY
RAJA SONAM HONEYMOON MURDER CASE
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হানিমুন মার্ডার কেস
RAJA RAGHUVANSHI MURDER CASE

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