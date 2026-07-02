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সোনমের জামিন বাতিল হোক, হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য

মেঘালয়ের হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে এবার সুপ্রিম কোর্টে গেল মেঘালয় সরকার। তাদের আর্জি, অবিলম্বে সোনম রঘুবংশীর জামিন বাতিল হোক।

SONAM RAGHUVANSHI BAIL
সোনম রঘুবংশী (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 2, 2026 at 5:00 PM IST

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নয়াদিল্লি, 2 জুলাই: হানিমুন মার্ডার কাণ্ডে নয়া মোড় ! পালাতে পারেন সোনম রঘুবংশী এই নিয়ে, মেঘালয় সরকার দ্বারস্থ হয় সুপ্রিম কোর্টের ৷ সম্প্রতি শিলংয়ের নিম্ন আদালত সোনম রঘুবংশীর জামিন মঞ্জুর করেছিল। মেঘালয় হাইকোর্টও জামিন বহাল রাখে। চলতি সপ্তাহের শুরুতে মেঘালয় হাইকোর্ট শিলং আদালতের দেওয়া সোনম রঘুবংশীর জামিনের আদেশ বহাল রেখেছে।

মেঘালয় সরকারের পক্ষের আইনজীবী এবং কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শীর্ষ আদালতের অবসরকালীন বেঞ্চের কাছে মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছেন। সেই আর্জিকে মান্যতা দিয়েছে আদালত। শুক্রবার মামলার শুনাানি হতে পারে।

অভিযুক্তের পলাতক হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে তুষার মেহতা বেঞ্চকে মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে মামলা শুনানি হওয়ার আর্জি জানান ৷ তুষার আদালতে জানিয়েছেন, সোনমকে পাকড়াও করার সময়ে তাঁকে গ্রেফতারির কারণ জানানো হয়নি, শুধুমাত্র এই যুক্তি দেখিয়ে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছিল আদালত। কিন্তু কিছু টাইপোগ্রাফিক্যাল ভুলের কারণেই তা হয়েছিল। শুধুমাত্র, এই কারণে কাউকে জামিন দেওয়া যায় না-বলেই আদালতে সওয়াল করেছেন তুষার।

পাশাপাশি, তিনি এও দাবি করেন, সোনম জামিনে বাইরে থাকলে, তিনি পালিয়েও যেতে পারেন ৷ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শোনার পর সুপ্রিম কোর্টের অবসরকালীন বেঞ্চ গত শুক্রবার বিষয়টি তালিকাভুক্ত করতে সম্মত হয়। চলতি সপ্তাহের শুরুতে মেঘালয় হাইকোর্ট সোনম রঘুবংশীকে জামিন দিয়ে শিলং আদালতের দেওয়া আদেশ বহাল রেখেছে। এদিকে, মেঘালয় হাইকোর্টের বিচারপতি ডব্লিউ ডিয়েংডোহের একক বেঞ্চ শিলংয়ের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (জুডিশিয়াল)-এর চলতি বছরের এপ্রিল মাসে জামিনের বিরুদ্ধে রাজ্যের করা আপিল খারিজ করে দেন ৷

2025 সালের মে মাসে মেঘালয়ের পূর্ব খাসি পাহাড়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন রাজা এবং সোনম। তারপর আচমকাই দু'জন নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের লোকরা পুলিশের দ্বারস্থ হন। খোঁজাখুঁজি শুরু করে পুলিশ বেশ কয়েক দিন বাদে একটি গিরিখাত থেকে রাজার দেহ উদ্ধার করে। তখনও সোনমের উপর সন্দেহ হয়নি কারও। পরে তাঁকে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্ত যত এগিয়েছে, এই ঘটনায় রহস্যের জাল ততই ঘন হয়েছে।

অভিযোগ ওঠে, প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা এবং আরও তিন জনের সহযোগিতায় রাজাকে খুনের ষড়যন্ত্র করেছিলেন সোনম। পুলিশ একে একে সকলকে গ্রেফতার করে। সোনম, রাজ, বিশাল, আকশ এবং আনন্দ, এই পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 790 পাতার চার্জশিট আদালতে জমা দেয় পুলিশ। আদালতে সোনম বলেছিলেন, তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন তিনি।

TAGGED:

SONAM RAGHUVANSHIS BAIL
সোনম রঘুবংশী
রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ড
RAJA RAGHUVANSHI MURDER
SONAM RAGHUVANSHI BAIL

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