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E20 পেট্রল ব্যবহারে বিকল গাড়ি, বদলে দেওয়ার নির্দেশ কমিশনের

কোম্পানি গাড়ি দিতে ব্যর্থ হলে মূল্য এবং অন্যান্য খরচ বাবদ 20,50,494 টাকা ফেরত দিতে হবে অভিযোগকারীকে।

Maruti Suzuki To Replace Car
রায়পুর জেলা ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের অফিস (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 4:40 PM IST

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রায়পুর, 16 জুলাই: E20 পেট্রল ব্যবহার করায় গাড়ির ক্ষতি সংক্রান্ত অভিযোগে ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলা ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (অতিরিক্ত বেঞ্চ) অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রায় দিয়েছে ৷

গাড়ি নির্মাতা সংস্থা মারুতি সুজুকিকে কমিশনের নির্দেশ, ক্রেতাকে একটি 'গ্র্যান্ড ভিটারা' (Grand Vitara) মডেল বদলে নতুন 'E20-কম্প্যাটিবল' (ইথানল-মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহারের উপযোগী) মডেল দিতে হবে ৷ কোম্পানি চাইলে গাড়িটির মূল্যসহ অন্য খরচ ফেরত দিতে পারে ৷

ইথানল-মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহারের জন্য গাড়ির ইঞ্জিনে বারবার সমস্যা দেখা দিচ্ছে-এমন অভিযোগকারী ওই ক্রেতার পক্ষে রায় দেওয়ার পাশাপাশি মানসিক হয়রানি ও আইনি লড়াইয়ের খরচের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে কমিশন ৷

নির্দেশে উল্লেখ রয়েছে , অভিযোগকারীকে 2023 সালের জানুয়ারিতে তৈরি একটি 'মারুতি গ্র্যান্ড ভিটারা স্ট্রং হাইব্রিড জিটা প্লাস' (Maruti Grand Vitara Strong Hybrid Zeta Plus) গাড়ি বিক্রি করা হয়েছিল, যা E20 পেট্রল ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল না ৷ ওই জ্বালানী ভরার পর গাড়িটি বারবার বন্ধ হয়ে যেতে থাকে ৷ এর ফলে ক্রেতাকে একাধিকবার পেট্রল পরিবর্তন, ফুয়েল ট্যাঙ্ক পরিষ্কার এবং ঘনঘন সার্ভিস সেন্টারে যেতে হয় ৷ এত কিছুর পরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। কমিশন জানায়, কোম্পানি ও ডিলার ক্রেতাকে ওই মডেলের E20 পেট্রল ব্যবহারের উপযোগী গাড়ি দিতে ব্যর্থ হয়েছে । বিষয়টিকে পরিষেবায় ত্রুটি এবং অনৈতিক ব্যবসায়িক কার্যকলাপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ৷

কমিশনের নির্দেশ, কোম্পানিকে অবশ্যই অভিযোগকারীর খারাপটি ফেরত নিয়ে একই মডেলের নতুন E20 জ্বালানী ব্যবহারে উপযোগী গাড়ি দিতে হবে। 45 দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে বলা হয়েছে ৷ যদি কোম্পানি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নতুন E20 জ্বালানী ব্যবহারযোগ্য গাড়ি দিতে ব্যর্থ হয়, তবে মূল্য বাবদ 18,29,000 , আরটিও (RTO) ফি বাবদ 1,86,850 এবং বিমা প্রিমিয়াম হিসাবে 34,644 টাকা- অর্থাৎ মোট 20,50,494 টাকা অভিযোগকারীকে ফেরত দিতে হবে ।

এছাড়া, গাড়ি বারবার বিকল হওয়া, সার্ভিস সেন্টারে ঘনঘন যাওয়া এবং ভোগান্তির কারণে অভিযোগকারী মানসিক কষ্ট পেয়েছেন ৷ তাই, ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৪৫ দিনের মধ্যে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে কমিশন ৷ ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য অভিযোগকারীকে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, সেজন্য কমিশন মামলা পরিচালনার খরচ বাবদ অতিরিক্ত 10 হাজার টাকা দিতে বলেছে ৷

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TAGGED:

MARUTI SUZUKI TO REPLACE CAR
E20
PETROL
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