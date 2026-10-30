দিল্লি ও বারাণসীর যাত্রীদের জন্য সুখবর ! বন্দে ভারত স্লিপারের যাত্রা শুরু আগামিকাল
Vande Bharat sleeper: 760 কিলোমিটারের দূরত্ব পার করবে এই ট্রেন ৷ গাজিয়াবাদ জংশন, আলিগড় জংশন, কানপুর সেন্ট্রাল এবং প্রয়াগরাজ জংশনে থামবে স্লিপার বন্দে ভারত ৷
Published : October 30, 2026 at 2:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 অক্টোবর: উৎসবের মরশুমে রেলযাত্রীদের বাড়তি আনন্দ দিতে উদ্যোগী হল ভারতীয় রেল ৷ নর্দার্ন রেলওয়ে সূত্রে খবর, আগামিকাল, শনিবার থেকে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের যাত্রা শুরু হচ্ছে দিল্লি ও বারাণসীর মধ্যে ৷ একইসঙ্গে ভিড় সামলাতে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে 'ফেস্টিভাল স্পেশাল' কিছু ট্রেন রাখা হচ্ছে ৷
রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, সব রকম আধুনিক সুবিধা-সহ বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন দিল্লি ও বারাণসীর মধ্যে চলা শুরু করবে 31 অক্টোবর থেকে ৷ 760 কিলোমিটারের দূরত্ব পার করবে এই ট্রেন ৷ ট্রেনগুলিতে (27422/27421) রয়েছে মোট 16টি বগি ৷ একটি ফার্স্ট এসি, চারটি সেকেন্ড এসি এবং 11টি থার্ড এসি বগি রয়েছে ট্রেনে ৷ প্রতিবার যাত্রায় এই ট্রেনে উঠতে পারবেন 823 জন যাত্রী ৷
গাজিয়াবাদ জংশন, আলিগড় জংশন, কানপুর সেন্ট্রাল এবং প্রয়াগরাজ জংশনে থামবে স্লিপার বন্দে ভারত ৷ দিল্লি ও বারাণসীর মধ্যে থাকা যাত্রীদের অসাধারণ সুবিধা দিতে চলেছে এই ট্রেন, দাবি রেলওয়ের ৷
27422 ট্রেনটি দিল্লি থেকে বারাণসী যাবে ৷ রাত 9.40 মিনিটে যাত্রা শুরু করে গাজিয়াবাদ (10.13), আলিগড় (11.20) পার হয়ে রাত পৌনে তিনটে (2.45) নাগাদ পৌঁছবে কানপুর ৷ ভোর 5.05-এ প্রয়াগরাজ এবং সেখান থেকে বন্দে ভারত স্লিপার বারাণসী ঢুকবে পরদিন সকাল 6.10 মিনিটে ৷
27421 ট্রেনটি বারাণসী থেকে দিল্লি যাবে ৷ বারাণসী থেকে এই বন্দে ভারত স্লিপার ছাড়বে রাত 8.50-এ ৷ ফের প্রয়াগরাজ (10.35), কানপুর (12.40) হয়ে ট্রেনটি আলিগড় পৌঁছবে ভোর চারটের একটু আগে (03.55) ৷ তারপর গাজিয়াবাদে ঢুকবে ভোর 5টা 25-এ ৷ দিল্লিতে পৌঁছবে সকাল 6.10 মিনিটে ৷
ঘণ্টায় 180 কিলোমিটার বেগে ছুটবে স্লিপার বন্দে ভারত ৷ অতিরিক্ত গতিতে ছুটলেও যাত্রাপথে ঝাঁকুনি প্রায় বোঝাই যাবে না এর অত্যাধুনিক সাসপেনশন সিস্টেমের জন্য ৷ কেবিনের বাইরের শব্দ একেবারেই আসবে না যাত্রার সময় ৷ ট্রেনে থাকছে সেন্সর দেওয়া টাচ-ফ্রি বায়ো টয়লেট, উন্নত মানের আলো, মোবাইল ও ল্যাপটপ চার্জিং পয়েন্ট, 'কবচ' সুরক্ষা সিস্টেম, নজরদারি ক্যামেরা এবং আধুনিক অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ৷ এই সব কারণেই সুরক্ষিত এবং আরামদায়ক অভিজ্ঞতা হবে যাত্রীদের ৷
স্লিপার বন্দে ভারত ছাড়া যাত্রীদের ভিড় সামলাতে এই উৎসবের মরসুমে কিছু বিশেষ ট্রেন ঘোষণা করেছে রেলওয়ে ৷ পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং গোরক্ষপুর, বিহারের আনন্দ বিহার, ছাপড়া থেকে এই ট্রেনগুলি মিলবে ৷
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