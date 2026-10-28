রাতে চলন্ত ট্রেনে মোবাইল চার্জ দেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা, জেনে নিন রেলের নতুন নির্দেশ

রাতে চলন্ত ট্রেনে মোবাইল চার্জ দেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা, জেনে নিন রেলের নতুন নির্দেশ
Mobile Charging at Train Coaches at Night: ট্রেনের কামরার ভেতরে চার্জিং-সংক্রান্ত কোনও ঘটনা উদ্বেগজনক হতে পারে ৷ কারণ, যাত্রীরা একটি বদ্ধ জায়গায় থাকেন ৷
Published : October 28, 2026 at 2:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 অক্টোবর: যাত্রীদের নিরাপত্তার খাতিরে এবং ট্রেনের কামরায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বন্ধ করতে, রাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ট্রেনে মোবাইল চার্জিংয়ের সুবিধা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল ভারতীয় রেল ।
একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তিতে রেল বোর্ড জানিয়েছে, এই নিয়ম যাতে কঠোরভাবে পালন করা হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে রেলের আধিকারিক ও সুপারভাইজারদের দিয়ে আকস্মিক পরিদর্শনের (সারপ্রাইজ ইনস্পেকশন) ব্যবস্থা করতে হবে । সাম্প্রতিককালে মোবাইল ফোন বা পাওয়ার ব্যাঙ্ক থেকে আগুন লাগার বেশ কয়েকটি ঘটনা সামনে আসার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
এরকমই একটি ঘটনা ঘটেছিল 24 অক্টোবর শনিবার । দক্ষিণ-পূর্ব রেলের (SER) আওতাধীন মুম্বই-হাওড়া মেলের একটি এসি কামরায়, রাতে চার্জ দেওয়ার সময় এক যাত্রীর পাওয়ার ব্যাঙ্কে বিস্ফোরণ ঘটে ।
রেলকর্মীদের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী, রাতের বেলা চার্জিং পয়েন্ট বন্ধ রাখার নিয়মটি যেন কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই কঠোরভাবে পালন করা হয়, তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে ৷ এছাড়া, রেল বোর্ড কর্মীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ (কাউন্সেলিং) ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে বলেছে ।
রেল বোর্ডের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি চিঠির উল্লেখ করে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে নির্দিষ্ট ছয় ঘণ্টার সময়কালে ট্রেনের কামরায় থাকা মোবাইল চার্জিং পয়েন্টগুলো বন্ধ রাখার কথা বলা হয় । এতে ট্রেনে যাত্রীদের নিরাপত্তার একটি বড় ঝুঁকির দিকটি তুলে ধরা হয়েছে ৷ বিশেষ করে রাতে যখন যাত্রীরা ঘুমিয়ে থাকেন, তখন ইলেকট্রনিক ডিভাইস চার্জ দিলে অতিরিক্ত গরম হওয়া, ধোঁয়া বের হওয়া বা ব্যাটারি সংক্রান্ত কোনও ত্রুটি দ্রুত শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে ।
রেল বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ-পূর্ব রেলে যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা মূলত ট্রেনের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের গাফিলতির কারণেই হয়েছে ৷ কারণ নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা চার্জিং পয়েন্টগুলো বন্ধ করেননি । তবে নয়া নির্দেশিকায় রাত 11টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত মোবাইল চার্জ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷
পাওয়ার ব্যাঙ্ক ব্যবহারের ঝুঁকি
পাওয়ার ব্যাঙ্কের রিচার্জেবল লিথিয়াম-আয়ন বা লিথিয়াম-পলিমার ব্যাটারি থাকে । এর ব্যাটারি ক্ষতিগ্রস্ত ও ত্রুটিপূর্ণ বা অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে, ভিতরে শর্ট সার্কিট ঘটলে 'থার্মাল রানঅ্যাওয়ে' (Thermal Runaway) নামক একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে । এর ফলে দ্রুত তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে, ধোঁয়া বের হতে পারে, আগুন লাগতে পারে, এমনকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিস্ফোরণও ঘটতে পারে ।
চার্জ দেওয়ার সময় পাওয়ার ব্যাঙ্ক যদি বালিশের নিচে, বিছানাপত্রের ভেতরে বা ঠাসাঠাসি করে রাখা ব্যাগের মধ্যে থাকে, তবে সেটি অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে পারে । এ ধরনের পরিস্থিতিতে যাতে তাপ বাইরে বের হতে পারে না, ফলে অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা কোনও গন্ধ পাওয়া যাত্রীদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে ।
ট্রেনের কামরায় চার্জিং সংক্রান্ত কোনও দুর্ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ৷ কারণ যাত্রীরা সেখানে একটি আবদ্ধ জায়গায় বসে থাকেন বা ঘুমান, আর তাঁদের চারপাশে প্রায়শই মালপত্র ও বিছানা থাকে । ট্রেনের কামরায় ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে, আর কোনও ডিভাইস যদি তদারকি ছাড়া চার্জ হতে থাকে, তবে সেখানে আগুন লাগলে তা শনাক্ত করতে দেরি হতে পারে । ট্রেনের কামরায় কোনও পাওয়ার ব্যাঙ্ক থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করলে বা আগুন ধরে গেলে তা যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে । বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুরা, যারা ট্রেনে ভ্রমণ করেন, তারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে থাকেন ।
রাতে ইলেকট্রনিক ডিভাইস চার্জ করা কেন ঝুঁকিপূর্ণ
মোবাইল ফোন, পাওয়ার ব্যাঙ্ক, ট্যাবলেট এবং অন্যান্য বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস এখন ভ্রমণের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে । দীর্ঘ যাত্রাপথে যাত্রীরা প্রায়শই তাদের বার্থ বা আসনের পাশে থাকা চার্জিং সকেটের ওপর নির্ভর করেন, যাতে পুরো যাত্রাপথে তাদের ডিভাইসগুলো সচল থাকে ।
তবে দীর্ঘ সময় ধরে তদারকি ছাড়া কোনও ডিভাইস চার্জ করলে তাতে কোনও ত্রুটি দেখা দিলেও তা সহজে নজরে আসে না । এর মানে এই নয় যে প্রতিটি ডিভাইস অতিরিক্ত চার্জ (ওভারচার্জ) হয়ে যাবে ৷ আধুনিক ফোন ও পাওয়ার ব্যাঙ্কে সাধারণত চার্জ-ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষামূলক সার্কিট থাকে ।
রাত 11টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত চার্জিং বন্ধ রাখার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেই সময়ে রাতের ট্রেনে ভ্রমণরত অধিকাংশ যাত্রীই সাধারণত ঘুমিয়ে থাকেন । দিনের বেলায় ব্যাটারিতে কোনও ত্রুটি দেখা দিলে তা যেমন দ্রুত নজরে আসতে পারে, রাতে তা অনেকক্ষণ পর্যন্ত অগোচরে থেকে যেতে পারে ।
ঝুঁকি কমাতে যাত্রীদের করণীয়
যদিও চার্জিং বন্ধ রাখার নিয়মটি কার্যকর করার দায়িত্ব রেলকর্মীদের, তবুও অনুমোদিত সময়ে ইলেকট্রনিক ডিভাইস চার্জ করার ক্ষেত্রে যাত্রীরা নিজেরাই কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন ।
যাত্রীদের উচিত সবসময় আসল (জেনুইন) বা উপযুক্ত চার্জার এবং অক্ষত কেবল ব্যবহার করা । কোনও ফোন বা পাওয়ার ব্যাঙ্ক ফুলে গেলে, ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা অস্বাভাবিক গরম হয়ে গেলে তা চার্জ করা থেকে বিরত থাকতে হবে । এছাড়া, ডিভাইসগুলোকে বিছানাপত্র, বালিশ বা এমন কোনও বস্তুর কাছে রাখা উচিত নয়, যা তাপ আটকে রাখতে পারে ।