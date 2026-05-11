চন্দ্রনাথ খুনের অভিযুক্ত ময়াঙ্ক-ভিকি-রাজ, কীভাবে গ্রেফতার?
বিহার ও উত্তরপ্রদেশে তল্লাশি অভিযানে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ খুনের অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ তদন্তকারী দল ৷
Published : May 11, 2026 at 3:01 PM IST
বক্সার (বিহার), 11 মে: 6 তারিখ রাত, মধ্যমগ্রামে দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ ৷ তারপরই শুরু হয় তদন্ত ৷ গতকাল (রবিবার) রাতে বিহারে বক্সারে তল্লাশি চালায় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ৷ পাশপাশি, উত্তর প্রদেশেও তল্লাশি চালানো হয় ৷ প্রথমে চারজন অভিযুক্তকে আটক করা হয় ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ধৃতদের ৷ তাদের মধ্যে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকি তিনজনকে গ্রেফতার করে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
এই নিয়ে ভিনরাজ্যের পুলিশরা সেভাবে কিছু বলতে চাইছে না ৷ এসডিপিও গৌরব পান্ডে এবং নওয়ানগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তাঁরা কোনও উত্তর দেননি ৷
#UPDATE | North 24 Parganas, Barasat | The court sent the three suspects - Mayank Raj Mishra, Vicky Maurya and Raj Singh- arrested in connection with the murder of Chandranath Rath, personal assistant of CM Suvendu Adhikari, to 13 days of police custody. https://t.co/oyAdZkiTMC pic.twitter.com/uxzHljyxkZ— ANI (@ANI) May 11, 2026
তবে, বক্সারের এসপি শুভম আর্য জানিয়েছেন, বাংলার ওই বিশেষ তদন্তকারী দল বক্সারের বেশ ক'য়েকটি থানায় অভিযান চালায় ৷ তারা উত্তরপ্রদেশের বালিয়াতেও তল্লাশি চালায় ৷ শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে এসপি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের একটি দল অভিযুক্ত বিশাল শ্রীবাস্তব-সহ তিনজনকে আটক করে বিহার থেকে। এই ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ সহযোগিতা করছে ৷"
এনিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ কর্তা জানান, রবিবার গভীর রাতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একটি দল বক্সার জেলার নওয়ানগর, মুফসসিল এবং সিকরৌল থানা এলাকায় অভিযান চালায়। এই অভিযানে মোট চারজন অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মুফসসিল থানায় জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ বিশাল শ্রীবাস্তবকে ছেড়ে দেয় এবং নওয়ানগর থানা এলাকার বাসিন্দা মায়াঙ্ক মিশ্র, সিকরৌল থানা এলাকার বাসিন্দা ভিকি মৌর্য-সহ দুই অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, উত্তর প্রদেশের বালিয়া থেকে রাজ সিংকে গ্রেফতার করা হয় ৷
বক্সার পুলিশের মতে, বিশাল শ্রীবাস্তবের একটি অপরাধের রেকর্ড রয়েছে ৷ জেলার বিভিন্ন থানায় তার বিরুদ্ধে খুন এবং অস্ত্র আইনের মতো গুরুতর অভিযোগ-সহ প্রায় এক ডজন ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। ফলস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সন্দেহ করছে যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বিশাল শ্রীবাস্তবের কোনও যোগসূত্র থাকতে পারে। তবে, জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ বিশাল শ্রীবাস্তবকে ছেড়ে দেয় এবং অন্য তিন অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে যায়।