জেন জি'কে ভয় দেখিয়ে চুপ করানো যাবে না ! মোদি-শাহ 'দেশের অতীত', তোপ রাহুলের

জেন জি'কে ভয় দেখিয়ে চুপ করানো যাবে না ! মোদি-শাহ 'দেশের অতীত', তোপ রাহুলের
প্রশ্নপত্র ফাঁস আইন ঘিরে ফের তপ্ত জাতীয় রাজনীতি ! রাহুলের অভিযোগ, আগে পড়ুয়াদের মারধর করেছেন, এখন এফআইআর করে মুখ বন্ধ করতে চাইছেন !
Published : July 31, 2026 at 10:53 AM IST
নয়াদিল্লি, 31 জুলাই: প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে কেন্দ্রের নতুন আইন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরপর গভীর রাতের ভিডিয়ো বার্তা এবং ছাত্র আন্দোলন- সবমিলিয়ে দেশের রাজনীতি ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছে । সেই আবহেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সরাসরি নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি । সোশাল মিডিয়ায় তাঁর বিস্ফোরক পোস্ট ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। রাহুলের আনা এই অভিযোগের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপির তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।
এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে রাহুল লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং অমিত শাহ, Gen Z-কে ভয় দেখিয়ে চুপ করানো যাবে না । প্রথমে তাঁদের মারধর করেছেন । এখন তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করছেন, সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট সরিয়ে দিচ্ছেন । আপনারা ভারতের অতীত । ভারতের ভবিষ্যতের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করছেন, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন ।"
রাহুলের এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে । তাঁর পোস্টের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে দেশের পড়ুয়াদের 'আগামী নিয়ে কাউকে ছিনমিনি খেলতে দেব না' বলে প্রশ্নপত্র 'মাফিয়া'দের কড়া বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । বৃহস্পতিবার রাত প্রায় 11টার সময় ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত একটি ভিডিয়োয় তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত কোনও চক্র বা মাফিয়াকে সরকার কোনওভাবেই রেহাই দেবে না । গত কয়েক দিনের মধ্যে এটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় গভীর রাতের ভিডিয়ো বার্তা, যার কেন্দ্রবিন্দুতেই ছিল পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ ।
ভিডিয়ো বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে । তাঁর দাবি, শুধু অপরাধীদের শাস্তি দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না, প্রয়োজন শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার । সেই লক্ষ্যেই প্রযুক্তিনির্ভর, স্বচ্ছ এবং নিরাপদ পরীক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে এগোচ্ছে কেন্দ্র ।
মোদি আরও মনে করিয়ে দেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত সংশোধনী বিল ইতিমধ্যেই লোকসভা ও রাজ্যসভা- উভয় কক্ষেই পাশ হয়েছে । তাঁর কথায়, এই আইন শুধুমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, বরং ভবিষ্যতে কোনও অসাধু চক্র যাতে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে না পারে, তার জন্যই সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে । বহু বছর ধরেই কেন্দ্রীয় স্তর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী । সেই অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন তিনি ।
তবে সরকারের এই অবস্থানের মধ্যেই ছাত্র আন্দোলন এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলেছে কংগ্রেস । সংসদে প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনার সময় বুধবারও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন রাহুল গান্ধি । তাঁর অভিযোগ ছিল, ছাত্রদের বিক্ষোভ দমনে ছররা বন্দুক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে ।
একই সঙ্গে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "আমাদের তথাকথিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এখানে এসে বসার সাহস নেই । 30টি গাড়ির কনভয় নিয়ে সংসদে প্রবেশ করেছেন । আমি নিজে তাঁকে সংসদে প্রবেশ করতে দেখেছি ৷ কিন্তু অধিবেশন কক্ষে আসেননি, কেন ? কারণ, তিনি ভয় পেয়েছেন । ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশও তাঁর মন্ত্রক থেকেই গিয়েছিল ।" সংসদের সেই বক্তব্যকেই সমাজমাধ্যমে আরও এক ধাপ এগিয়ে মোদি ও শাহ-দু'জনকেই একসঙ্গে নিশানা করলেন রাহুল । তাঁর অভিযোগ, ছাত্রদের প্রতিবাদকে দমন করতে প্রশাসনিক চাপ, এফআইআর এবং সমাজমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের পথ নেওয়া হচ্ছে ।