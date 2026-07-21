রাহুল-প্রিয়াঙ্কা-অখিলেশকে টেনে-হিঁচড়ে বাসে তুলল পুলিশ, NEET নিয়ে সংসদে আলোচনায় রাজি কেন্দ্র

রাহুল-প্রিয়াঙ্কা-অখিলেশকে টেনে-হিঁচড়ে বাসে তুলল পুলিশ, NEET নিয়ে সংসদে আলোচনায় রাজি কেন্দ্র
প্রধানমন্ত্রী মোদির বাসভবনের সামনে ধর্না কর্মসূচি ৷ দিনভর টানাপোড়েন শেষে সংসদে নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনার দাবি মেনে নিল বিজেপি সরকার ৷
Published : July 21, 2026 at 8:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভরত রাহুল-প্রিয়াঙ্কা ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা-নেত্রীদের জবরদস্তি তুলে নিয়ে গেল পুলিশ ৷ কার্যত সোমের পর মঙ্গলেও রণক্ষেত্রের চেহারা নিল দিল্লি ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইস্তফার দাবিতে এই অবস্থানে যোগ দিয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, সুপ্রিয়া সুলে ৷ রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা-সহ সব বিক্ষোভকারীদের টানাহ্যাঁচড়া করে পুলিশের বাসে তোলা হয় ৷ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি মন্দির মার্গ থানায়, রাহুল গান্ধি দিল্লির মডেল টাউনে ছত্রশাল স্টেডিয়ামে এবং অন্য সাংসদরা কিংসওয়েতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ সোনিয়া গান্ধিকে মন্দির মার্গ থানায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি রয়েছেন।
এই অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার ও কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সাদিশান ৷ তাঁদেরও টেনে তোলা হয় বাসে ৷ মঙ্গলবার সকাল থেকে গতকাল সিজেপি'র আন্দোলনে পুলিশের লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস ছোড়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
শেষ পর্যন্ত এই অবস্থানের ফলে তা মেনে নিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এদিন দুপুরে প্রধানমন্ত্রী মোদির ইস্তফা দাবি করে তাঁর লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনের সামনে অবস্থানে বসেন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা ৷ হাজির হন কেরল ও কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীরাও ৷
এর মধ্যে হঠাৎ অবস্থানস্থলে হাজির হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কথা বলতে দেখা যায় ৷ পরে জিতেন্দ্র সিং সোশাল মিডিয়া পোস্টে জানান, কংগ্রেসের এই অবস্থান তুলে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তাঁকে ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবকে পাঠানো হয়েছিল ৷ এই ধর্নার ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অসুবিধে হচ্ছিল ৷
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লেখেন, "রাহুল গান্ধি প্রস্তাব দেন, যদি সরকার নিট এবং তার সঙ্গে জড়িত আন্দোলন নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে রাজি হয়, তাহলে তিনি অবিলম্বে এই অবস্থান তুলে নেবেন ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের থেকে অনুমতি নিয়ে রাহুল গান্ধিকে আশ্বস্ত করা হয় যে, তাঁর দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে ৷ সরকার সংসদে নিট ও তার সঙ্গে জড়িত আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে রাজি ৷"
এরপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের দাবি, "রাহুল গান্ধিকে এই বিষয়ে জানানোর পর তিনি বলেন, শুধু এই দাবি মেনে নিলে হবে না ৷ এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর ইস্তফার আশ্বাসও চাই ৷ তিনি বলেন, আমার দু'টি দাবি আছে, সংসদে আলোচনা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর ইস্তফা ৷ তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, আগে তিনি শুধু আলোচনার দাবি জানিয়েছিলেন ৷ তখন তিনি বলেন, আমার দাবি বদলে গিয়েছে ৷ তাঁকে বিনয়ের সঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, তাঁর মতো একজন বড় মাপের নেতার এইভাবে কথার খেলাপি করা মানায় না ৷ স্বরাষ্ট্র সচিব তাঁকে ব্যাখ্যা করেন, এই জায়গাটি অবস্থান কর্মসূচির জন্য যোগ্য জায়গা নয়, তখন তাঁর জবাব ছিল, তাঁর পছন্দ মতো জায়গায় বসার অধিকার তাঁর আছে ৷"
সোশাল মিডিয়া পোস্টের শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং লিখেছেন, "সরকার নিট এবং তার সঙ্গে জড়িত আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত ৷ কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী কবে এই নিয়ে আলোচনা হবে, তার জন্য কংগ্রেস পার্টি কোনও তারিখ জানায়নি ৷ রাহুল গান্ধি আচরণ গণতন্ত্রের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ৷"
সোমবার নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে সংসদ চলো অভিযান করে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ এই অভিযানে হাজার হাজার তরুণ-তরুণীরা অংশগ্রহণ করেন ৷ পুলিশের থেকে অনুমতি না-মিললেও তাঁরা সংসদের উদ্দেশে মিছিল করে ৷ মিছিলের মোকাবিলা করতে গিয়ে পুলিশ লাঠি চার্জ করে, টিয়ার গ্যাস ছোড়ে ৷ সিজেপির অভিযোগ, পুলিশ পাথরও ছুড়েছে ৷ পুলিশের লাঠির ঘায়ে অনেকেরই মাথায় আঘাত লেগেছে ৷ পুলিশও পাল্টা দাবি করেছে, এই খণ্ডযুদ্ধে পুলিশেরও অনেক কর্মী আহত হয়েছেন ৷ পড়ুয়াদের উপর পুলিশের এই অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবি তোলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ শেষ পর্যন্ত তাঁর দাবি মেনে নিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷