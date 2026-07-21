ETV Bharat / bharat

রাহুল-প্রিয়াঙ্কা-অখিলেশকে টেনে-হিঁচড়ে বাসে তুলল পুলিশ, NEET নিয়ে সংসদে আলোচনায় রাজি কেন্দ্র

প্রধানমন্ত্রী মোদির বাসভবনের সামনে ধর্না কর্মসূচি ৷ দিনভর টানাপোড়েন শেষে সংসদে নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনার দাবি মেনে নিল বিজেপি সরকার ৷

Congress Protest
প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে থেকে টেনে হিঁচড়ে তোলা হল রাহুল, প্রিয়াঙ্কা ও অন্যান্যদের (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 8:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভরত রাহুল-প্রিয়াঙ্কা ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা-নেত্রীদের জবরদস্তি তুলে নিয়ে গেল পুলিশ ৷ কার্যত সোমের পর মঙ্গলেও রণক্ষেত্রের চেহারা নিল দিল্লি ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইস্তফার দাবিতে এই অবস্থানে যোগ দিয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, সুপ্রিয়া সুলে ৷ রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা-সহ সব বিক্ষোভকারীদের টানাহ্যাঁচড়া করে পুলিশের বাসে তোলা হয় ৷ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি মন্দির মার্গ থানায়, রাহুল গান্ধি দিল্লির মডেল টাউনে ছত্রশাল স্টেডিয়ামে এবং অন্য সাংসদরা কিংসওয়েতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ সোনিয়া গান্ধিকে মন্দির মার্গ থানায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি রয়েছেন।

এই অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার ও কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সাদিশান ৷ তাঁদেরও টেনে তোলা হয় বাসে ৷ মঙ্গলবার সকাল থেকে গতকাল সিজেপি'র আন্দোলনে পুলিশের লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস ছোড়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷

প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে থেকে টেনে হিঁচড়ে তোলা হল রাহুল, প্রিয়াঙ্কা ও অন্যান্যদের (ভিডিয়ো পিটিআই)

শেষ পর্যন্ত এই অবস্থানের ফলে তা মেনে নিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এদিন দুপুরে প্রধানমন্ত্রী মোদির ইস্তফা দাবি করে তাঁর লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনের সামনে অবস্থানে বসেন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা ৷ হাজির হন কেরল ও কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীরাও ৷

এর মধ্যে হঠাৎ অবস্থানস্থলে হাজির হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কথা বলতে দেখা যায় ৷ পরে জিতেন্দ্র সিং সোশাল মিডিয়া পোস্টে জানান, কংগ্রেসের এই অবস্থান তুলে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তাঁকে ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবকে পাঠানো হয়েছিল ৷ এই ধর্নার ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অসুবিধে হচ্ছিল ৷

Union Minister Dr Jitendra Singh Social Media Post
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের পোস্ট (ছবি: কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সোশাল মিডিয়া থেকে গৃহীত)

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লেখেন, "রাহুল গান্ধি প্রস্তাব দেন, যদি সরকার নিট এবং তার সঙ্গে জড়িত আন্দোলন নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে রাজি হয়, তাহলে তিনি অবিলম্বে এই অবস্থান তুলে নেবেন ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের থেকে অনুমতি নিয়ে রাহুল গান্ধিকে আশ্বস্ত করা হয় যে, তাঁর দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে ৷ সরকার সংসদে নিট ও তার সঙ্গে জড়িত আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে রাজি ৷"

এরপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের দাবি, "রাহুল গান্ধিকে এই বিষয়ে জানানোর পর তিনি বলেন, শুধু এই দাবি মেনে নিলে হবে না ৷ এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর ইস্তফার আশ্বাসও চাই ৷ তিনি বলেন, আমার দু'টি দাবি আছে, সংসদে আলোচনা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর ইস্তফা ৷ তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, আগে তিনি শুধু আলোচনার দাবি জানিয়েছিলেন ৷ তখন তিনি বলেন, আমার দাবি বদলে গিয়েছে ৷ তাঁকে বিনয়ের সঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, তাঁর মতো একজন বড় মাপের নেতার এইভাবে কথার খেলাপি করা মানায় না ৷ স্বরাষ্ট্র সচিব তাঁকে ব্যাখ্যা করেন, এই জায়গাটি অবস্থান কর্মসূচির জন্য যোগ্য জায়গা নয়, তখন তাঁর জবাব ছিল, তাঁর পছন্দ মতো জায়গায় বসার অধিকার তাঁর আছে ৷"

সোশাল মিডিয়া পোস্টের শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং লিখেছেন, "সরকার নিট এবং তার সঙ্গে জড়িত আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত ৷ কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী কবে এই নিয়ে আলোচনা হবে, তার জন্য কংগ্রেস পার্টি কোনও তারিখ জানায়নি ৷ রাহুল গান্ধি আচরণ গণতন্ত্রের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ৷"

সোমবার নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে সংসদ চলো অভিযান করে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ এই অভিযানে হাজার হাজার তরুণ-তরুণীরা অংশগ্রহণ করেন ৷ পুলিশের থেকে অনুমতি না-মিললেও তাঁরা সংসদের উদ্দেশে মিছিল করে ৷ মিছিলের মোকাবিলা করতে গিয়ে পুলিশ লাঠি চার্জ করে, টিয়ার গ্যাস ছোড়ে ৷ সিজেপির অভিযোগ, পুলিশ পাথরও ছুড়েছে ৷ পুলিশের লাঠির ঘায়ে অনেকেরই মাথায় আঘাত লেগেছে ৷ পুলিশও পাল্টা দাবি করেছে, এই খণ্ডযুদ্ধে পুলিশেরও অনেক কর্মী আহত হয়েছেন ৷ পড়ুয়াদের উপর পুলিশের এই অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবি তোলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ শেষ পর্যন্ত তাঁর দাবি মেনে নিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷

TAGGED:

CJP PROTEST
NEET PAPER LEAK ISSUE
PM MODI RESIGNATION
CONGRESS DHARNA PM MODI RESIDENCE
CONGRESS PROTEST PM RESIGNATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.