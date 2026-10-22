অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক বাঁচাতেই 'ভোট চুরি'র জিগির রাহুলের ! কংগ্রেসকে তোপ শাহের

অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক বাঁচাতেই 'ভোট চুরি'র জিগির রাহুলের ! কংগ্রেসকে তোপ শাহের
Amit Shah's blistering attack on Rahul : শাহ দাবি করেন, কংগ্রেস তাদের নেতিবাচক রাজনীতির কারণেই 2030 সালের মধ্যেও কোনও নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে না।
By ANI
Published : October 22, 2026 at 5:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 অক্টোবর : বিরোধীদের নিশানা করে একযোগে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টিকে (আপ) তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
বৃহস্পতিবার রাজধানীতে দাঁড়িয়ে তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস তাদের নেতিবাচক রাজনীতির কারণেই 2030 সালের মধ্যেও কোনও নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে না। একই সঙ্গে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, "অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক রক্ষা করতেই কংগ্রেস নেতা বারবার ভোট চুরির অভিযোগ তুলছেন।"
অন্যদিকে, দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শাহ বলেন, "খুব তাড়াতাড়ি পাঞ্জাব থেকে আপ সরকারকে উপড়ে ফেলে সাধারণ মানুষ যোগ্য জবাব দেবে।"
নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে কংগ্রেসের লাগাতার প্রশ্ন তোলার কড়া সমালোচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি মন্তব্য করেন, হারের মুখ দেখলেই দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দায় চাপানোর অভ্যাস রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন দলটির। শাহ বলেন, "রাহুল গান্ধীকে বলতে চাই, আপনি আসলে ভোট চুরির বিভ্রান্তিকর অভিযোগ তুলে অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক বাঁচাতে চাইছেন। মোদিজি ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই দেশের একাধিক রাজ্যে কয়েক দশক ধরে কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্ব নেই।"
কংগ্রেসের নির্বাচনী ভবিষ্যৎ নিয়ে কটাক্ষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যোগ করেন, "আপনারা যেভাবে নেতিবাচক রাজনীতি আঁকড়ে ধরে আছেন, তাতে 2030 সাল তো দূর, 30 বছরেও জেতার কোনও সুযোগ আসবে না। আপনারা যেখানে জেতেন, সেখানে নির্বাচন কমিশন ঠিক থাকে। আর যেখানেই হারেন, সেখানেই কমিশনের দোষ ধরা পড়ে !"
কংগ্রেসের পাশাপাশি আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও তীব্র আক্রমণ করেন শাহ। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আন্দোলনের রাজনীতি করার এবং দিল্লির নূন্যতম নাগরিক পরিষেবা ও প্রশাসনিক কাজকে অবহেলা করার অভিযোগ তোলেন তিনি। শাহের কথায়, "কেজরিওয়ালকে বলতে চাই, মানুষ পাঞ্জাব থেকে আপ সরকারকে সমূলে উপড়ে ফেলে আপনাদের যোগ্য জবাব দেবে। আপনারা শুধু আন্দোলন আর বিক্ষোভের রাজনীতিই করেছেন। দিল্লির আবর্জনার পাহাড় সরানোর জন্য কাজ করেননি।" দিল্লির আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতার কথা উল্লেখ করে শাহ জানান, দ্রুত এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডগুলিকে সুন্দর পাবলিক গার্ডেনে রূপান্তরিত করা হবে।
এদিন যমুনা নদী পুনরুজ্জীবন ও পরিশ্রুত পানীয় জলের পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে দিল্লি জল বোর্ডের (ডিজেবি) 8941 কোটি টাকার মোট 43টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন শাহ। দ্বারকার এই অনুষ্ঠান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, যমুনা নদীকে দূষণমুক্ত করার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পগুলি মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করবে।
তিনি বলেন, "দিল্লিতে নতুন সরকার গঠনের প্রথম মাসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যমুনা নদী পরিষ্কারের রূপরেখা নিয়ে বড় বৈঠক করেছিলেন। সেই লক্ষ্যমাত্রার প্রায় 40 শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছি। আজ পয়ঃপ্রণালী বর্জ্য শোধন এবং পানীয় জল সংক্রান্ত প্রায় 9000 কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ শুরু হল।" এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রেখা গুপ্তা ও প্রবেশ বর্মার প্রচেষ্টারও প্রশংসা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।