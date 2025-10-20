'আপনি কবে বিয়ে করছেন, অপেক্ষায় আছি', রাহুলকে প্রশ্ন মিষ্টির দোকানির

'আপনি কবে বিয়ে করছেন, অপেক্ষায় আছি', রাহুলকে প্রশ্ন মিষ্টির দোকানির
দেশের 'মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর' লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ! মিষ্টির দোকানে গিয়ে এই তকমা পেলেন কংগ্রেস সাংসদ ৷ নিজের হাতে লাড্ডু বানালেন ৷
By PTI
Published : October 20, 2025 at 8:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 অক্টোবর: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে বিয়ের পরামর্শ দিলেন এক দোকানদার ! তাঁর বিয়ে হলে মিষ্টি পরিবেশন করবেন দোকানদার ৷ আসলে পুরনো দিল্লির একটি মিষ্টির দোকানে হাজির হয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ উৎসব উদযাপনে তাঁর পরিবার ও বন্ধুর জন্য মিষ্টি কিনবেন ৷ কিন্তু ওই মিষ্টি তিনি নিজে হাতে বানাবেন এবং তারপর স্বাদ ঠিকঠাক হয়েছে কি না, তাও চেখে দেখবেন ৷
পরিকল্পনা মাফিক পুরনো দিল্লির ঐতিহাসিক ঘন্টেওয়ালা সুইট শপে গিয়ে নিজে হাতে ইমারতি ও বেসনের লাড্ডু তৈরি করলেন কংগ্রেস সাংসদ ৷ এই আবহে দোকানি সুশান্ত জৈন তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, তাঁর বাবা ও ঠাকুমা এই দোকান থেকে মিষ্টি কিনতেন ৷ এমনকী বোন প্রিয়াঙ্কার বিয়েতেও এই দোকানের মিষ্টি ও অন্য খাবার পরিবেশিত হয়েছিল ৷ এবার রাহুল বিয়ে করলে সেই মিষ্টির অর্ডারও যেন ঘন্টেওয়ালা সুইট শপের কাছেই আসে ৷ তাঁরা সেই অপেক্ষায় আছেন ৷
पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आज़माया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2025
सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली।
दीपावली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज… pic.twitter.com/bVWwa2aetJ
মিষ্টি তৈরি করার মুহূর্তের ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ৷ খোশমেজাজে তিনি বেসনের লাড্ডু তৈরি করতে দেখা যাচ্ছে ৷ নিজের হাতে লাড্ডুও বানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "সম্প্রতি আমি পুরনো দিল্লির ঐতিহাসিক ঘন্টেওয়ালা সুইটস শপে গিয়েছিলাম ৷ এই দোকানের ঐতিহ্য একশো বছরেরও বেশি পুরনো ৷ আমি নিজের হাতে ইমারতি ও বেসনের লাড্ডু তৈরি করেছি ৷"
ঘন্টেওয়ালা সুইট শপ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আজও মিষ্টিগুলির একই রকম স্বাদ রয়েছে ৷ চিরাচরিত ও গভীরভাবে আন্তরিক ৷ আসলে দীপাবলিতে আমরা যে মিষ্টিগুলি উপহার দিই, তার মধ্যে নয়, স্বাদ লুকিয়ে থাকে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে ৷ আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আনন্দ ছড়িয়ে দিই, তার মধ্যে ৷" রাহুলের প্রশ্ন, "আপনি কীভাবে দীপাবলি উদযাপন করছেন ? এই উৎসবকে প্রকৃত অর্থে বিশেষ করতে কী উদ্যোগ নিয়েছেন ?"
এই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে ঘন্টেওয়ালা সুইট শপ দোকানের মালিক সুশান্ত জৈন রাহুলকে ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধি, বাবা রাজীব গান্ধি এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের মিষ্টি খাওয়ানোর কাহিনি বলছেন ৷ এরপর তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে বলছেন, "এবার আপনি বিয়ে করুন ৷ আপনার বিয়ের মিষ্টির অর্ডারটা পাব ৷ অপেক্ষায় রয়েছি ৷" দেশের 'মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর' অবশ্য স্মিত হাসিতেই উত্তর দিয়েছেন ৷
দোকানের মালিক ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ছবি তোলেন রাহুল গান্ধি ৷ পাশাপাশি দোকানের কর্মচারীদের নিয়ে ছবি তুলতে দেখা যায় তাঁকে ৷ সেই সব ছবি তিনি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷