নিজের ব্যর্থতার দায় দেশের উপর চাপাচ্ছেন ! সোনা কেনা বন্ধের অনুরোধ নিয়ে মোদিকে নিশানা রাহুলের

রাহুল গান্ধির কথায়, প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজের দায়ভার গ্রহণ করার পরিবর্তে সেই দায়িত্ব নাগরিকদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 2:42 PM IST

নয়াদিল্লি, 11 মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে রবিবার হাদরাবাদের সভা থেকে দেশের মানুষকে জ্বালানির ব্যবহার কমাতে এবং এক বছরের জন্য সোনা কেনা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোমবার তারই কড়া সমালোচনা করলেন রাহুল। তিনি পাল্টা বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য দেশের অর্থনীতি পরিচালনায় সরকারের ব্যর্থতাকেই প্রতিফলিত করছে।"

সোশাল মিডিয়ায় রাহুল গান্ধি লেখেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজের দায়ভার গ্রহণ করার পরিবর্তে সেই দায়িত্ব নাগরিকদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। রাহুলের কথায়, "গতকাল মোদিজি জনগণকে ত্যাগ স্বীকার করার দাবি জানিয়েছেন ৷ বলেছেন, সোনা কিনবেন না ৷ বিদেশে যাবেন না ৷ পেট্রল কম ব্যবহার করুন ৷ সার ও রান্নার তেলের ব্যবহার কমান ৷ গাড়ির বদলে মেট্রোয় যাতায়াত করুন ৷ অফিস না গিয়ে বাড়ি থেকেই কাজ করুন। এগুলো কোনও উপদেশ নয়, বরং ব্যর্থতার প্রমাণ।"

কংগ্রেস নেতা আরও বলেন, "গত 12 বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, যেখানে মানুষকে এখন বলে দেওয়া হচ্ছে—কী কিনবেন আর কী কিনবেন না; কোথায় যাবেন, কোথায় যাবেন না। প্রতিবারই সরকার নিজেদের জবাবদিহি এড়াতে সেই দায়িত্ব জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, "দেশ পরিচালনা করা এখন আর এমন একজন প্রধানমন্ত্রীর হাতে নেই যিনি ইতিমধ্যেই আপস করে ফেলেছেন।"

ঠিক একদিন আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি হায়দরাবাদের এক দলীয় জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে জনগণের প্রতি বেশকিছু পরামর্শ দিয়েছেন ৷ কয়েকটি ব্যাপারে সহযোগিতাও চেয়েছেন। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ এবং তার ফলে তৈরি হওয়া একাধিক সমস্যার জেরে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলায় দেশকে সহায়তা করার জন্য তিনি জনগণকে তেলের ব্যবহার কমাতে এবং এক বছরের জন্য সোনা কেনা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন।

কোভিডের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "বিশ্বজুড়ে সরবরাহ ক্ষেত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ যার ফলে প্রতিবেশী দেশগুলিতেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।" তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিত করেছে, তেলের দাম বৃদ্ধির বোঝা ভারতের সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে না। তিনি আরও বলেন, "জ্বালানি আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে ভারত এখন বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহারকে উৎসাহিত করছে ৷ রেলে ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে আনার কথাও ভাবছে দেশ।"

রবিবার প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, "বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেশের পেট্রল ও ডিজেল সংক্রান্ত সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠব। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমাদের তেলের ব্যবহার কমিয়ে আনা উচিত।" প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "অদূর ভবিষ্যতে পেট্রল ও ডিজেলের উপর ভারতের নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে ৷ যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার সংরক্ষণেও সহায়তা করবে।" অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জনগণকে সোনা কেনা কমানোর কথাও বলেন মোদি। তিনি বলেন, "আসুন, আমরা এক বছরের জন্য সোনা কেনা বন্ধ রাখি। সোনা আমদানি কমে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারও বৃদ্ধি পাবে।"

