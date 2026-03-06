'আমেরিকার এই শোষণ প্রধানমন্ত্রী মোদির আপসের ফল', রাশিয়া থেকে তেলা কেনা নিয়ে আক্রমণ রাহুলের

'আমেরিকার এই শোষণ প্রধানমন্ত্রী মোদির আপসের ফল', রাশিয়া থেকে তেলা কেনা নিয়ে আক্রমণ রাহুলের
হরমুজ প্রণালী বন্ধের কারণে জ্বালানি সমস্যায় পড়তে চলেছে ভারত-সহ অনেক দেশ ৷ রাশিয়া থেকে তেল কেনায় মোদি সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে প্রশ্ন কংগ্রেসের ৷
Published : March 6, 2026 at 4:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তিতে জ্বালানি সঙ্কটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷ এই অবস্থায় মিত্র দেশ ভারতকে তেলের জোগান দিতে এগিয়ে এসেছে রাশিয়া ৷ মস্কো থেকে তেল কেনার সেই ছাড়পত্র নয়াদিল্লিকে দিয়েছে ওয়াশিংটন ৷ ভারত কোন পরিস্থিতিতে কার থেকে তেল কিনবে, সেই বিষয়ে আমেরিকার হস্তক্ষেপ নিয়ে ফের আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তিনি আবারও মোদি সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ৷
মার্কিন-ভারত অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রথম থেকেই বিরোধিতা করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল ৷ সংসদে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে 'কম্প্রোমাইজড পিএম' বলে তোপ দেগেছেন ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রীর টুঁটি টিপে ধরে জবরদস্তি এই চুক্তি করিয়েছেন, লোকসভায় বলেছিলেন রাহুল ৷
India’s foreign policy emerges from the collective will of our people.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 6, 2026
It should be rooted in our history, our geography, and our spiritual ethos based on Satya and Ahimsa.
What we are witnessing today is not policy.
It is the result of the exploitation of a compromised… https://t.co/GEO4MY6hzu
তাঁর লোকসভার বক্তৃতার ভিডিয়ো পোস্ট করে রায়বরেলির সাংসদ লেখেন, "ভারতের বিদেশ নীতি দেশবাসীর সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি থেকে তৈরি হয় ৷ সত্য ও অহিংসার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আমাদের ইতিহাস, ভূগোল এবং আধ্যাত্মিকতার গভীরে প্রোথিত হওয়া উচিত ৷ আজ আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, তা নীতি নয় ৷ এটা একজন ব্যক্তিবিশেষের আপসের ফলে শোষণ ৷"
গত 27 ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানে যৌথ হামলা চালানো শুরু করেছে ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ এই অবস্থায় উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী বন্ধ রেখেছে ইরান প্রশাসন ৷ স্বাভাবিকভাবে ভারত-সহ নানা দেশ জ্বালানি সঙ্কটের মুখোমুখি হতে পারে বলে আশঙ্কা ৷
এই আবহে রাশিয়া ভারতকে প্রয়োজনীয় তেলের জোগান দেওয়ার কথা জানিয়েছে ৷ কিন্তু মস্কো থেকে তেল কেনার কারণেই গত অগস্টে ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ এবং সর্বমোট 50 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে এই বিপুল শুল্ক বড় ধাক্কা ছিল ৷ সূত্রের খবর, এই পারস্পরিক শুল্ক আরোপ রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনাকে প্রভাবিত করে ৷
President Trump’s energy agenda has resulted in oil and gas production reaching the highest levels ever recorded.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 6, 2026
To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil.…
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 25 শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ৷ পাশাপাশি 18 শতাংশ শুল্ক আরোপের কথাও জানান ৷ নয়াদিল্লির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করে ওয়াশিংটন ৷ এর মধ্যে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্ক আরোপকে বেআইনি ঘোষণা করে ৷ প্রেসিডেন্ট এই রায়কে তুড়ি মেরে ফের শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেন ৷
এই আবহে গত 27 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ পাল্টা জবাবে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী দেশগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান ৷ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মধ্যপ্রাচ্য ৷ ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড হুঁশিয়ারি দেয়, হরমুজ প্রণালীতে কোনও তেলের ট্যাঙ্কার দেখলেই তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে ৷ বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ তেল পরিবহণ হয় এই পথে ৷ কাতার থেকে এই পথ দিয়ে ভারতে জ্বালানি আমদানি হয় ৷ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে তা বন্ধ ৷
তাই আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন 30 দিনের জন্য ভারতকে রাশিয়া থেকে তেল কেনায় অনুমোদন দিয়েছে ৷ এই নিয়ে দেশের মধ্যে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷
এদিন মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শক্তিসম্পদের কর্মসূচির ফলে তেল ও গ্যাস উৎপাদনের রেকর্ড সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে । বিশ্ব বাজারে তেলের সরবরাহ বজার রাখতে ট্রেজারি বিভাগ ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলিকে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য 30 দিনের একটি সাময়িক ছাড় দেওয়া হচ্ছে ৷"
তিনি এও জানিয়েছেন, এই স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপের জেরে রাশিয়া সরকারের উল্লেখযোগ্য কোনও আর্থিক সুবিধা হবে না ৷ পাশাপাশি এই অনুমোদন শুধু ইতিমধ্যে সমুদ্রে আটকে থাকা তেলের ট্যাঙ্কারগুলির লেনদেনের জন্য ।
স্কট বেসেন্ট যোগ করেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশীদারি ভারত ৷ আমারা আশা করছি, নয়াদিল্লি আমেরিকার থেকে তেল কেনার হার বৃদ্ধির করবে ৷ ইরান বিশ্বব্যাপী যে জ্বালানি সমস্যা তৈরির চেষ্টা করছে, তা কমাবে এই স্টপ-গ্যাপ ব্যবস্থা ৷"