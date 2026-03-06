ETV Bharat / bharat

'আমেরিকার এই শোষণ প্রধানমন্ত্রী মোদির আপসের ফল', রাশিয়া থেকে তেলা কেনা নিয়ে আক্রমণ রাহুলের

হরমুজ প্রণালী বন্ধের কারণে জ্বালানি সমস্যায় পড়তে চলেছে ভারত-সহ অনেক দেশ ৷ রাশিয়া থেকে তেল কেনায় মোদি সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে প্রশ্ন কংগ্রেসের ৷

Rahul Gandhi in Parliament
লোকসভায় বক্তৃতা করছেন রাহুল গান্ধি (ছবি: পিটিআই)
নয়াদিল্লি, 6 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তিতে জ্বালানি সঙ্কটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷ এই অবস্থায় মিত্র দেশ ভারতকে তেলের জোগান দিতে এগিয়ে এসেছে রাশিয়া ৷ মস্কো থেকে তেল কেনার সেই ছাড়পত্র নয়াদিল্লিকে দিয়েছে ওয়াশিংটন ৷ ভারত কোন পরিস্থিতিতে কার থেকে তেল কিনবে, সেই বিষয়ে আমেরিকার হস্তক্ষেপ নিয়ে ফের আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তিনি আবারও মোদি সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ৷

মার্কিন-ভারত অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রথম থেকেই বিরোধিতা করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল ৷ সংসদে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে 'কম্প্রোমাইজড পিএম' বলে তোপ দেগেছেন ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রীর টুঁটি টিপে ধরে জবরদস্তি এই চুক্তি করিয়েছেন, লোকসভায় বলেছিলেন রাহুল ৷

তাঁর লোকসভার বক্তৃতার ভিডিয়ো পোস্ট করে রায়বরেলির সাংসদ লেখেন, "ভারতের বিদেশ নীতি দেশবাসীর সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি থেকে তৈরি হয় ৷ সত্য ও অহিংসার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আমাদের ইতিহাস, ভূগোল এবং আধ্যাত্মিকতার গভীরে প্রোথিত হওয়া উচিত ৷ আজ আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, তা নীতি নয় ৷ এটা একজন ব্যক্তিবিশেষের আপসের ফলে শোষণ ৷"

গত 27 ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানে যৌথ হামলা চালানো শুরু করেছে ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ এই অবস্থায় উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী বন্ধ রেখেছে ইরান প্রশাসন ৷ স্বাভাবিকভাবে ভারত-সহ নানা দেশ জ্বালানি সঙ্কটের মুখোমুখি হতে পারে বলে আশঙ্কা ৷

এই আবহে রাশিয়া ভারতকে প্রয়োজনীয় তেলের জোগান দেওয়ার কথা জানিয়েছে ৷ কিন্তু মস্কো থেকে তেল কেনার কারণেই গত অগস্টে ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ এবং সর্বমোট 50 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে এই বিপুল শুল্ক বড় ধাক্কা ছিল ৷ সূত্রের খবর, এই পারস্পরিক শুল্ক আরোপ রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনাকে প্রভাবিত করে ৷

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 25 শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ৷ পাশাপাশি 18 শতাংশ শুল্ক আরোপের কথাও জানান ৷ নয়াদিল্লির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করে ওয়াশিংটন ৷ এর মধ্যে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্ক আরোপকে বেআইনি ঘোষণা করে ৷ প্রেসিডেন্ট এই রায়কে তুড়ি মেরে ফের শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেন ৷

এই আবহে গত 27 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ পাল্টা জবাবে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী দেশগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান ৷ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মধ্যপ্রাচ্য ৷ ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড হুঁশিয়ারি দেয়, হরমুজ প্রণালীতে কোনও তেলের ট্যাঙ্কার দেখলেই তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে ৷ বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ তেল পরিবহণ হয় এই পথে ৷ কাতার থেকে এই পথ দিয়ে ভারতে জ্বালানি আমদানি হয় ৷ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে তা বন্ধ ৷

তাই আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন 30 দিনের জন্য ভারতকে রাশিয়া থেকে তেল কেনায় অনুমোদন দিয়েছে ৷ এই নিয়ে দেশের মধ্যে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷

এদিন মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শক্তিসম্পদের কর্মসূচির ফলে তেল ও গ্যাস উৎপাদনের রেকর্ড সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে । বিশ্ব বাজারে তেলের সরবরাহ বজার রাখতে ট্রেজারি বিভাগ ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলিকে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য 30 দিনের একটি সাময়িক ছাড় দেওয়া হচ্ছে ৷"

তিনি এও জানিয়েছেন, এই স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপের জেরে রাশিয়া সরকারের উল্লেখযোগ্য কোনও আর্থিক সুবিধা হবে না ৷ পাশাপাশি এই অনুমোদন শুধু ইতিমধ্যে সমুদ্রে আটকে থাকা তেলের ট্যাঙ্কারগুলির লেনদেনের জন্য ।

স্কট বেসেন্ট যোগ করেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশীদারি ভারত ৷ আমারা আশা করছি, নয়াদিল্লি আমেরিকার থেকে তেল কেনার হার বৃদ্ধির করবে ৷ ইরান বিশ্বব্যাপী যে জ্বালানি সমস্যা তৈরির চেষ্টা করছে, তা কমাবে এই স্টপ-গ্যাপ ব্যবস্থা ৷"

সম্পাদকের পছন্দ

