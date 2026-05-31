'আম নিয়ে কথা বলার সময় আছে প্রধানমন্ত্রীর, কিন্তু 18.5 লাখ শিশুর জন্য নেই'; CBSE বিতর্কে রাহুল
সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মার্কিং ব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধি৷ মূল্যায়নে ত্রুটির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত 18.5 লক্ষ পড়ুয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার সমালোচনা করেছেন তিনি।
Published : May 31, 2026 at 11:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 মে: সিবিএসই ওএসএম বিতর্ক নিয়ে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি৷ সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মার্কিং ব্যবস্থায় মূল্যায়নে ত্রুটির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত 18.5 লক্ষ পড়ুয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির নীরবতার কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি।
প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে রাহুল গান্ধির কটাক্ষ, তাঁর রেডিও ভাষণে আম নিয়ে কথা বলার সময় তাঁর আছে, কিন্তু সেই সাড়ে আঠারো লক্ষ শিশুর জন্য কথা বলার সময় নেই, যাঁদের উত্তরপত্র ফোনের মাধ্যমে স্ক্যান করায় অসঙ্গতি সামনে এসেছে।
CBSE’s May 2025 tender required answer sheets to be scanned with automatic robotic scanners, spines preserved, at a minimum of 300 DPI.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 31, 2026
The tender re-issued in August quietly removed all of it. “Scanners” became generic. Resolution dropped to 200 DPI.
Now we know what that… https://t.co/XXdorOi3oq
রবিবার কংগ্রেস নেতা সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মার্কিংয়ের প্রসঙ্গে এক্স-এ পোস্ট করেছেন, “আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী আম নিয়ে কথা বলার সময় পেয়েছেন। কিন্তু, ফোন দিয়ে স্ক্যান করা সাড়ে আঠারো লক্ষ শিশুর বিষয়ে কথা বলার সময় তিনি পাননি। ধর্মেন্দ্র প্রধানজি এখনও পদে বসে আছেন। মোদিজির এই নীরবতা আর উদাসীনতা নয়, এটি অপরাধে সহযোগিতা৷”
রবিবার সকালে তাঁর 'মন কি বাত' রেডিও অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, এমন বাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে গ্রীষ্মকালে আম নিয়ে কথা হয় না। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব আম এবং তার নিজস্ব সুগন্ধ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, “মহারাষ্ট্রের হাপু বা আলফানসো, গুজরাতের কেশর— এগুলি ‘আমরাস’-এর প্রাণ৷ উত্তরপ্রদেশের দশেরি আর কাশীর ল্যাংড়া। বিহারের আছে এমন আম, যার সুবাস দূর থেকেও পাওয়া যায়। চৌসা, মালদা— প্রতিটি নামের সঙ্গেই মানুষের স্মৃতি জড়িয়ে আছে৷”
We have been closely monitoring the vulnerabilities in the OnMark portal of our service provider that are being flagged in the public domain. An expert team of cybersecurity professionals has been deployed over the last few days from across various arms of the government as well…— CBSE HQ (@cbseindia29) May 31, 2026
এরপরই সিবিএসই ওএসএম ব্যবস্থার সমালোচনা করে রাহুল গান্ধি এক্স-এ পোস্ট করেন, “সিবিএসই-র 2025 সালের মে মাসের টেন্ডারে শর্ত ছিল যে, উত্তরপত্রগুলি স্বয়ংক্রিয় রোবোটিক স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করতে হবে এবং ন্যূনতম 300 ডিপিআই রেজোলিউশনে সেগুলির স্পাইন অক্ষত রাখতে হবে। অগস্টে পুনরায় জারি করা টেন্ডার থেকে নীরবে এই সব শর্তই বাদ দেওয়া হয়েছে। 'স্ক্যানার' শব্দটি একটি সাধারণ পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। রেজোলিউশন কমে 200 ডিপিআই (ডটস পার ইঞ্চি) হয়ে গিয়েছে ৷” এর সঙ্গে তিনি ঝাড়খণ্ডের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সার্থক সিদ্ধান্তের শেয়ার করা পর্যবেক্ষণগুলিও যুক্ত করেন, যিনি ওএসএম সিস্টেমে বেশ কিছু প্রযুক্তিগত ত্রুটি তুলে ধরেছিলেন।
কংগ্রেস নেতা আরও লেখেন, “এখন আমরা জানি বাস্তবে এর অর্থ কী। এটা ফাঁস হয়ে গিয়েছে যে COEMPT মোবাইল ফোন ব্যবহার করে উত্তরপত্রগুলি স্ক্যান করেছিল। ঝাপসা কপিগুলি, হারানো পৃষ্ঠাগুলি, স্ক্যান না করা কপিগুলি— এগুলি কোনও ‘ভুল’ নয়। এগুলি হল কোনও একজন বিক্রেতার সুবিধা অনুযায়ী করা চুক্তির প্রত্যাশিত ফলাফল ৷” এক্স-এ দেওয়া নিজের পোস্টে রাহুল গান্ধি ওএসএম বিতর্ককে 'প্রতারণা' বলে আখ্যা দিয়েছেন ৷
সিবিএসই-র ওএসএম বিতর্ক নিয়ে রবিবার কেন্দ্রকে নিশানা করেছেন রাহুল। তিনি একদল ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে তাঁদের সাহসী তরুণ ভারতীয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যাঁরা মোদি সরকারকে সহজ প্রশ্ন করেছিল ৷ কিন্তু 'উত্তরের পরিবর্তে অপমান' পেয়েছে।