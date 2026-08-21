পেলেট গানে আহত সাহিলকে নিয়ে থানায় রাহুল, FIR দায়েরের দাবিতে ধরনায় বিরোধী দলনেতা

পেলেট গানে আহত সাহিলকে নিয়ে থানায় রাহুল, FIR দায়েরের দাবিতে ধরনায় বিরোধী দলনেতা
গত 20 জুলাই পুলিশের ছররা বন্দুকের গুলিতে আহত হন সাহিল নামের এক পড়ুয়া ৷ এই ঘটনায় এফআইআর দায়েরের দাবিতে ধরনায় বসলেন রাহুল গান্ধি ৷
Published : August 21, 2026 at 1:56 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 অগস্ট: ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ চলো অভিযানের দিন পুলিশের ছোড়া পেলেট গানে আহত সাহিল লাচোভকে নিয়ে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় ধর্নায় বসলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর দাবি, গত 20 জুলাই সাহিল পুলিশের ছররা বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছেন ৷ এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করতে হবে ৷ ইতিমধ্যে পার্লামেন্ট থানার বাইরে ব়্যাপিড অ্যাকসন ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে ৷
শুক্রবার সকালে তিনি প্রথম মন্দির মার্গ থানায় যান এবং এফআইআর দায়েরের দাবি জানান ৷ কিন্তু তাঁর পুলিশ এফআইআর করতে না-চাওয়ায় তিনি আহত সাহিলকে সঙ্গে নিয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় আসেন ৷ ডিসিপি'র সঙ্গে কথা বলেন ৷ কিন্তু ডিসিপি লোকসভার বিরোধী দলনেতার কথামতো এফআইআর দায়ের করতে রাজি হননি ৷ তখনই থানার বাইরে ধর্নায় বসেন ৷ তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন সাহিল লাচোভ ৷ ওইদিন পুলিশের পেলেট গানে তাঁর চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ গুলি লেগেছে পেটেও ৷ এইমস-এর ট্রমা সেন্টারে অস্ত্রোপচারও হয়েছে এই পড়ুয়ার ৷
ইতিমধ্যে পার্লামেন্ট থানায় পৌঁছেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, দলের প্রবীণ নেতা তথা মিডিয়া ইন-চার্জ সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ ৷ পৌঁছেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী ৷ তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "রাহুল গান্ধি এখানে পড়ুয়াদের হয়ে প্রতিবাদ করতে এসেছেন ৷ তিনি এফআইআর দায়েরের দাবি তুলেছেন ৷ কিন্তু তা করা হচ্ছে না ৷ পুলিশ স্বেচ্ছাচারীর ভূমিকা নিয়েছে ৷ আমরা রাহুল গান্ধিকে এই প্রতিবাদে সমর্থন জানাতে এসেছি ৷"