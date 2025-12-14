ভোট চুরি না করলে পাঁচ মিনিটেই পরাজয় নিশ্চিত, বিজেপিকে তোপ রাহুলের

ভোট চুরি না করলে পাঁচ মিনিটেই পরাজয় নিশ্চিত, বিজেপিকে তোপ রাহুলের
ভোট চুরি প্রসঙ্গে দেশজুড়ে সই সংগ্রহ অভিযান করেছে কংগ্রেস ৷ 5 কোটি নাগরিক তাতে অংশ নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
By PTI
Published : December 14, 2025 at 8:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 ডিসেম্বর: ভোট চুরি বিজেপির ডিএনএ ৷ ওরা জানে ভোট চুরি না করতে পারলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত ৷ আমাদের ডিএনএ-তে আছে সত্য ৷ এই সত্যের হাত ধরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং আরএসএসকে পরাজিত করব ৷ রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে 'ভোট চোর গদি ছোড়' সভা থেকে এভাবেই তোপ দাগলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
এদিনের সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধির ভাষণ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী বক্তা হিসেব কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম ঘোষণা হয় ৷ কিন্ত ঠিক হয় প্রথমে রাহুল বলবেন ৷ তারপর হবে খাড়গের ভাষণ ৷ উপস্থিত থাকলেও এদিন বক্তব্য পেশ করেননি সোনিয়া গান্ধি ৷ এদিকে, ভোট চুরি প্রসঙ্গে দেশজুড়ে সই সংগ্রহ অভিযান করেছে কংগ্রেস ৷ দেশের 5 কোটি নাগরিক তাতে অংশ নিয়েছেন ৷ এদিন সেই সমস্ত নথিপত্রও সভামঞ্চের সামনে আনা হয়েছিল ৷ পরে পাঠানো হবে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে ৷
ভাষণের শুরুতেই রাহুল আরএসএস প্রধান মোহন ভগবতকে আক্রমণ করেন ৷ তিনি বলেন, "এখানে আসার সময় গাড়িতে শুনলাম, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে একটি ভাষণ দিয়েছেন আরএসএস প্রধান ৷ তাঁর কথা শুনে আমি নিজের ভাষণ বদলে ফেলেছি ৷ মহাত্মা গান্ধি বলতেন সত্য় সবথেকে বড় ৷ আমাদের ধর্মেও বলা হয় সত্যম শিবম সুন্দরম ৷ আপনারা সত্যমেব জয়েতও শুনেছেন ৷ এখন মোহন ভগবতের কথা শুনুন ৷ তিনি বলেছেন, দুনিয়া সত্য নয়, শক্তিকে দেখে ৷ কিন্তু আমাদের ধর্ম বলে সত্য সবার উপরে ৷ ভগবত মনে করেন ক্ষমতা সবার উপরে ৷ এখানেই আমাদের ফারাক ৷ এখানেই আমি আপনাদের বলতে চাই, আমরা সত্যের পথে থেকে নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহ-কে ক্ষমতা থেকে সরাব ৷ দেশে দুটি আদর্শের লড়াই হচ্ছে ৷ একটা ক্ষমতার, অন্যটা সত্য়ের ৷ আপনাদের (সভায় আগত কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা) ডিএনএ-তে সত্য আছে ৷ দেশে সত্যের জয় হবে ৷"
এরপর ভোট চুরি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "জ্ঞানেশ কুমার (মুখ্য নির্বাচন কমিশনার) সুখবীর সিং (নির্বাচন কমিশনার) এবং বিবেক যোশী ভোট চুরিতে বিজেপিকে সাহায্য করেন ৷ নির্বাচন কমিশন বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছে ৷ মোদি নির্বাচন কমিশনারদের জন্য আইনও বদলেছেন ৷ নুতন আইন অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না ৷ কিন্তু আমরা সত্য়ের পথে থেকে লড়াই চালিয়ে যাব ৷" এরপরই তিনি জানান, মোদি-শাহ-কে কংগ্রেস পরাজিত করবে ৷ নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হবে ৷
বিহারে বিধানসভা নির্বাচন শুরুর একদিন আগে হরিয়ানায় ভোট চুরির অভিযোগে সরব হন রাহুল ৷ কংগ্রেসের এই প্রাক্তন সভাপতি দাবি করেন, হরিয়ানার ভোটার তালিকায় ব্রাজিলের এক মডেলের নাম 22 বার আছে ৷ এছাড়া আরও একাধিক অভিযোগে সরব হন তিনি ৷ সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে কথা বলতে গিয় এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে এদিন রাহুল জানান, তিনি শাহকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন ভোট চুরি নিয়ে যে তিনটি সাংবাদিক বৈঠক করেছেন সেগুলি সম্পর্কে সংসদে আলোচনা করতে ৷ রাহুলের দাবি, তাঁর প্রস্তাব শুনে অস্বস্তিতে পড়েছিলেন অমিত ৷
রাহুলের বলা হয়ে গেলে প্রায় একই সুরে বিজেপিকে আক্রমণ করেন খাড়গে ৷ তাঁর ছেলে অসুস্থ ৷ সম্প্রতি কর্ণাটকের একটি হাসপাতালে টানা 8 ঘণ্টা ধরে তাঁর অস্ত্রপচার হয়েছে ৷ কিন্তু এদিনের সভায় থাকবেন বলে অসুস্থ ছেলের কাছে যেতে পারেননি খাড়গে ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের এই লড়াইটা 140 কোটির দেশ বাঁচানোর, সংবিধান বাঁচানোর ৷ তাই আমি ঠিক করি এই সভায় থাকব ৷ " সভাপতি যখন এ কথা বলছেন তখন সোনিয়া-রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার পাশাপাশি কংগ্রেসের অন্য নেতাদের নিজেদের আসন ছেড়ে উঠে নেতাকে শ্রদ্ধা জানান ৷