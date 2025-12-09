ভোট চুরির চেয়ে বড় দেশবিরোধী কাজ নেই, চেনা অস্ত্রে বিজেপিকে নিশানা রাহুলের

ভোট চুরির চেয়ে বড় দেশবিরোধী কাজ নেই, চেনা অস্ত্রে বিজেপিকে নিশানা রাহুলের
নির্বাচনে সংস্কার নিয়ে আলোচনায় বিজেপি'র পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকেও বাক্যবাণে বিদ্ধ করলেন রাহুল ৷ তাঁর দাবি, হরিয়ানা থেকে মহারাষ্ট্র সর্বত্র ভোট চুরি করেছে বিজেপি ৷
By PTI
Published : December 9, 2025 at 5:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 ডিসেম্বর: ভোট চুরির চেয়ে বড় দেশবিরোধী কাজ আর কিছু হতে পারে না ৷ নির্বাচনে সংস্কার নিয়ে লোকসভায় এক আলোচনায় এমনই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ মঙ্গলবার নিজের বক্তব্যে একাধিকবার তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে সঙ্গে নিয়ে ভোট চুরি করে একের পর এক নির্বাচন জিতছে বিজেপি ৷
রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, 2014 সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশবিরোধী শব্দবন্ধকে হাতিয়ার করে বিরোধীদের লাগাতার আক্রমণ করেছে বিজেপি ৷ এবার তাদের বিরুদ্ধে সেই চেনা অস্ত্রই ব্যবহার করলেন রাহুল ৷ ঘুরপথে বিজেপিকেই দেশবিরোধী বললেন রায়বরেলির সাংসদ ৷
এদিন বক্তব্যের একটি অংশে হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন রাজ্যে ভোট চুরি নিয়ে মন্তব্য করেন রাহুল ৷ সে সময় কংগ্রেসের সাংসদরা ব্রাজিলের এক মডেলের ছবি দেখাতে থাকেন ৷ তাঁর ছবি হরিয়ানার ভোটার তালিকায় থাকা নিয়ে অতীতে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে ৷ ওই সাংসদদের ছবি নামিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন স্পিকার ওম বিড়লা ৷ একরাশ অসন্তোষ নিয়ে তিনি রাহুলকে বলেন, "আমি এভাবে সভা চালাব না ৷ সংসদের নিয়ম ও অনুশাসন সকলকেই মেনে চলতে হবে ৷ আপনার দলের সাংসদদের সংযত আচরণ করতে বলুন ৷ "
বিরোধী দলনেতা একাধিক প্রসঙ্গে তুলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করেন ৷ দেশের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার নিয়োগের দায়িত্বে থাকা কমিটি থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কেন বাদ দেওয়া হল সেই প্রশ্ন তুলে রাহুলের কটাক্ষ, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের বিষয়টি নিজের হাতেই রাখতে চান প্রধানমন্ত্রী ৷ নিয়োগ কমিটিতে থাকলেও তাঁর কোনও কথা বলার সুযোগ নেই বলেও দাবি রাহুলের ৷
তিনি মনে করেন, এভাবেই নির্বাচন কমিশনের দখল বিজেপি নিজের হাতে রাখতে চায় ৷ শুধু নির্বাচন কমিশন কেন সমস্ত প্রতিষ্ঠানের দখলই বিজেপি-আরএসএস নিজেদের হাতে নিয়ে চায় বলে তোপ দাগেন রাহুল ৷ তাঁর মতে, একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের শুধু আরএসএসের সদস্য বলে পদে আনা হয়েছে ৷ যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পড়ুয়াই এই বিষয়টি জানে বলে মনে করেন রাহুল ৷ তাঁর দাবি, একইভাবে দখল করা হয়েছে সিবিআই-ইডিকেও ৷
সম্প্রতি কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখন থেকে কোনও নির্বাচন শেষ হওয়ার 45 দিনের মধ্যে কোনও অভিযোগ না-উঠলে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ মুছে ফেলা হবে ৷ এ সংক্রান্ত আইনে সরকার অনুমোদনও দিয়েছে কেন্দ্র ৷ রাহুলের মতে এটা ডেটা সংরক্ষণের প্রশ্ন নয়, এটা আসলে ভোট চুরির প্রশ্ন ৷
এরপরই রাহুল বলেন, "আমি প্রমাণ করে দিয়েছি হরিয়ানার ভোটে চুরি হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশন আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি ৷ ব্রাজিলের এক মডেলের ছবি কেন হরিয়ানার ভোটার তালিকায় 22 বার ছিল, সেই প্রশ্নের জবাব কমিশন আমায় দেয়নি ৷ এক মহিলার নাম ওই তালিকায় 200 বারেরও বেশি ছিল সেটার কারণ কমিশন জানায়নি ৷" তাঁর আরও দাবি, বিহারে এসআইআর হওয়ার পরও 1.2 লাখ ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকায় থেকে গিয়েছে ৷ এসআইআরের পরও এ ধরনের ঘটে কী করে ? আসলে এভাবেই বিজেপি ভোটে জিতে আসছে ৷
এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিনটি প্রশ্নের পাশাপাশি ও তিনটি দাবিও করেন রাহুল ৷ তাঁর প্রশ্ন- 1) নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটি থেকে কেন দেশের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়া হল ? 2) কেন্দ্রীয় সরকার কেন এমন আইন আনল, যার ফলে কোনও নির্বাচন কমিশনার কোনও অপরাধ করলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় না ? 3) 45 দিনের মধ্যে পোলিং বুথের সিসিটিভি ফুটেজ মুছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল কেন ?
এর পাশাপাশি তিনটি দাবিও করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ তাঁর প্রথম দাবি, প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে ভোটের একমাস আগে মেশিনে পড়া যায় এমন ভোটার লিস্ট দিতে হবে ৷ সিসিটিভি ফুটেড মুছে ফেলার নিয়ম প্রত্যাহার করতে হবে ৷ পাশাপাশি ইভিএম পরীক্ষার সুযোগ দিতে হবে ৷ যাতে বিরোধীদের ঠিক করা বিশেষজ্ঞরা ইভিএমে কোনও সমস্যা আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে পারেন ৷ রাহুলের আক্ষেপ, আজ পর্যন্ত তাঁদের ইভিএম নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয় কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷ বক্তব্যের একেবারে শেষ দিকে রাহুলকে বলতে শোন যায়, "আমি মনে করি ভোট চুরির থেকে বড় আর কোনও দেশ বিরোধী কাজ হতে পারে না ৷" এখানেই রাজনৈতিক মহলের অনুমান এভাবে তাদের চেনা অস্ত্রে বিজেপিকে কাবু করার চেষ্টা করলেন রাজীব-তনয় ৷