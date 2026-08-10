ঝাড়খণ্ডের চাকরিপ্রার্থীদের জলকামান-কাঁদানে গ্যাস, শরিক দলের সমালোচনায় রাহুল

ঝাড়খণ্ডের চাকরিপ্রার্থীদের জলকামান-কাঁদানে গ্যাস, শরিক দলের সমালোচনায় রাহুল
নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে গত 17 দিন ধরে আন্দোলন করছেন পড়ুয়ারা ৷ সোমবার বিধানসভা অভিযানের ডাক দেওয়া হয় । সেখানেই অতিসক্রিয় ভূমিকা নেয় পুলিশ ।
Published : August 10, 2026 at 7:36 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 অগস্ট : বিধানসভা অভিযানে যাওয়া চাকরিপ্রার্থীদের আটকাতে বলপ্রয়োগ করেছে ঝাড়খণ্ড সরকার। সোমবার রাঁচির রাস্তায় বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলায় জলকামান থেকে শুরু করে কাঁদানে গ্যাসের ব্যবহার করেছ প্রশাসন । হয়েছে লাঠিচার্জও ।
পুলিশি অতিসক্রিয়তায় বিরোধিতায় সরব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি । রাহুল মনে করেন, সরকারের উচিত বিক্ষোভকারীদের কথা শোনা। তাঁদের দাবি পূরণে তৎপর হওয়া । এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে রাহুল লেখেন, "পড়ুয়াদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার অধিকার আছে । সমস্ত সমস্য়ার সমাধান হওয়া উচিত আলোচনার মাধ্যমেই । ঝাড়খণ্ড সরকারের উচিত পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনায় বসে দ্রুত সমস্যা মেটানো ।" ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে সরকার চালায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ।
ঝাড়খণ্ডের নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে গত 17 দিন ধরে আন্দোলন করছেন পড়ুয়ারা ৷ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে '98 শতাংশ দাবি' মেনে নেওয়ার কথা বলা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা তাঁদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করতে নারাজ । এমতাবস্থায় সোমবার তাঁরা বিধানসভা অভিযানের ডাক দেন ৷ সেই মতো মিছিল করেন আন্দোলনকারীরা ।
রাঁচিতে আন্দোলনকারীদের এই বিধানসভা অভিযানে বাধা দেয় পুলিশ ৷ বিধানসভার দিকে মিছিল করে যাওয়ার চেষ্টার সময় ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ ৷ ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করা হলে বিক্ষোভকারী বহু পড়ুয়াকে আটক করা হয় । এদিন পুরোনো বিধানসভা ভবনের কাছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তির সামনে বিপুল সংখ্যক পড়ুয়াকে রাস্তায় নামতে দেখা গিয়েছে । বিক্ষোভকারীদের অনেকের হাতেই ছিল তেরঙা ৷
অন্যদিকে, এদিন দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরও একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করেন রাহুল । তাঁর কটাক্ষ, মোদি-শাহ সংসদের অধিবেশন কক্ষে আসতে ভয় পান । রাহুল যখন এ কথা বলছেন তাঁর খানিক আগে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানিয়েছেন, বিরোধীরা সহযোগিতা করলে এবং সংসদে চর্চার পরিবেশ তৈরি হলে সিজেপির আন্দোলন নিয়ে বিবৃতি দিতে রাজি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ।
এ প্রসঙ্গে তোপ দেগে রাহুল বলেন, "অমিত শাহ সংসদে বিবৃতি দেবেন কিনা তা নিয়ে কোনও আমাদের কোনও মাথা ব্যথা নেই । আমরা জানতে চাই দিল্লি পুলিশ কার নির্দেশে পড়ুয়াদের উপর লাঠি চালিয়েছিল । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে । কার অপরাধ সেটা জানাতেই হবে । শুধু এটা নয়, রাম মন্দিরের ঘটনার জন্যও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া উচিত ।"