পড়ুুয়ারাই দেশের ভবিষ্যৎ, মোদিজি অতীত: রাহুল গান্ধি

পড়ুুয়ারাই দেশের ভবিষ্যৎ, মোদিজি অতীত: রাহুল গান্ধি
ফের পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন লোকসভার কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ পড়ুয়াদের তিন দফা দাবি ফের তুলে ধরলেন তিনি ৷
By PTI
Published : July 25, 2026 at 2:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জুলাই: পড়ুয়াদের তিনটি দাবি, যার সঙ্গে তাঁরা আপস করবেন না ৷ শনিবারও পড়ুয়াদের নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এদিকে যন্তর মন্তরে পড়ুয়াদের আন্দোলন চলছে ৷ সে প্রসঙ্গে রাহুলের মন্তব্য, পড়ুয়ারাই দেশের ভবিষ্যত, মোদি এখন অতীত ৷
পড়ুয়াদের পাশে নিয়ে রাহুল বলেন, "আমরা ইদানীং সরকারি সূত্রে কিছু খবর পাই ৷ মোদির মন্ত্রিসভায় আলোচনা চলছে, এই জটিলতার সমাধান ধর্মেন্দ্র প্রধানকে শিক্ষা মন্ত্রক থেকে সরিয়ে দেওয়া ৷ তাঁর পদে থাকা ভারতের ছাত্রছাত্রী এবং কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷ কারণ, ভারতীয় পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের সঙ্গে যা হয়েছে, প্রধান সেই দুর্নীতির প্রতীক ৷ আমাদের দেশে সবচেয়ে মূল্যবান পড়ুয়ারা ৷ আর তাঁদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করা হয়েছে ৷ ধর্মেন্দ্র প্রধানকে নিয়ে অন্য কোনও আলোচনা আমরা শুনব না ৷" যদিও দুপুরে সেই দাবি আদায় হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ইস্তফা দেওয়ায় ৷
দ্বিতীয় দাবি উত্থাপন করতে গিয়ে রাহুল তাঁর পাশে দাঁড়ানো এক তরুণীর পায়ের চোট দেখিয়ে বলেন, "কাল আপনাদের সামনে একজন তরুণকে দেখিয়েছিলাম, যাঁর চোখে গুলি লেগেছিল ৷ এরকম হাজার হাজার তরুণ-তরুণী আছে, পুলিশের লাঠিতে যাঁদের পা ভেঙেছে, কারও মাথা ফেটেছে ৷ পেলেট গানে বিদ্ধ হয়েছেন অনেকে ৷ অর্গানাইজার এবং যারা এটা করেছে, তাদের শাস্তি দিতে হবে ৷ জবাবদিহিও করতে হবে ৷ "তৃতীয়ত, এই পুরো ব্যবস্থাপনা যাঁর নেতৃত্বে, সেই নরেন্দ্র মোদিকে ক্ষমা চাইতে হবে তাঁর কৃতকর্মের জন্য ৷ পড়ুয়ারাই দেশের ভবিষ্যত ৷ মোদিজি অতীত ৷
এর মধ্যে শুক্রবার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে আরও কঠোর পদক্ষেপের জন্য তড়িঘড়ি খসড়া বিল অনুমোদন করল মোদি ক্যাবিনেট ৷ সরকারি সূত্রের খবর, দোষীদের কঠোর সাজার ব্যবস্থা করা ছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত থাকার দায়ে 10 কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদিত এই বিলে ৷