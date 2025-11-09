SIR করে ভোট চুরি আড়াল করতে চায় নির্বাচন কমিশন, দাবি রাহুলের

SIR করে ভোট চুরি আড়াল করতে চায় নির্বাচন কমিশন, দাবি রাহুলের
হরিয়ানায় ভোট চুরি হয়েছে বলে দাবি করেন রাহুল ৷ সেই অভিযোগ আরও খানিকটা বাড়িয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা জানালেন এসআইআরের কাজ ভোট চুরিকে আড়াল করা ৷
By PTI
Published : November 9, 2025 at 2:17 PM IST
পাঁচমারি, 9 নভেম্বর : ভোট চুরিকে আড়াল করতে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ মধ্যপ্রদেশে পাঁচমারিতে দলীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এমনই দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আয়োজিত একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিতে শনিবার মধ্যপ্রদেশে এসেছেন রাহুল ৷ সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "হরিয়ানার পাশাপাশি মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ের নির্বাচনেও ভোট চুরি হয়েছে ৷ কয়েকদিন আগে আমি হরিয়ানার তথ্য তুলে ধরেছিলাম ৷ সেই তথ্য থেকে স্পষ্ট শুধু হরিয়ানায় 25 লাখ ভোট চুরি হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "ওই তথ্যের পাশাপাশি আরও কয়েকটি তথ্য থেকে আমার অনুমান হরিয়ানার মতো মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ের নির্বাচনেও ভোট চুরি হয়েছে ৷ এটাই বিজেপি আর নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব বন্দোবস্ত ৷ এবার এসআইআর এনে এই ভোট চুরিকে আড়াল করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাইছে নির্বাচন কমিশন ৷ আমাদের কাছে আরও অনেক প্রমাণ আছে ৷ ধীরে ধীরে সেই সব প্রমাণ প্রকাশ্যে নিয়ে আসে ৷"
দু'দশক পর সম্প্রতি দেশজুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করেছে কমিশন ৷ প্রথমে বিহারে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয় ৷ এরপর 9টি রাজ্যের পাশাপাশি 3টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে এসআইআর করার সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি তামিলনাড়ুর মতো অবিজেপি শাসিত রাজ্য আছে ৷ ঘটনাচক্রে এই দুটি রাজ্যেই আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন ৷ আর এই দুটি রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধের মুখে পড়েছে কমিশন ৷
বাংলার শাসক শিবিরের সর্বোচ্চ নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে অন্যরা একাধিকবার কমিশনকে আক্রমণ করেছেন ৷ সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে তামিলনাড়ুর শাসক দল ডিএমকে ৷ বিরোধী নেতা-নেত্রীদের অভিযোগ বিজেপিকে জেতাতেই এসআইআর করা হচ্ছে ৷ এবার রাহুলের গলাতেও ধরা পড়ল একই সুর ৷ হরিয়ানায় ভোট চুরি সংক্রান্ত তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরার সময়ও তিনি জানিয়েছিলেন, এসআইআর নিয়ে অন্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখেই লড়বেন ৷
এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব আম্বেদকরের কথাও তুলে ধরেন রাহুল ৷ কংগ্রেসের এই প্রাক্তন সভাপতি বলেন, "এখন দেশে গণতন্ত্র প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে ৷ প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যনির্বাচন কমিশনার এক যোগে দেশের গণতন্ত্রকে আক্রমণ করছেন ৷ ভোট চুরি করছেন ৷ আর তার জন্য দেশকে পড়তে হচ্ছে ক্ষতির মুখে ৷ "
গত সপ্তাহে বিহার বিধানসভা নির্বাচন শুরুর কয়েকঘণ্টা আগে ভোট চুরির অস্ত্রে শাণ দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ বছরখানেক হওয়া হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে বলে তাঁর দাবি ৷ ভোটে গরমিলের অভিঘাত বোঝাতে তাঁর দাবি হরিয়ানায় 22 বার ভোট দিয়েছেন ব্রাজিলের সুন্দরী মডেল ম্যাথিয়াস ফেরেরো ৷ পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন 'অপারেশেন সরকার চুরি' করেছে বলে অভিযোগ রাহুলের ৷ এখানেই তিনি দাবি করেন, বিজেপির বিভিন্ন পদে থাকা একাধিক নেতা উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি হরিয়ানাতেও ভোট দিয়েছেন ৷ সেদিন রায়বরেলির সাংসদ আরও দাবি করেন, হরিয়ানায় প্রতি 8টি ভোটের মধ্যে একটি ভুয়ো ৷