প্রতিবাদীরা দেশের কণ্ঠ ! বাধা দেবেন না, মোদিকে হুঁশিয়ারি রাহুলের

প্রতিবাদীরা দেশের কণ্ঠ ! বাধা দেবেন না, মোদিকে হুঁশিয়ারি রাহুলের
Rahul Slams PM Modi: পুলিশের হাতে আহত প্রতিবাদীদের বাঘ ও বাঘিনী বলে সম্বোধন করে রাহুল জানান, কংগ্রেস সবসময় তাঁদের পাশে আছে ।
By PTI
Published : October 14, 2026 at 4:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 অক্টোবর: প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রাীরা দেশের কণ্ঠস্বর, তাঁদের থামানোর চেষ্টা করবেন না । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি । বুধবার দিল্লির 10 জনপথ রোডের গান্ধি পরিবারের বাড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি ।
এদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বেশ কয়েকজন তরুণ-তরুণী । কংগ্রেস নেতার দাবি, এঁরা সকলেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে হওয়া আন্দোলনে অংশ নিয়ে দিল্লি পুলিশের হাতে মার খেয়েছেন । তাঁদের মধ্য কেউ কেউ কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ।
দুই তরুণ ও দুই তরুণীকে পাশে নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন রাহুল । প্রথমেই এই চারজনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, এঁরা সকলেই বাঘ এবং বাঘিনী । পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হয়েছেন । কিন্তু মাথা নত করেননি । চারজনকে আশ্বত করে রাহুল জানান, তাঁরা যাদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছেন তাদের কেউ ছাড়া পাবে না । প্রধানমন্ত্রী মোদি থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বা তাঁদের কথা শুনে পড়ুয়াদের উপর অত্যাচার করা পুলিশ কর্মী কেউ রেহাই পাবেন না বলে দাবি করেন সাংসদ । তাঁর আরও দাবি, পুলিশের হাতে যাঁরা মার খেয়েছেন তাঁদের ভয় পাওয়ার কিছ নেই । কংগ্রেস সবসময় তাঁদের পাশে ছিল আর আগামিদিনেও একইভাবে পাশে থাকবে ।
প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বলেন, "আমি আমার সাংবাদিক বৈঠকেই বলেছিলাম এটা ভারত। অমিত শাহজি খেয়াল করবেন, এই ভারত ঐক্যবদ্ধ। এখানে কোনও হিন্দু নেই । কোনও মুসলিম নেই। কোনও জাতপাত নেই। কোনও লিঙ্গ ভেদ নেই। প্রতিবাদীরা সবাই এক। প্রতিবাদীরা হিন্দুস্তান। গোটা দেশ আজ এক হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অমিত শাহ তাঁদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই দেশের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে অন্য কোনও শক্তি প্রতিবাদ করতে পারে না।"
বক্তব্যের পরবর্তী অংশে পুলিশ কেউ কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে রাহুল বলেন, "একরাশ ভালোবাসা নিয়ে বলছি, আমি সমস্ত প্রতিবাদীদের বলেছি তাঁদের সঙ্গে পুলিশ কী আচরণ করে তার ভিডিও তুলে রাখতে। এই গোটা পর্ব টা যখন শেষ হলে সেই ভিডিওটা ধরে ধরে ব্যবস্থা হবে । আবারও বলছি আমরা কাউকে ছাড়ব না ।"