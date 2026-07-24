নিরস্ত্র পড়ুয়াদের ঠেকাতে পেলেট গান ব্যবহার পুলিশের ! শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে সরব রাহুল

নিরস্ত্র পড়ুয়াদের ঠেকাতে পেলেট গান ব্যবহার পুলিশের ! শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে সরব রাহুল
শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে পড়ুয়াদের আন্দোলন রুখতে পুলিশ পেলেট গান ব্যবহার করেছে ৷ এতে একজন অন্ধ হয়ে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাহুল গান্ধি ৷
By PTI
Published : July 24, 2026 at 5:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 জুলাই: সংসদ অভিযানের দিন বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে, কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে ৷ এরই সঙ্গে নিরস্ত্র পড়ুয়াদের ছত্রভঙ্গ করতে পেলেট গান অর্থাৎ ছররা বন্দুক ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ এই বন্দুকের আঘাতে আহত এক আন্দোলনকারী পড়ুয়াকে সাংবাদিকদের সামনে নিয়ে এলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তিনি জানালেন, সরকার এই বন্দুক ব্যবহারের কথা অস্বীকার করছে ৷ কিন্তু মোদি সরকার মিথ্যা বলছে ৷
এদিকে তৃণমূলের রাজ্যসভার ডেপুটি নেতা সাগরিকা ঘোষ সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন,প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দায়ী করে সংসদে বিষয়টি উত্থাপন করবে বিরোধীরা ৷ শুক্রবার বিকেলে পেলেট গানে আহত এক পড়ুয়াকে নিজের ভাই সম্বোধন নিয়ে রাহুল সাংবাদিকদের বলেন, "আমার ভাই দেশের তেরঙা হাতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করছিলেন তখন তাঁর গায়ে পেলেট গান লাগে ৷ সরকার বলেছে, কোনও পেলেট গান ব্যবহার করা হয়নি ৷ সরকার মিথ্যা বলছে ৷" তিনি তরুণের দেহের ক্ষতগুলি সাংবাদিকদের দেখান ৷
রাহুল বলেন, "দেখুন, ওঁর চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ চোখে ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন না ৷ এটাই আমাদের ভারতের ভবিষ্য়ৎ ৷ এরকম হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর উপর পেলেট গান চালানো হয়েছে, লাঠি চালানো হয়েছে, মারধর করা হয়েছে ৷"
কংগ্রেস সাংসদ বলেন, "ওঁরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করছিলেন ৷ কেন করছিলেন, কারণ ওঁদের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে ৷ তিনি পুলিশের পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৷ সারা বছর ধরে প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন ৷ তারপর একদিন বলা হল প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে ৷ যাঁর কাছে 60-70 লক্ষ টাকা আছে, তিনি প্রশ্নপত্র কিনতে পেরেছেন ৷ এরকম ঘটনার শিকার লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী ৷"
মোদি সরকারকে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, "সরকার মিথ্যা কথা বলা বন্ধ করুক ৷ সরকার আমাদের ভবিষ্যতের উপর আক্রমণ চালিয়েছে ৷ আর ভবিষ্যৎ কী বলছে ? তিনটি বিষয় ৷ শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কারণে এই ছেলেটির এই অবস্থা হয়েছে ৷ তাঁর জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, তাঁকে ছাঁটাই করা হোক ৷ দ্বিতীয় দাবি, আমাদের ভবিষ্যতের উপর যে বন্দুক চালিয়েছে, লাঠি চার্জ করেছে, সে বিষয়ে তদন্ত হোক ৷ তৃতীয় দাবি, নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রধান পরিচালনা করছেন ৷ তিনি এই ধরনের তরুণদের কাছে ক্ষমা চান ৷"
ছররা বন্দুকের গুলিতে আহত তরুণের পরিচয়
ইনস্টাগ্রামে রাহুল গান্ধি ওই তরুণের পরিচয় নিয়ে লিখেছেন, "20 জুলাই সাহিল শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করছিল ৷ তখন দিল্লি পুলিশের ছোড়া পেলেট গান তাঁর মুখে লাগে ৷ 19 বছর বয়সি সাহিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ৷ তিনি পরিবারের আর্থিক সাহায্য করতে আংশিক সময়ের জন্য গাড়ি চালান ৷ হাজার হাজার ভুক্তভোগীর মধ্যে তিনিও একজন ৷ 2025 সালে এসএসসি দিল্লি কনস্টেবল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল ৷ সাহিল উদ্বিগ্ন, কারণ এবারও এসএসসি একই ভেন্ডরকেই নিযুক্ত করেছে ৷ হয়তো ফের প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে ৷"
প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি আরও লেখেন, "তিনি ন্যায়বিচার ও আরও ভালো ভবিষ্যতের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন ৷ এখন তাঁর একটা চোখ নষ্ট হতে বসেছে ৷ হয়তো একটা চোখের দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি হারিয়ে ফেলবেন ৷ প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তার জন্য জবাবদিহি চাইতে গিয়ে আমাদের পড়ুয়াদের এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় ৷ আমরা সাহিলের সঙ্গে আছি ৷ সেই প্রত্যেক পড়ুয়ার পাশে আছি, যাঁরা জবাবদিহি চেয়েছেন ৷" শেষে রাহুল লেখেন, "যথেষ্ট হয়েছে ৷ শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত ৷"
এদিকে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনড় কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের প্রতিবাদে লোকসভার অধিবেশন এদিনের মতো মুলতুবি হয়ে গিয়েছে ৷ শুক্রবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ ৷ সেখানে এমন এক যুবকের কথা তিনি লেখেন যিনি ছররা গুলিতে আহত হয়েছেন ৷
সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "নরেন্দ্র মোদির শাসনকাল ভয়ঙ্কর নৃশংস ৷ নিরাপত্তা বাহিনী আমাদের নিরস্ত্র পড়ুয়াদের উপর মারণাত্মক পেলেট বন্দুক ব্যবহার করেছে ৷ এর প্রমাণ সামনে এসেছে ৷ এর ফলে কেউ অন্ধ হয়ে যেতে পারেন ৷ ওঁরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছিলেন ৷ পরীক্ষা ব্যবস্থার জবাবদিহির জন্য আবেদন করছিল ৷"
এই ক্ষেত্রে বিরোধীদের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সাগরিকা বলেন, "বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করবে ৷" সাগরিকা ঘোষের পোস্টটি রিপোস্ট করেছেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ৷ তিনি লিখেছেন, "এটা শুধু মন্ত্রীর ইস্তফা দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে না ৷ তাতে কিছু হবে না ৷ প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এর দায় নিতে হবে ৷" পড়ুয়াদের উপর ছররা বন্দুক ব্যবহারের অভিযোগ এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে ৷ এই সংক্রান্ত ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ অন্তত একজন পড়ুয়ার চোখ গুরুতর আহত হয়েছে বলে খবর ৷ একটি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে ৷ এদিকে দিল্লি পুলিশ ছররা বন্দুক ব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷
সোমবার পড়ুয়াদের উপর পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংসদ সেই থেকে প্রায় অচল ৷ মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও সংসদ চত্বরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেস-সহ বিরোধী সাংসদরা ৷ মোদি সরকারের পাল্টা অভিযোগ, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস ইস্যুতে বিতর্ক করতে দিতে চায় না বিরোধীরা ৷ এতে দেশের কাছে ভুল বার্তা যাবে ৷
সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে জানান, সরকার পক্ষ বারবার বিরোধীদের জানিয়েছে এই বিষয়ে আলোচনা করতে তারা রাজি ৷ বিরোধীদের মধ্যে কয়েকজন সাংসদও এই বিতর্কে রাজি ৷ প্রধানমন্ত্রীও ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট ও কঠোর শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন ৷ সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক তাঁর অনশন ভেঙেছেন ৷
সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর এই আশ্বাস সত্ত্বেও কংগ্রেস ও বিরোধী সাংসদরা ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায় অনড় ছিলেন এবং তাঁরা কক্ষের মধ্যে 'পদত্যাগ করো' স্লোগান দিতে থাকেন ৷ এরই মধ্যে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলতে উঠলে, অধ্যক্ষের চেয়ারে থাকা জগদম্বিকার পাল জানান, মন্ত্রীরা সংসদীয় নথি জমা দিলে তারপর তাঁকে বলতে দেওয়া হবে ৷ কিন্তু পরে লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করা হয় ৷ বিরোধী দলনেতা বলতে পারেননি ৷ সোমবার লোকসভার অধিবেশন শুরু হবে ৷