ETV Bharat / bharat

ছুটির দিনে ভারতীয় আমিষ পদের প্রশংসায় রাহুল, ব্রিকস নিয়ে রাজনীতি কংগ্রেসের ; তোপ বিজেপির

Rahul on non vegetarian food: রাহুল ব্রিকসের উল্লেখ না করলেও রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে ঘুরপথে সম্মেলনের মেনুকেই নিশানা করেছন তিনি ।

rahul gandhi
রাহুল গান্ধি (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : September 13, 2026 at 10:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর : ছুটির দুপুরে আচমকাই ভারতীয় আমিষ পদের প্রশংসায় রাহুল গান্ধি। রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে লোকসভার বিরোধী দলনেতা লেখেন, "80 শতাংশ ভারতীয় আমিষ খান । ভারতীয় আমিষ পদগুলি খুবই সুস্বাদু । ঠিক যেমন আমার বোনের ছোলা ভাটুরে ।" লেখার সঙ্গে ছোলা ভাটুরের ছবিও পোস্ট করেন তিনি ।

আপাত 'নিরামিষ'এই পোস্ট ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তার অন্য়তম কারণ যেদিন রাহুল এই পোস্ট করছেন সেদিন ব্রিকস সম্মলনের সমাপ্তি হয়েছে। আর এবারের সম্মেলনে আগত অতিথিদের জন্য় নিরামিষ খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল । শনিবার রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গালা ডিনারেও ছিল জিভে জল আনা বিভিন্ন নিরামিষ পদ ।

নিজের পোস্টের কোনও অংশে ব্রিকসের উল্লেখ রাহুল করেননি । কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কেন শুধু নিরামিষ খাবারের আয়োজন করা হল সেই প্রশ্নও তোলেননি । তবে তাঁর পোস্ট করার সময় এবং বিষয় দেখে রাজনৈতিক মহল ধরেই নিয়েছে ব্রিকসের মেনুকেই নিশানা করেছেন রায়বরেলির সাংসদ । শুধু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা নন, বিজেপিও রাহুলের পোস্টে 'রাজনীতি' খুঁজে পেয়েছে । তারাও রাহুলের নাম না করে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছ ।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না কংগ্রেস ব্রিকসের খাবারের মেনু নিয়েও রাজনীতি করছে ? অতিথিরা সুস্বাদু নিরামিষ খাবার তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছেন । এই পদগুলির স্বাদই শুধু আকর্ষণীয় নয়, এগুলির নেপথ্যে রয়েছে ভারতের বহুবিধ সংস্কৃতির স্পর্শ । "

গালা ডিনারের শুরুতে অতিথিদের দেওয়া হয়েছিল 'খান্ডভি মিল' (Khandvi Mille) এবং 'খুম্ব গালৌটি' (Khumb Galouti)। 'খান্ডভি মিল'এক বিশেষ ধরনের খাবার । বেসনের তৈরি রোলকে ভাপিয়ে এই পদটি তৈরি করা হয় । তাতে সরষে, নারকেল এবং কারিপাতার ফোড়ন দেওয়া থাকে । এটি কেশর-আম, মাইক্রো-গ্রিনস এবং দইয়ের ড্রেসিংয়ের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় ।

'খুম্ব গালৌটি' বলতে বোঝায় প্যানে গ্রিল করা নরম মাশরুম কাবাব । পুদিনার দানা থাকে এবং এটি 'শিরমাল' রুটির ওপর পরিবেশন করা হয় । এছাড়া প্রধান খাবারের তালিকায় ছিল 'পনির লাবাবদার'— ছোট পেঁয়াজ (শ্যালট) ও টমেটোর ঘন গ্রেভিতে রান্না করা নরম পনিরের টুকরো; 'গুচ্ছি মারমিক'—হিমালয়ের মোরল মাশরুম ও কচি অ্যাসপারাগাস, যা জাফরান, কিসমিস ও মামরা বাদামের সঙ্গে মৃদু আঁচে রান্না করা হয়েছে; এবং 'ক্যারট বিন পোরিয়াল'—গাজর ও সবুজ শিমের মিশ্রণ, যা হাতে তৈরি ভার্জিন নারকেল তেলে সুগন্ধি দক্ষিণ ভারতীয় মশলা দিয়ে ভেজে ও উপরে সদ্য কোরা নারকেল ছড়িয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে ।

অন্যান্য খাবারের মধ্যে ছিল 'থাক্কালি বেলে সারু' - ডাল, তাজা টমেটো ও কারিপাতা দিয়ে তৈরি হালকা ডালের ঝোল; 'মিলেট পোলাও'—সুগন্ধি বাসমতী চাল ও মুক্তার মতো দেখতে মিলেট (বাজরা জাতীয় শস্য), যা মশলা ও মৌসুমী সুগন্ধি উপাদানের সঙ্গে রান্না করা হয়েছে; 'বিট-রুট রাইতা'—বিট ও তাজা ভেষজ উপাদান মেশানো ঠান্ডা দই; এবং নিরামিষ মেনুর অংশ হিসেবে ছিল বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় রুটি ।

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON FOOD HABIT
INDIAN NON VEGETARIAN FOOD
BJP HITS BACK CONGRESS
আমিষ পদের প্রশংসায় রাহুল
RAHUL PRAISES NON VEG FOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.