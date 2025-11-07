বিজেপি-কমিশন ভোট চুরির যোগসাজশ নিয়ে ফের সরব রাহুল

বিজেপি-কমিশন ভোট চুরির যোগসাজশ নিয়ে ফের সরব রাহুল
কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রের পর হরিয়ানার বিধানসভা ভোটে কারচুপি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ একই অভিযোগ ফের তুললেন কংগ্রেস সাংসদ ৷
নয়াদিল্লি, 6 নভেম্বর: 'হোলসেল ভোট' চুরিতে প্রশ্রয় দিচ্ছে বিজেপি ৷ আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তো প্রধানমন্ত্রী হয়েছে নির্বাচনে চুরি করে ৷ বিহারে প্রথম দফার ভোটের পরদিন ফের এই অভিযোগ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ গত বুধবার অর্থাৎ বিহারের প্রথম দফার ভোটের আগের দিন হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনে 'ভোট চুরি' নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাহুল ৷ যদিও রাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি ভোট চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷
শুক্রবার রাজধানীতে রাহুল সাংবাদিকদের বলেন, "হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনে আসলে কোনও ভোটই হয়নি ৷ হোলসেল চুরি হয়েছে ৷ আপনারা নোট করে নিন, আমি ভুয়ো ফটো, ভুয়ো ভোট নিয়ে যে অভিযোগ করেছি, তার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ নির্বাচন কমিশন কিছুই বলেনি ৷ বিজেপি কমিশনের পক্ষে কথা বলছে ৷ কিন্তু আমি যা বলেছি, তাকে খণ্ডন করছে না ৷"
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " ...we have a lot of material, we will continue this process. we will clearly show india's genz and youth that narendra modi became the pm through 'chunav chori' and bjp indulges in 'chunav chori'..."— ANI (@ANI) November 7, 2025
হরিয়ানা নির্বাচনে ভোট চুরির অভিযোগ
2024 সালের অক্টোবরে হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ 90টি আসনের বিধানসভায় বিজেপি 48টি আসনে জয়ী হয় এবং সরকার গড়ে ৷ 37টি আসন পায় কংগ্রেস ৷ দুই দলের মধ্যে তফাৎ মাত্র 8টি আসনের-উচানা কালান, দাদরি, আসান্ধ, হোদাল, মহেন্দ্রগড়, সাফিদন, ঘারাউন্দা, রাই ৷ আর এই সব আসন মিলিয়ে বিজেপির কাছে পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থীদের ফারাক 22 হাজার 779 ভোট, দাবি করেন কংগ্রেস নেতা ৷
বিজেপি ও কংগ্রেস ছাড়া একসময় বিজেপির সঙ্গী পরে বিরোধী আইএনএলডি জয়ী হয় দু'টি আসনে ৷ তিনটি আসনে জেতেন নির্দল প্রার্থীরা ৷
হরিয়ানার বিধানসভা ভোট নিয়ে করা সাংবাদিক বৈঠকে, রাহুল এক ব্রাজিলের মহিলার ছবি তুলে ধরেন ৷ রাহুলের দাবি, ওই মহিলা ব্রাজিলের এক মডেল ৷ তিনি দাবি করেন, এক ব্রাজিলীয় মডেলের ছবি দেওয়া বিভিন্ন নামে ভোটার কার্ডে হরিয়ানায় 22 বার ভোট দেওযা হয়েছে ৷ এভাবে কংগ্রেসের ভোট চুরি করা হয়েছে ৷ মডেলের ছবি হরিয়ানার ভোটার তালিকায় একাধিকবার পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁর ছবিতে কোথাও ভোটারের নাম সুইটি, কোথাও সরস্বতী তো কোথাও সীমা ৷ এরকম নানা নামে একই ছবিতে 10টি বুথে 22 বার ভোট পড়েছে ৷
এ প্রসঙ্গে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়ের সিং সাইনির একটি বক্তব্য শোনান রাহুল ৷ ভোটের ফল ঘোষণার দুদিন আগে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "আমাদের জয় নিশ্চিত ৷ আমাদের কাছে পদ্ধতি আছে ৷" রাহুলের অভিযোগ, এখান থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভোটের ফলাফল বদলে দেওয়ার জন্য কমিশনকে পাশে নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি করেছে বিজেপি ৷
এদিন একই অভিযোগ তুলে রাহুল বলেন, "আমাদের কাছে আরও অনেক তথ্য আছে ৷ আমরা এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাব ৷ আমরা ভারতের জেন জি ও তরুণদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরব যে নরেন্দ্র মোদি নির্বাচন চুরি করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ৷"