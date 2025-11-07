ETV Bharat / bharat

বিজেপি-কমিশন ভোট চুরির যোগসাজশ নিয়ে ফের সরব রাহুল

কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রের পর হরিয়ানার বিধানসভা ভোটে কারচুপি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ একই অভিযোগ ফের তুললেন কংগ্রেস সাংসদ ৷

Rahul Gandhi on Haryana Poll
সাংবাদিক বৈঠকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি (ছবি: কংগ্রেস নেতার এক্স হ্যান্ডেল)
By PTI

Published : November 7, 2025 at 3:30 PM IST

নয়াদিল্লি, 6 নভেম্বর: 'হোলসেল ভোট' চুরিতে প্রশ্রয় দিচ্ছে বিজেপি ৷ আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তো প্রধানমন্ত্রী হয়েছে নির্বাচনে চুরি করে ৷ বিহারে প্রথম দফার ভোটের পরদিন ফের এই অভিযোগ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ গত বুধবার অর্থাৎ বিহারের প্রথম দফার ভোটের আগের দিন হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনে 'ভোট চুরি' নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাহুল ৷ যদিও রাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি ভোট চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷

শুক্রবার রাজধানীতে রাহুল সাংবাদিকদের বলেন, "হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনে আসলে কোনও ভোটই হয়নি ৷ হোলসেল চুরি হয়েছে ৷ আপনারা নোট করে নিন, আমি ভুয়ো ফটো, ভুয়ো ভোট নিয়ে যে অভিযোগ করেছি, তার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ নির্বাচন কমিশন কিছুই বলেনি ৷ বিজেপি কমিশনের পক্ষে কথা বলছে ৷ কিন্তু আমি যা বলেছি, তাকে খণ্ডন করছে না ৷"

হরিয়ানা নির্বাচনে ভোট চুরির অভিযোগ

2024 সালের অক্টোবরে হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ 90টি আসনের বিধানসভায় বিজেপি 48টি আসনে জয়ী হয় এবং সরকার গড়ে ৷ 37টি আসন পায় কংগ্রেস ৷ দুই দলের মধ্যে তফাৎ মাত্র 8টি আসনের-উচানা কালান, দাদরি, আসান্ধ, হোদাল, মহেন্দ্রগড়, সাফিদন, ঘারাউন্দা, রাই ৷ আর এই সব আসন মিলিয়ে বিজেপির কাছে পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থীদের ফারাক 22 হাজার 779 ভোট, দাবি করেন কংগ্রেস নেতা ৷

বিজেপি ও কংগ্রেস ছাড়া একসময় বিজেপির সঙ্গী পরে বিরোধী আইএনএলডি জয়ী হয় দু'টি আসনে ৷ তিনটি আসনে জেতেন নির্দল প্রার্থীরা ৷

হরিয়ানার বিধানসভা ভোট নিয়ে করা সাংবাদিক বৈঠকে, রাহুল এক ব্রাজিলের মহিলার ছবি তুলে ধরেন ৷ রাহুলের দাবি, ওই মহিলা ব্রাজিলের এক মডেল ৷ তিনি দাবি করেন, এক ব্রাজিলীয় মডেলের ছবি দেওয়া বিভিন্ন নামে ভোটার কার্ডে হরিয়ানায় 22 বার ভোট দেওযা হয়েছে ৷ এভাবে কংগ্রেসের ভোট চুরি করা হয়েছে ৷ মডেলের ছবি হরিয়ানার ভোটার তালিকায় একাধিকবার পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁর ছবিতে কোথাও ভোটারের নাম সুইটি, কোথাও সরস্বতী তো কোথাও সীমা ৷ এরকম নানা নামে একই ছবিতে 10টি বুথে 22 বার ভোট পড়েছে ৷

এ প্রসঙ্গে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়ের সিং সাইনির একটি বক্তব্য শোনান রাহুল ৷ ভোটের ফল ঘোষণার দুদিন আগে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "আমাদের জয় নিশ্চিত ৷ আমাদের কাছে পদ্ধতি আছে ৷" রাহুলের অভিযোগ, এখান থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভোটের ফলাফল বদলে দেওয়ার জন্য কমিশনকে পাশে নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি করেছে বিজেপি ৷

এদিন একই অভিযোগ তুলে রাহুল বলেন, "আমাদের কাছে আরও অনেক তথ্য আছে ৷ আমরা এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাব ৷ আমরা ভারতের জেন জি ও তরুণদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরব যে নরেন্দ্র মোদি নির্বাচন চুরি করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ৷"

