জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে উত্তাল রাজধানী, আটক রাহুল-প্রিয়াঙ্কা

জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে উত্তাল রাজধানী, আটক রাহুল-প্রিয়াঙ্কা
INDIA Block Protest Demanding Gyanesh Kumar Resignation: জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে উত্তপ্ত রাজধানী ৷ আটক করা হল রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে ৷
Published : October 6, 2026 at 1:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর নির্বাচন সদন অভিযানে নেমেছে বিরোধীদের ইন্ডিয়া শিবিরের সাংসদরা ৷ মঙ্গলবার সকালে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থেকে নির্বাচন সদন পর্যন্ত মিছিল করে বিরোধী দলের সাংসদরা ৷ পরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি আকাশবাণী ভবনে প্রবেশ করেছেন এবং সেখানে তাঁদের আটক করেছে পুলিশ ৷
মিছিলে সাংসদদের হাতে জ্ঞানেশ কুমারের কাটআউটে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে আরএসএস-এর উর্দি পরা অবস্থার ছবি দেখা যায় ৷ বিরোধীরা স্লোগান দিতে থাকেন, "বিজেপি হ্যায়, সিইসি হ্যায়, ভোট চোর, গদ্দি চোর" এবং 'ডেমোক্রেসি নট ফর সেল' ৷ তাঁরা কমিশনের সদর দফতরে পৌঁছনোর জন্য় আকাশবাণী ভবন চত্বরে প্রবেশ করেন ৷
পার্লামেন্ট স্ট্রিটে নীতি আয়োগের কার্যালয়ের কাছেই তাঁদের মিছিল আটকে দেয় পুলিশ ৷ তখন তাঁরা সেখানেি বসে পড়েন ৷ এই সময় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল ও মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের ব্যারিকেডের উপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন ৷ এদিকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে একটি বাসে তুলে আটক করে পুলিশ ৷ কিন্তু তিনি দ্রুত বাস থেকে নেমে পড়েন এবং ফের আকাশবাণীর দরজায় তাঁর দাদা রাহুলের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দেন ৷
পুলিশ পথ আটকালেও রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ও দীপেন্দর সিং হুডা আকাশবাণী ভবনের রিসেপশন গেট থেকে ভিতরে প্রবেশ করতে সফল হন ৷ পরে দেখা যায়, রাহুল, প্রিয়াঙ্কা সেখানে একটি গাছের তলায় বসে আছেন ৷ বিরোধীদের মিছিল রুখতে ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশের এরিয়া ডেপুটি কমিশনার সচিন শর্মা ৷ তাঁর সঙ্গে ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷
একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পর মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে ফের সরব হয় বিরোধী দলগুলি ৷ গত 30 সেপ্টেম্বর দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বিরোধী ইন্ডিয়া শিবিরের বৈঠক হয় ৷ সেখানে 6 অক্টোবর জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে নির্বাচন সদন অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বৈঠকে অংশ নেওয়া 19টি দল ৷