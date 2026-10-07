আকাশবাণী ভবন থেকে রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ, পরে মুক্তি

আকাশবাণী ভবন থেকে রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ, পরে মুক্তি
Rahul Priyanka Detained: আকাশবাণী ভবন থেকে তাঁদের উত্তর দিল্লির কিংসওয়ে পুলিশ ক্য়াম্পে নিয়ে যাওয়া হয় । রাত দশটা নাগাদ ছাড়া পান রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা ।
Published : October 7, 2026 at 1:28 AM IST
নয়াদিল্লি, 7 অক্টোবর: বিরোধী শিবিরের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল রাজধানী । প্রায় 8 ঘণ্টা আকাশবাণী ভবনে বিক্ষোভ দেখানোর পর লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং তাঁর বোন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ । আকাশবাণী ভবন থেকে তাঁদের উত্তর দিল্লির কিংসওয়ে পুলিশ ক্য়াম্পে নিয়ে যাওয়া হয় । রাত দশটা নাগাদ ছাড়া পান রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা ।
নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করতে চেয়ে বুধবার সকালে সংসদের মকরদ্বার থেকে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর নির্বাচন সদন পর্যন্ত মিছিল করেন বিরোধী সাংসদরা । নেতৃত্বে ছিলেন রাহুল । তাঁদের নির্বাচন সদন থেকে দুশো মিটার দূরে আকাশবাণী ভবনের সামনে আটকে দেয় পুলিশ । দুপুর থেকে সেখানেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন সাংসদরা ।
जितना ज़ोर आज़माना है, आज़मा लो - न हकीकत बदलेगी, न अंजाम। वोट चोर देश के गद्दार हैं - और किसी हालत में बचकर निकल नहीं पाएंगे। https://t.co/2WrMXp5zHH— Congress (@INCIndia) October 6, 2026
এরপর রাত আটটা নাগাদ আচমকা পুলিশি তৎপরতা চোখে পড়ে । রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের কার্যত টানতে টানতে একটি বাসে করে ঘটনাস্থল থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় । কংগ্রেস কর্মীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই মুহূর্তের একাধিক ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ।
কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলেও বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে । তার একটিতে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী রাহুলকে কার্যত টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে । পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির মধ্যেই লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, "নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ এবং মোহন ভাগবত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানের কুমারকে সঙ্গে নিয়ে দেশের গণতন্ত্র শেষ করে দিয়েছেন। এ কথা গোটা দেশ বিশ্বাস করে। দেশের যুবসমাজ এই সত্যে বিশ্বাস করে। যে পুলিশরা আমাকে আটকানোর চেষ্টা করছিলেন তাঁরাও এসব তো জানেন। যারা ভোট চুরি করেছেন তারা কেউ ছাড় পাবেন না"
আরও একবার এই তিনজনের নাম উল্লেখ করে রাহুল বলেন, "এঁদের সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে । কেউ ছাড় পাবেন না। প্রধানমন্ত্রী মোদি অথবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কিংবা আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সঙ্গে দেশের সঙ্গে যে অন্যায় করেছেন তার বিচার হবেই । কেউ রেহাই পাবেন না ।"
नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi के साथ विपक्ष के सांसदों को Kingsway Camp में बंद कर रखा गया था। कांग्रेस महासचिव @priyankagandhi जी वहां पहुंची और खुद गेट पर चढ़कर लॉक खोल दिया। हम मोदी-शाह की तानाशाही के आगे झुकने और टूटने वाले नहीं हैं- वोट चोरों का हिसाब होकर रहेगा। 📍 दिल्ली— Congress (@INCIndia) October 6, 2026
নির্বাচন কমিশন তাঁদের সঙ্গে কেন দেখা করছে না সে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন আমরা কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রতিনিধি। তাহলে কেন নির্বাচন কমিশনের কমিশনার আমাদের সঙ্গে দেখা করছেন না ? কেন পুলিশ আমাদের বাধা দিচ্ছে ? এরপর তাঁকে বলতে শোনা যায়, কমিশনের কর্তারা আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন, তাঁদের দেখা করতেই হবে। আজ সংসদের অপমান করা হয়েছে। আমরা কোন অন্যায় করিনি। আমরা শুধু কমিশনে যেতে চেয়েছি। প্রশ্ন করতে চেয়েছি কেন ভোট চুরি হল।"