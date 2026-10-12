কেন্দ্রের 200 অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, তথ্য দিচ্ছেন ! মোদিকে হুঁশিয়ারি রাহুলের

কেন্দ্রের 200 অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, তথ্য দিচ্ছেন ! মোদিকে হুঁশিয়ারি রাহুলের
Rahul Gandhi To PM Modi: জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগের পাশাপাশি 'অ্যাপ্রুভার' বা সরকারি সাক্ষী হওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন রাহুল গান্ধি ।
Published : October 12, 2026 at 3:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' (INDIA)-র নির্ধারিত মিছিলের আগে, সোমবার রাহুল গান্ধি নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে আড়াল করার অভিযোগ তুললেন । ভোট চুরির অভিযোগে বিরোধী শিবিরের নিশানায় রয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার । সেই আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ তিনি মোদির উদ্দেশে রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, সরকারের 200 জন আধিকারিক বিরোধীদের সংস্পর্শে আছেন এবং তাঁদের কাছে তথ্য পৌঁছে দিচ্ছেন ।
রাহুল বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বলতে চাই, আপনার সরকারের 200 জন আধিকারিক - যাঁদের মধ্যে ইডি, সিবিআই এবং বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকরাও রয়েছেন - তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং আমাদের তথ্য দিচ্ছেন ।" নির্বাচন কমিশনের প্রধানের বিরুদ্ধে জোড়ালো আক্রমণ রাহুল বলেন, "আমরা কেবল জানতে চাইছি জ্ঞানেশ কুমার কেন পদত্যাগ করছেন না । যতক্ষণ না সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করা হচ্ছে এবং জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করছেন, ততক্ষণ আমরা থামব না ।"
কংগ্রেস নেতা জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগের পাশাপাশি 'অ্যাপ্রুভার' বা সরকারি সাক্ষী হওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন । তিনি বলেন, "আপনি ভুল করেছেন । আমরা জানি, যে ভুলটি হয়েছে তার মূল পরিকল্পনাকারী আপনি নন । আমরা হয়তো আপনাকে ক্ষমা করার কথাও ভাবতে পারি । আমরা বুঝি যে, আপনি চাপের মুখে রয়েছেন । তাই পদত্যাগ করুন এবং সরকারি সাক্ষী হয়ে যান ।"
বিরোধীদের মিছিলকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন প্রসঙ্গে রাহুল বলেন, এনডিএ সরকার কেবল জ্ঞানেশ কুমারকে রক্ষা করার জন্যই দিল্লিকে কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে । রাহুলের প্রশ্ন, "রাস্তায় 30 হাজার নিরাপত্তা কর্মী কেন ? ভারতের রাজধানী কেন আজ কারাগারে পরিণত হয়েছে ?" জাতীয় রাজধানীতে আরএসএস ও বিজেপির গুন্ডাদের অবাধে চলাফেরা করার এবং যুবকদের মারধর করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি । তাঁর কথায়, "আমাদের কৌশল ভিন্ন । আমরা চাই 20 থেকে 30 হাজার পুলিশ কর্মী রাস্তায় থাকুক । আমরা দেশকে দেখাতে চাই যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জ্ঞানেশ কুমারকে রক্ষা করছেন ।"
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I want to tell Narendra Modi that 200 officials of your government are in touch with us and informing us, including those in the ED, CBI, Foreign Ministry..." pic.twitter.com/sneicBxHPN— ANI (@ANI) October 12, 2026
কংগ্রেস সাংসদ আরও বলেন যে, সিইসি-কে রক্ষা করার মাধ্যমে সরকার এক 'মারাত্মক ভুল' করছে । তাঁর কথায়, "লড়াইটা এখন জনগণ বনাম মোদি, শাহ ও জ্ঞানেশের । একদিকে রয়েছে সমস্ত বিরোধী দল, আর অন্যদিকে রয়েছেন তাঁরা - নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, অজিত ডোভাল ও জ্ঞানেশ কুমার - যাঁরা ভারতকে হাইজ্যাক করে ফেলেছেন ৷"