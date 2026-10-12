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কেন্দ্রের 200 অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, তথ্য দিচ্ছেন ! মোদিকে হুঁশিয়ারি রাহুলের

Rahul Gandhi To PM Modi: জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগের পাশাপাশি 'অ্যাপ্রুভার' বা সরকারি সাক্ষী হওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন রাহুল গান্ধি ।

Rahul Gandhi To PM Modi
মোদিকে হুঁশিয়ারি রাহুলের (চিত্র: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 12, 2026 at 3:42 PM IST

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নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' (INDIA)-র নির্ধারিত মিছিলের আগে, সোমবার রাহুল গান্ধি নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে আড়াল করার অভিযোগ তুললেন । ভোট চুরির অভিযোগে বিরোধী শিবিরের নিশানায় রয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার । সেই আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ তিনি মোদির উদ্দেশে রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, সরকারের 200 জন আধিকারিক বিরোধীদের সংস্পর্শে আছেন এবং তাঁদের কাছে তথ্য পৌঁছে দিচ্ছেন ।

রাহুল বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বলতে চাই, আপনার সরকারের 200 জন আধিকারিক - যাঁদের মধ্যে ইডি, সিবিআই এবং বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকরাও রয়েছেন - তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং আমাদের তথ্য দিচ্ছেন ।" নির্বাচন কমিশনের প্রধানের বিরুদ্ধে জোড়ালো আক্রমণ রাহুল বলেন, "আমরা কেবল জানতে চাইছি জ্ঞানেশ কুমার কেন পদত্যাগ করছেন না । যতক্ষণ না সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করা হচ্ছে এবং জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করছেন, ততক্ষণ আমরা থামব না ।"

Rahul Gandhi To PM Modi
প্রধানমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করলেন রাহুল (চিত্র: পিটিআই)

কংগ্রেস নেতা জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগের পাশাপাশি 'অ্যাপ্রুভার' বা সরকারি সাক্ষী হওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন । তিনি বলেন, "আপনি ভুল করেছেন । আমরা জানি, যে ভুলটি হয়েছে তার মূল পরিকল্পনাকারী আপনি নন । আমরা হয়তো আপনাকে ক্ষমা করার কথাও ভাবতে পারি । আমরা বুঝি যে, আপনি চাপের মুখে রয়েছেন । তাই পদত্যাগ করুন এবং সরকারি সাক্ষী হয়ে যান ।"

Rahul Gandhi To PM Modi
জ্ঞানেশ কুমারকে আড়াল করার অভিযোগ রাগার (চিত্র: পিটিআই)

বিরোধীদের মিছিলকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন প্রসঙ্গে রাহুল বলেন, এনডিএ সরকার কেবল জ্ঞানেশ কুমারকে রক্ষা করার জন্যই দিল্লিকে কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে । রাহুলের প্রশ্ন, "রাস্তায় 30 হাজার নিরাপত্তা কর্মী কেন ? ভারতের রাজধানী কেন আজ কারাগারে পরিণত হয়েছে ?" জাতীয় রাজধানীতে আরএসএস ও বিজেপির গুন্ডাদের অবাধে চলাফেরা করার এবং যুবকদের মারধর করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি । তাঁর কথায়, "আমাদের কৌশল ভিন্ন । আমরা চাই 20 থেকে 30 হাজার পুলিশ কর্মী রাস্তায় থাকুক । আমরা দেশকে দেখাতে চাই যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জ্ঞানেশ কুমারকে রক্ষা করছেন ।"

কংগ্রেস সাংসদ আরও বলেন যে, সিইসি-কে রক্ষা করার মাধ্যমে সরকার এক 'মারাত্মক ভুল' করছে । তাঁর কথায়, "লড়াইটা এখন জনগণ বনাম মোদি, শাহ ও জ্ঞানেশের । একদিকে রয়েছে সমস্ত বিরোধী দল, আর অন্যদিকে রয়েছেন তাঁরা - নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, অজিত ডোভাল ও জ্ঞানেশ কুমার - যাঁরা ভারতকে হাইজ্যাক করে ফেলেছেন ৷"

TAGGED:

GYANESH KUMAR
INDIA RALLY
জ্ঞানেশ কুমার
রাহুল গান্ধি
RAHUL GANDHI TO PM MODI

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