এমন একটি নির্বাচনে হেরেছি যা শুরু থেকেই অন্যায্য ছিল, বিহার ভোটের ফলাফলে বললেন রাহুল
রাহুল গান্ধি বিহার নির্বাচনের ফলাফলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি মহাজোটের নির্বাচনের ফলাফল পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়েছেন।
By PTI
Published : November 14, 2025 at 10:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র শোচনীয় পরাজয়ের পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বিহার নির্বাচনে মহাজোটের শোচনীয় পরাজয়ের কথা উল্লেখ করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন যে ফলাফল সত্যিই মর্মান্তিক। তিনি বিহারের লক্ষ লক্ষ ভোটারদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যারা মহাজোটের উপর আস্থা রেখেছেন।
রাহুল গান্ধি X-এ লিখেছেন, "বিহারের লক্ষ লক্ষ ভোটার যারা মহাজোটের উপর আস্থা রেখেছেন, তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিহারের এই ফলাফল সত্যিই মর্মান্তিক। আমরা এমন একটি নির্বাচন জিততে ব্যর্থ হয়েছি যা শুরু থেকেই সুষ্ঠু ছিল না।"
मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2025
बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था।
यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस…
বিহার নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে রাহুল গান্ধি বলেন, "এটি সংবিধান এবং গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। কংগ্রেস পার্টি এবং ভারত জোট এই ফলাফল গভীরভাবে পর্যালোচনা করবে এবং গণতন্ত্র রক্ষার জন্য তাদের প্রচেষ্টা আরও কার্যকর করবে।"
কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এবং এনডিএ-র নিরঙ্কুশ জয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি কংগ্রেস এবং আরজেডি সহ মহাজোটকে সমর্থনকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
এদিকে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, "আমরা বিহারের জনগণের সিদ্ধান্তকে সম্মান করি এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অপব্যবহার করে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টাকারী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব। আমরা নির্বাচনের ফলাফল গভীরভাবে অধ্যয়ন করব এবং ফলাফলের পিছনের কারণগুলি বোঝার পরে একটি বিস্তারিত বিবৃতি উপস্থাপন করব।"
অন্যদিকে, জয়রাম রমেশ বলেন যে বিহার নির্বাচনের ফলাফল প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নির্বাচন কমিশনের পরিচালিত ব্যাপক ভোট চুরির প্রমাণ দেয়। তিনি বলেন যে কংগ্রেস সংবিধান রক্ষা এবং গণতন্ত্রকে আরও জোরদার করার জন্য তার প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করে।
বিহার নির্বাচনের ফলাফল সামনে আসার পরই বিরোধী দলের অন্দরে অসন্তোষের ঢেউ উঠেছে ৷ ভাঙন ধরেছে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর বক্তব্য, "কংগ্রেস এই নেগেটিভ এজেন্ডার উপর ভিত্তি করেই চলে ৷ কংগ্রেসের ভিতরেও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে ৷ একটা অংশ এই এজেন্ডাকে সমর্থন করছে না ৷" তিনি জোর দিয়ে বলেন, "আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই বলছি, কংগ্রেসের একটা বড় বিভাজন হতে পারে ৷ তারা নিজেরাও ডুবছে, সঙ্গীদেরও ডুবিয়ে দিচ্ছে ৷ এই মঞ্চ থেকে আগেই বলেছিলাম কংগ্রেস একটা পরজীবী, বোঝা ৷ অন্যদের ভোটব্যাঙ্কে ভর করে ক্ষমতায় ফিরে আসতে চায় ৷ কংগ্রেস থেকে সাবধান থাকতে হবে তার সঙ্গীদেরও ৷ বিহার ভোটের প্রচারে বলেছিলাম, আরজেডি ও কংগ্রেসের মধ্যে ঝগড়া এবার প্রকাশ্যে আসবে ৷"