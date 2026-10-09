ভোট চুরির প্রমাণ চেয়েছেন রাষ্ট্রপতি, বৈঠক শেষ একসুর মমতা-রাহুলের

ভোট চুরির প্রমাণ চেয়েছেন রাষ্ট্রপতি, বৈঠক শেষ একসুর মমতা-রাহুলের
Prez India Block Leaders Meet: একটি সূত্র থেকে দাবি করা হয় বৈঠকে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে রাহুল যে দাবি করেছেন তা সত্য নয় ।
By PTI
Published : October 9, 2026 at 11:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 অক্টোবর: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে ভোট চুরি নিয়ে অভিযোগ জানাল ইন্ডিয়া শিবির । মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ নিয়ে তাঁদের যে দাবি আছে তাও উঠে আসে রাইসিনার বৈঠকে । বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা জানান, ভোট চুরির প্রমাণ চেয়েছন রাষ্ট্রপতি । যদিও পরে একটি সূত্র থেকে দাবি করা হয় বৈঠকে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে রাহুল যে দাবি করেছেন তা সত্য নয় ।
রাহুল বলেন, "আমাদের স্মারকলিপিতে স্পষ্ট করে বলা আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ভারতের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছেন । আমরা তাঁকে যা বলেছি তা মোটেই অস্বীকার করেননি রাষ্ট্রপতি। তিনি আমাদের কাছে প্রমাণ চেয়েছেন। আমি বলেছি ভোট যে চুরি হয়েছে তার প্রমাণ গোটা দেশ জানে । একের পর এক রাজ্যে চুরি করে জিতেছে বিজেপি ।"
বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, "প্রথমে আমরা বিরোধী সাংসদরা মুখ্য় নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম । আমাদের সেখানে বাধা দেওয়া হয়েছে । তারপর আমরা যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম । সেটা জনগণের প্রতিবাদের জায়গা হিসেবেই চিহ্নিত । সেখানেও আমাদের বাধা দেওয়া হয় । এরপর আজ আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে এসেছি । সোমবার সুপ্রিম কোর্টের স্মারকলিপি জমা দেব। আমরা কোনও রাস্তা বাদ রাখছি না ।"
প্রায় এক সুরে মমতাও বলেন,"আমরা স্মারকলিপি জমা দিয়েছি । রাষ্ট্রপতি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেননি । উনি দু-চারটে কথা বলেছেন । উনি ভোট চুরির প্রমাণ চান । আমরা বলেছি, বিস্তারিত প্রমাণ আমাদের কাছে আছে । সেসব আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব । গোটা পরিস্থিতি তুলে ধরে আমরা বলেছি, ভোট চুরি নিযে দেশ উদ্বিগ্ন । সংবিধানের রক্ষক হিসেবে আপনাকে ব্যবস্থা নিতেই হবে ।"