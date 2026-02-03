জাতীয় সুরক্ষা নিয়ে সংসদে বলতে না-দেওয়া অপরাধ, স্পিকারকে চিঠি রাহুলের

জাতীয় সুরক্ষা নিয়ে সংসদে বলতে না-দেওয়া অপরাধ, স্পিকারকে চিঠি রাহুলের
চিঠিতে রাহুল দাবি করেন, তিনি জাতীয় সুরক্ষা নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু সংসদীয় রীতি পালন করার পরও তাঁকে বলতে দেওয়া হয়নি ৷
By PTI
Published : February 3, 2026 at 8:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 ফেব্রুয়ারি: প্রাক্তন সেনা প্রধানের অপ্রকাশিত বই থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ করতে গিয়ে সোমবার সংসদে বাধা পেয়েছিলেন রাহুল গান্ধি ৷ মঙ্গলবার একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সেই বক্তব্য়কে আনুষ্ঠানিকভাবে 'অন্থেটিক'ও করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ এতকিছুর পরও তাঁকে বলতে না-দেওয়ায় স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখলেন রাজীব-তনয় ৷
চিঠিতে রাহুলের দাবি, সংসদীয় প্রথা পালন করার পরও তাঁকে জাতীয় সুরক্ষার বিষয় নিয়ে বলতে না-দেওয়াটা অপরাধ ৷ তাছাড়া লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে বারবার আটকে সরকার বুঝিয়ে দিচ্ছে, এমন কোনও কাজের সঙ্গে তারা জড়িত যা প্রকাশ্যে এলে তাদের সমস্যা হবে ৷ এদিনও রাহুলকে বলতে না-দেওয়ায় হৈহট্টগোল শুরু করেন কংগ্রেস সাংসদরা ৷ আর তাঁর জেরে হাত শিবিরের আট সাংসদকে চলতি অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হয় ৷ সেই তালিকায় আছেন, অমরিন্দর সিং, রাজা ওয়ারিং, মানিকম ঠাকুর, গুরজিত সিং আউজলা, হিবি ইডেন, সি কিরণকুমার রেড্ডি, প্রশান্ত ইয়াদাওরাও পাদোলে, এস ভেঙ্কটেশ এবং ডিন কুরিয়াকোস ৷
সন্ধ্যায় বিরোধী দলনেতার চিঠি লেখার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ৷ তাতে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি লিখেছেন, "সংসদের রীতি অনুযায়ী কোনও সাংসদ যদি কোনও বই-পত্রিকা বা খবরের কাগজ থেকে কোনও অংশ বাছাই করে সংসদে পাঠ করতে চান, তাহলে তাঁকে সেটি অন্থেটিক করতে হবে ৷ আমি মঙ্গলবার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত অংশের সত্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছি ৷ এরপরও আমাকে বলতে দেওয়া হয়নি ৷ আর এভাবে জাতীয় সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত বিষয়ে নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে বলতে না-দিয়ে অপরাধ করা হচ্ছে ৷"
এই ধরনের বিষয় সরকার এবং স্পিকারের ভূমিকা কী সেটাও আলাদা করে উল্লেখ করেছেন রাহুল ৷ তাঁর মতে, যদি কোনও সাংসদ সমস্ত সংসদীয় রীতি পালন করে কোনও বই বা ম্যাগাজিন থেকে কোনও অংশ উদ্ধৃত করে সংসদে উল্লেখ করেন তাহলে সরকারের দায়িত্ব সেই বিষয়ে যথবিথ উত্তর দেওয়া ৷ আর সাংসদ নিজের বক্তব্য পেশ করার পর স্পিকারের এ ব্যাপারে আর কোনও ভূমিকা থাকে না ৷
এর আগে রবিবার সংসদে পেশ হয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেট 2025-26 ৷ পরের দিন অর্থাৎ সোমবার থেকে অধিবেশনের শুরুতে দেওয়া রাষ্ট্রপতির সম্ভাষণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ৷ তাতে অংশ নিয়ে 2020 সালের ভারত-চিন সীমান্ত উত্তেজনার প্রসঙ্গটি নিয়ে আসেন রাহুল ৷ দেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানের লেখা বইয়ের একটি অংশ পাঠ করার প্রয়াস করেন ৷ বইটি এখনও প্রকাশিত হয়নি দাবি করে আপত্তি করে সরকার পক্ষ ৷
তাছাড়া সংসদ পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলির নির্দিষ্ট অংশ তুলে ধরে বিজেপি দাবি করে, এভাবে কোনও বই বা ম্য়াগাজিন থেকে কোনও অংশ পাঠ করা যায় না ৷ যদি না সেটা সভার আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয় ৷ একইভাবে সংসদের কাজের পদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করছেন এমন অনেকেই দাবি করেন, কোনও সাংসদ কোনও একটি অংশের উল্লেখ করলে তাঁকে সেটি 'অন্থেটিক' করতে হবে ৷ রাহুলও সেটাই করছেন ৷ চিঠিতে এ কথা জানিয়ে রাহুল জানান, প্রাক্তন স্পিকাররা এই ধরনের ক্ষেত্রে বলার সুযোগ দিয়েছেন ৷ কিন্তু এখন সরকারের চাপে স্পিকার তাঁকে বলতে দিচ্ছেন না ৷ আর এভাবে সংসদীয় ইতিহাসে এক অনন্য নজির তৈরি হল, যেখানে রাষ্ট্রপতির সম্ভাসনের উপর বিরোধী দলনেতা বক্তব্য পেশ করতে পারলেন না ৷