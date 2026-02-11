ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি করে দেশ বেচে দিয়েছে মোদি সরকার, আক্রমণ রাহুলের

ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি করে দেশ বেচে দিয়েছে মোদি সরকার, আক্রমণ রাহুলের
ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রবল উচ্ছ্বসিত কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু কংগ্রেসের দাবি, এই চুক্তিতে ভারত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশটির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ৷
Published : February 11, 2026 at 3:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 ফেব্রুয়ারি: আমেরিকার সঙ্গে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি করে ভারত আদতে নিজের সুরক্ষার সঙ্গে আপস করেছে ৷ লোকসভায় এমনই অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর অভিযোগ শক্তিক্ষেত্র বা এনার্জি সেক্টরের নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করেছে মোদি সরকার ৷ তেল উৎপাদন থেকে শুরু করে পেট্রল পরিশোধনের মতো একাধিক বিষয় এই ক্ষেত্রের আওতায় পড়ে ৷
পাশাপাশি রাহুলের আরও অভিযোগ, এই চুক্তি করে দেশের কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গেও আপস করা হয়েছে ৷ অধিবেশন কক্ষে রাজীব-তনয়কে বলতে শোনা যায় 'ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে এই চুক্তির মাধ্যমে মোদি সরকার দেশ বিক্রি করে দিয়েছে ৷' এমনই নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরে বুধবার বাজেট অধিবেশনে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
চলতি বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে বিতর্ক চলছিল লোকসভায় ৷ সেখানে রাহুল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে বলেন, "আমেরিকার কৃষি-ব্যবস্থা যাতে আমাদের গরিব কৃষকদের দুমড়ে মুচড়ে নিজেদের উন্নতি করতে পারে, সেই দরজা আপনারা (মোদি সরকার) খুলে দিয়েছেন ৷ এটা অসম্মানের ৷ এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রী এরকম করেননি ৷ আপনার পরেও কেউ করবে না ৷"
রাহুল আরও বলেন, "প্রথম দিকে আমেরিকার শুল্ক ছিল গড়ে 3 শতাংশ ৷ এখন 6 গুণ বেড়ে হয়েছে 18 শতাংশ ৷ আমেরিকার আমদানি 46 বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে 146 বিলিয়ন হয়েছে ৷ পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাচ্ছে বিষয়টি অকল্পনীয় ! আমেদের প্রতি আমেরিকার কোনও দায়বদ্ধতা নেই ৷ কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে ৷ প্রতি বছর আমরা ওদের 100 বিলিয়ন ডলার দিচ্ছি ৷ আর আমরা নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে আছি ৷ আমাদের উপর মার্কিন শুল্ক 3 থেকে 18 শতাংশ হয়েছে ৷ অথচ মার্কিন পণ্যের উপর 16 থেকে 0 শতাংশে নেমে গিয়েছে ৷ "