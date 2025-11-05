দেশের মর্যাদা নষ্ট করতে ভারতবিরোধী বিদেশি শক্তি রাহুল গান্ধিকে কাজে লাগাচ্ছে: রিজিজু
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, রাহুল গান্ধির হাইড্রোজেন বোমা কখনও ফাটে না। এই ধরনের অভিযোগের মাধ্যমে জেন-জিকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।
Published : November 5, 2025 at 9:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 নভেম্বর: বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ করেন। তিনি দাবি করেন যে শুধুমাত্র হরিয়ানায় 25 লক্ষ ভোট চুরি হয়েছে। রাহুলের অভিযোগের পর, বিজেপিও পাল্টা জবাব দেয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন যে রাহুল গান্ধি নিজের ব্যর্থতা লুকানোর জন্য সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। তাঁর হাইড্রোজেন বোমা কখনও বিস্ফোরিত হয় না। রাহুল গান্ধি অর্থহীন কথা বলেন। রাহুল গান্ধি এই ধরনের অভিযোগের মাধ্যমে জেন-জেডকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।
হরিয়ানার ভোট চুরির অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় কিরেন রিজিজু বলেন, "রাহুল গান্ধি সবসময় নির্বাচনের আগে বিদেশে যান এবং তারপর ফিরে এসে নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করতে শুরু করেন। আমার বিশ্বাস, কিছু ভারতবিরোধী শক্তি তাঁকে কাজে লাগাচ্ছে এবং আমাদের দেশের মর্যাদা নষ্ট করার জন্য তাঁকে লাউডস্পিকার হিসেবে ব্যবহার করছে।"
কিরেন রিজিজু অভিযোগ করেন, গত অধিবেশনে তিনি তাঁর টি-শার্টে একজন মহিলার নাম ছাপা অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং পরে মহিলা তাঁকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেছিলেন। দুই দিনের মধ্যে বিহারে ভোটগ্রহণ, তাই তিনি হরিয়ানা সম্পর্কে গল্প বলছেন। যেহেতু বিহারে আর কিছুই করার নেই, তাই তিনি হরিয়ানা সম্পর্কে একটি ভুয়ো গল্প শুনিয়ে সকলের মনোযোগ ঘোরাচ্ছেন।
রিজিজু বলেন, "তিনি (রাহুল গান্ধি) বলেছেন যে এক্সিট পোল কংগ্রেসের জয়ের পূর্বাভাস দিয়েছে। 2004 সালের নির্বাচনের সময়, এক্সিট পোল এবং মতামত সমীক্ষায়ও বিজেপি এবং এনডিএ-র জয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল৷ কিন্তু ভোট গণনার ফলাফলে এনডিএ হেরে যায়। আমরা ফলাফল মেনে নিয়েছি এবং ইউপিএকে অভিনন্দন জানাই৷ কিন্তু, আমরা নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করিনি।"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "গণতন্ত্রে জয় এবং পরাজয় উভয়কেই মেনে নিতে হবে। তবে, যখন এক্সিট পোল কংগ্রেস দলের পক্ষে যায়, তারা তাদের প্রশংসা করে, আর যখন তারা এর বিরুদ্ধে যায়, তখন তারা গণমাধ্যমের সমালোচনা করে। বিজেপির কর্মীদের নিষ্ঠাই বিজেপির শক্তি। আমরা অবিরাম সংগ্রামের মাধ্যমে জয় অর্জন করেছি।"
বিজেপি নেতা বলেন, রাজ্য সভাপতি নরেন্দ্র সিং স্বীকার করেছেন যে কংগ্রেস দলের মধ্যে তৃণমূল স্তরে কোনও সমন্বয় নেই ৷ তাহলে কংগ্রেস কীভাবে জিতবে? রিজিজু প্রশ্ন করেছেন যে, হরিয়ানায় ভোট চুরি হলে পোলিং এজেন্টরা কেন অভিযোগ দায়ের করেননি। ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার পরে নাম যুক্ত করার ব্যবস্থাও রয়েছে। তাদের নিজস্ব নেতারা দাবি করছেন যে, কংগ্রেস তাদের নিজস্ব দোষের কারণে হেরেছে৷ রাহুল গান্ধির দাবি কে বিশ্বাস করবে, যে তারা ভোট চুরির কারণে হেরেছে?
রিজিজু বলেন, "রাহুল গান্ধি সবসময় বলেন যে পরমাণু বোমা বিস্ফোরিত হতে চলেছে, তাহলে কেন তার পরমাণু বোমা কখনও বিস্ফোরিত হয় না? হরিয়ানা নির্বাচনের সময় কুমারী শৈলজা যা বলেছিলেন তা কি তিনি ভুলে গিয়েছেন? তাদের নিজের দলের নেতা রাও হরিয়ানায় অভ্যন্তরীণ কোন্দলের অভিযোগ করে চলেছেন। অনেক কংগ্রেস নেতা আমাকে বলেন যে, যতক্ষণ রাহুল গান্ধি আমাদের নেতা থাকবেন, ততক্ষণ আমরা জিততে পারব না।"
কিরেন রিজিজু বলেন, "বিহারের সবাই SIR নিয়ে খুশি। শুদ্ধিকরণ করা কি ভুল? সমস্যাটা কেবল কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধির। বিহারের কংগ্রেস নেতারা তাকে প্রচারের অংশ করতে চান না ৷ কারণ, তারা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয় পান।"