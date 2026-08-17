ETV Bharat / bharat

রাহুলের হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি: অভিযোগ গুরুতর হলে সিবিআই নীরব কেন, প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

রাহুল গান্ধির আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি রয়েছে, এই অভিযোগে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যে মামলা দায়ের হয়েছে, তার শুনানি স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 3:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সম্পত্তি আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এই অভিযোগ তুলে এলাহাবাদ হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা ৷ সেই মামলায় গত মে মাসে আদালত সিবিআই ও ইডি-কে তদন্তের নির্দেশ দেয় ৷ তার পরও কেন সিবিআই এই বিষয়ে নীরব রয়েছে, সোমবার সেই প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট ৷ মৌখিকভাবে এই প্রশ্ন তোলার পর শীর্ষ আদালত জানতে চেয়েছে, এই বিষয়ে পদক্ষেপ করার জন্য সিবিআই-এর কি আদালতের নির্দেশের প্রয়োজন রয়েছে ?

উল্লেখ্য, এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন রাহুল গান্ধি ৷ সেই মামলার শুনানিই এদিন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনা-কে নিয়ে গঠিত বেঞ্চে হয় ৷ সেখানে রাহুল গান্ধির পক্ষে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল এবং সিবিআই-এর প্রতিনিধিত্ব করেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু । সিবিআই-এর নীরবতা নিয়ে অতিরিক্তি সলিসিটার জেনারেলকেই প্রশ্ন করে সুপ্রিম কোর্ট ৷

এলাহাবাদ হাইকোর্টে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে মামলা

এস বিঘ্নেশ শিশির নামে এক বিজেপি কর্মী কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি থাকার অভিযোগ করেন ৷ এই নিয়ে তিনি মামলা দায়ের করেন উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ হাইকোর্টে ৷ চলতি বছরের মে মাসে হাইকোর্ট সিবিআই এবং ইডি-কে নির্দেশ দেয় রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ যাচাই করার জন্য । আদালত আরও স্পষ্ট করে জানায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনের আওতায় থেকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে ।

হাইকোর্ট সেই সময় বলে, ‘‘সংশ্লিষ্ট পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করে আমরা মনে করি যে, উল্লিখিত সকল পক্ষ (নতুন করে যুক্ত হওয়া প্রতিপক্ষ-সহ) আট সপ্তাহের মধ্যে তাদের জবাব দাখিল করতে পারে । পালটা জবাব দাখিলের মাধ্যমে, আবেদনকারীর দ্বারা উল্লিখিত সংস্থাগুলোর কাছে জমা দেওয়া অভিযোগের বিষয়ে কী অগ্রগতি হয়েছে, তা আদালতকে অবহিত করা যেতে পারে ।’’

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাহুল গান্ধি

সিবিআই ও ইডি-কে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিল, তা চ্যালেঞ্জ করে রাহুল গান্ধি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন । সোমবার শুনানিতে রাহুল গান্ধির আইনজীবী কপিল সিবাল এলাহাবাদ হাইকোর্টের শুনানির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ বিষয়টিকে আইনবহির্ভূত বলেও দাবি করেন ৷ রাহুল গান্ধির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যেই এই মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে দাবি সিবালের ৷ এটা আইনের দৃষ্টিতে স্বীকৃত নয় বলে তিনি জানান ।

এছাড়া সিবাল হাইকোর্টে মামলাকারী ব্যক্তির মামলা করার আইনি অধিকার এবং সততা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন । সিবালের আরও দাবি, মামলাকারী কখনওই নিজের পরিচয় বা যোগ্যতা প্রকাশ করেননি ৷ মামলাকারী একজন আরএসএস কর্মী ।

অন্যদিকে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল এসভি রাজু আদালতে দাবি করেন, সিবিআই কেবল অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখছে ৷ তিনি রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলিকে অত্যন্ত গুরুতর বলেও দাবি করেছেন ৷ সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়, রাহুল গান্ধির বক্তব্য না শুনেই কেন হাইকোর্ট সিবিআই-ইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল ? আদালতের পর্যবেক্ষণ, ধরা যাক কেউ খুন বা অনুরূপ কোনও অপরাধ করল ৷ সেক্ষেত্রে পুলিশের কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না ।

প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, আদালত যখন কোনও নির্দেশ জারি করতে চায়, তখন স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি মেনে চলা প্রত্যাশিত । সিবাল তখন যুক্তি দেন, সংশ্লিষ্ট সংস্থার অতি-উৎসাহ স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে এবং তিনি রাজুকে প্রশ্ন করেন, ‘‘আপনি কেন এতে আগ্রহী ?’’ জবাবে রাজু যুক্তি দেন, ‘‘যদি তথ্য-প্রমাণ সঠিক হয়, তবে এটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের একটি চরম দৃষ্টান্ত ৷’’

সিবাল প্রশ্ন তোলেন, ‘‘এগুলি 'সিলড কভার' বা গোপন নথির প্রক্রিয়া ৷ তাহলে সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন কীভাবে এল ? বিচারকদের উচিত ছিল জানতে চাওয়া যে বিষয়টি কীভাবে সংবাদপত্রে এল ? বিশেষ করে যখন বিষয়টি বিচারকের চেম্বারে আলোচিত হচ্ছিল । হয় জনস্বার্থ মামলার আবেদনকারী এটি ফাঁস করেছেন, অথবা ইডি কিংবা সিবিআই এটি প্রকাশ করেছে । কে এটি ফাঁস করল ?’’

বিচারকদের এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত বলে মনে করেন কপিল সিবাল । রাজু জানান, একটি অভিযোগের তদন্ত চলছে । বিচারপতি বাগচী রাজুকে প্রশ্ন করেন, ‘‘আপনারা কি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই পদক্ষেপ করেছেন ?’’ রাজু না-সূচক উত্তর দেন । তখন বেঞ্চ বলে, ‘‘তাহলে আসুন আমরা এই আদেশের যথার্থতা খতিয়ে দেখি... ।’’ প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘‘কিন্তু কেউ তো আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং আদালত আপনাদের (কেন্দ্রীয় এজেন্সি) পদক্ষেপ করতে বাধ্য করছে । আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত হল, আদালতের উচিত (বিপরীত পক্ষের) বক্তব্য শোনা... ।’’

রাজু যুক্তি দেন, ‘‘যদি তথ্যগুলো সঠিক হয়, যদি অভিযোগের বয়ান সত্য হয়, তবে এটি কোনও গুরুত্বহীন বা ভিত্তিহীন আবেদন নয়... ।’’ বিচারপতি বাগচী প্রশ্ন করেন, ‘‘বিষয়টি যদি এতটাই গুরুতর হয়, তবে আপনাদের সংস্থা এতদিন চুপ করে ছিল কেন... ?’’ বেঞ্চ আরও জানতে চায়, সংস্থার কি পদক্ষেপ করার জন্য আদালতের তাগিদের প্রয়োজন ছিল ?

এলাহাবাদ হাইকোর্ট মামলাটি পরবর্তী শুনানির জন্য 20 অগস্ট ধার্য করেছে ৷ একথা জানার পর সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টে মামলার শুনানি স্থগিত থাকবে । এছাড়া, এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে মামলাটি দিল্লি হাইকোর্টে স্থানান্তরের আবেদন জানিয়ে রাহুল গান্ধি একটি পৃথক পিটিশনও দাখিল করেছেন ।

আরও পড়ুন -

  1. রাহুলের সম্পত্তির সঙ্গে আয়ের সামঞ্জস্য নেই ! সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ কংগ্রেস সাংসদ
  2. সাভারকর ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন ! রাহুলের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

TAGGED:

RAHUL GANDHI
SUPREME COURT
CBI
রাহুল গান্ধি
RAHUL GANDHI ASSETS CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.