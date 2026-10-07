জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে ফের পথে 'ইন্ডিয়া', রাস্তায় শুয়ে প্রতিবাদ প্রিয়াঙ্কার; আটক রাহুল

জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে ফের পথে 'ইন্ডিয়া', রাস্তায় শুয়ে প্রতিবাদ প্রিয়াঙ্কার; আটক রাহুল
Congress Jantar Mantar Protest: গতকালের পর আজও পথে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা ৷ আজও পথ আটকাল পুলিশ ৷
Published : October 7, 2026 at 6:24 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 অক্টোবর: গতকালের পর ফের আজ রাজপথে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দল ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে যন্তর মন্তর যেতে গিয়ে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন ইন্ডিয়ার সাংসদরা ৷ তখন রাস্তাতেই শুয়ে পড়েন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ অন্য কয়েকজন মহিলা কংগ্রেস সাংসদ ৷ তাঁদের সকলকে জবরদস্তি তুলে নিয়ে আটক করেন মহিলা পুলিশ কর্মীরা ৷
তাঁদের ঘিরে পাহারা দিচ্ছেন স্বয়ং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে অন্য কংগ্রেস সাংসদরা ৷ এদিকে ইন্ডিয়া শিবিরের যন্তর মন্তর অভিযানের আগে বুধবার লুটিয়েন্স দিল্লির সর্বত্র কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছে প্রশাসন ৷ কার্যত নয়াদিল্লির মধ্যবর্তী কয়েকটি অংশ দুর্গে পরিণত হয়েছে ৷
গতকালের পর বুধেও জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে রাস্তায় আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেয় ইন্ডিয়া শিবির ৷ এদিন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বিরোধী সাংসদদের মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ জানান ৷ সেই ভোজ সেরে বাসে চড়ে বিরোধী সাংসদরা মধ্য দিল্লির যন্তর মন্তরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন ৷ সেখানে ধর্নায় বসার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের ৷
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি সাংবাদিকদের বলেন, "আজ আমরা যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ করব বলে ঠিক করেছি ৷ ওটা একটা নির্ধারিত বিক্ষোভ স্থল ৷ আমরা দেশকে বলব, জ্ঞানেশ কুমার আমাদের জন্য বৈধ নির্বাচন কমিশনার নন ৷"
এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোট চুরির যে অভিযোগ উঠেছে, এই ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করছে বিরোধী শিবির ৷ গতকাল কংগ্রেস, মমতা-পন্থী তৃণমূলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন নবীন পট্টনায়কের বিজেডি'র সাংসদরাও ৷
রাহুল গান্ধি আরও বলেন, "আমি গতকাল যেমন বলেছিলাম, লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে 300 জন সাংসদ নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে চান ৷ কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন না ৷"