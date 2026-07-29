শাহের নির্দেশেই পড়ুয়াদের বিক্ষোভে ফায়ারিং ! রাহুলের মন্তব্যে লোকসভায় তুমুল উত্তেজনা
প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে বিল নিয়ে বিতর্কে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির মন্তব্য ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নিম্নকক্ষ ৷ তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হল ৷
Published : July 29, 2026 at 2:56 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 জুলাই: পড়ুয়াদের বিক্ষোভে ছররা বন্দুক চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বুধবার প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে বিল পাশ নিয়ে বিতর্কে লোকসভায় সরাসরি শাহের নাম নিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর মন্তব্য ঘিরে দফায় দফায় তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয় নিম্নকক্ষে ৷
রাহুলকে নিশানা করে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে ধেয়ে এল স্লোগান, কটাক্ষ ৷ সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির কাছে ক্ষমা দাবি করলেন ৷ মাইক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস নেতা ৷ কোনও তদন্ত রিপোর্ট ছাড়া এভাবে কারও নামে সংসদে সরাসরি অভিযোগ করা যায় না, জানালেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷ বিজেপি সাংসদদের শোরগোলে শেষ পর্যন্ত নিজের বক্তব্য আর বলতেই পারলেন না রাহুল ৷ দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করলেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷
প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে 2024 সালের বিলকে সংশোধন করে নয়া বিল আনছে মোদি সরকার ৷ সেই নিয়ে গতকাল থেকে বিতর্ক চলছে সংসদের নিম্নকক্ষে ৷ এদিন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কক্ষ ৷ বিরোধীরা বারবার বাধা দেয় ৷ বিজেপি সাংসদের অভিযোগ, রাহুল গান্ধি অসংসদীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন ৷ ট্রেজারি বেঞ্চের শোরগোলে মাঝে মাঝেই বক্তৃতা থামিয়ে বসে পড়েন রাহুল ৷ হস্তক্ষেপ করতে হয় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে ৷
এদিন পড়ুয়াদের উপর বন্দুক চালানো নিয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র অমিত শাহকে দায়ী করেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তিনি বলেন, "আমাদের তথাকথিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এখানে এসে বসার সাহস নেই ৷ তাঁর 30টি গাড়ির কনভয় রয়েছে ৷ তিনি এখানে নেই কেন ? কারণ, তিনি ভয় পেয়েছেন ৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷"
সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি সাংসদরা শোরগোল শুরু করেন ৷ কেন্দ্রীয় সংসদীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু উঠে প্রশ্ন করেন, "আপনি কী করে এটা বলছেন ? যা বলছেন বিবেচনা করে বলুন ৷ কীসের ভিত্তিতে এই বয়ান দিলেন ? আপনি অত্যন্ত ভ্রান্ত বয়ান দিয়েছেন ৷ এটা গুরুতর অভিযোগ ৷ আপনি ক্ষমা চান ৷"
এই শোরগোলের মধ্যে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে বলেন, "বিরোধী দলের নেতা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন ৷ তাহলে সরকার খোলসা করে দিক, পুলিশ কার অনুমতিতে বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করল ৷ এটা সরকারের দায়িত্ব ৷"
বিরোধী পক্ষের সাংসদের এই মন্তব্যেও শোরগোল থামেনি ৷ কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ফের উঠে বলতে থাকেন, "রাহুল গান্ধি কোনও তদন্ত চাননি ৷ সরাসরি নাম নিয়ে বলছেন ৷ আপনি ক্ষমা চান ৷ গুরুতর মিথ্যা অভিযাগ করেছেন ৷"
এই পরিস্থিতিতে অধ্য়ক্ষ ওম বিড়লার হইচই থামানোর চেষ্টা করেন ৷ তিনি বলেন, "কোনও ঘটনার তদন্তের দাবি তুলতে পারেন, তদন্ত হওয়া উচিত ৷ কিন্তু কারও নাম নিয়ে কিছু বলা উচিত নয় ৷" এর মধ্যে ফের রাহুল গান্ধি বলতে ওঠেন, "সন্ত্রাসবাদীদের উপর গুলি চালানো হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৷" কিন্তু আবারও বিজেপি সাংসদরা হইচই করতে থাকেন ৷
কিরেণ রিজিজু বলেন, "আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম নিয়ে অভিযোগ করেছেন ৷ আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে ৷ এরপর কাল সংসদে যে কেউ যা খুশি বলবে ৷ আপনি কী করে জানলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গুলি চালানো অর্ডার দিয়েছে ৷ এটা গুরুতর বিষয় ৷ আমরা কি বলতে পারি, রাহুল গান্ধি কারও খুন করেছেন ৷ আপনি কীসের ভিত্তিতে এই মন্তব্য করছেন ? এটা বলতে হবে ৷ রাহুল গান্ধিকে ক্ষমা চাইতে হবে ৷ এভাবে অধিবেশন চলতে পারে না ৷ দেশের দায়িত্ব যাঁর কাঁধে, তেমন দায়িত্বশীল একজনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আমরা মেনে নিতে পারি না ৷"
রাহুল আবারও বলেন, "কারও বিরুদ্ধে বাহিনীর ব্যবহারে শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীই অনুমতি দিতে পারেন ৷" তখন কেন্দ্রীয় কিরেণ রিজিজু পাল্টা দাবি করেন, "আপনি গুলি চালানো অর্ডার কপি বের করে সংসদে দেখান ৷ এরকমভাবে বিতর্ক চলতে পারে না ৷ হেডলাইনে উঠবেন বলে এসব বলছেন ৷" অধ্যক্ষ ওম বিড়লাও বলেন, "আপনি কোনও তদন্ত, কোনও নোটিশ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে পারেন না ৷ আমি নিয়মের কথা বলছি ৷ অভিযোগ করলে তার রিপোর্ট থাকতে হবে ৷"
এরপর রাহুল গান্ধি ফের বলতে উঠলে তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ তুমুল হইহট্টগোলের মধ্যে অধিবেশন দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত মুলতুবি ঘোষণা করেন ওম বিড়লা ৷