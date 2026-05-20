মেলোনিকে মোদির মেলোডি চকলেট, শুধুই চমক দেওয়ার চেষ্টা, কটাক্ষ রাহুলের

মেলোনিকে মোদির মেলোডি চকলেট, শুধুই চমক দেওয়ার চেষ্টা, কটাক্ষ রাহুলের
By PTI
Published : May 20, 2026 at 9:25 PM IST
রায়বরেলি, 20 মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বিশ্বাসঘাতক বললেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ রায়বরেলির সভা থেকে আরএসএসকেও তীব্র আক্রমণ করলেন তিনি ৷ একইসঙ্গে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে মোদির মেলোডি চকলেট উপহার দেওয়া নিয়েও তোপ দাগেন রাহুল ৷ তাঁর মতে, এভাবে চমক দেওয়া যায় কিন্তু দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া যায় না ৷
বুধবার নিজের লোকসভা কেন্দ্রে আয়োজিত 'বহুজন স্বয়াভিমান সভা'য় আগত নেতা-কর্মীদের কংগ্রেস সাংসদ বলেন, "আরএসএসের লোকেরা আপনাদের বাড়ি গেলে তাঁদের বলবেন, আপনারা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ৷ এখন বিজেপির সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই করার সময় ৷ বিজেপিকে উত্তর দেওয়ার সময় ৷ হাত জড়ো করে বসে থাকলে চলবে না ৷"
এই সভা থেকে রাহুলের দাবি, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মুদ্রাস্ফিতি সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে ৷ পেট্রোল- ডিজেল থেকে শুরু ককে সমস্ত জিনিসের দাম বাড়বে ৷ দামি হবে খাদ্য়পণ্যও ৷ তাঁর আশঙ্কা জিনিসপত্রের দাম এমন জায়গায় যেতে পারে যে তার কল্পনা করাও কঠিন হবে ৷ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের উল্লেখ করে রাহুল বলেন, "সারের উৎপাদন ব্যাপক হারে মার খেয়েছে ৷ তার জন্য আগামিদিনে কৃষকরা সার পাবেন না ৷ কেরোসিনের জোগানও কমে আসবে ৷"
তবে এসবের প্রভাব আম্বানি -আদানির উপর পড়বে না বলে মনে করেন রাহুল ৷ এখানেই শিল্পপতিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সখ্য় নিয়ে আরও একবার কটাক্ষ করেন তিনি ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "দেশে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ছে ৷ আর আম্বানি বিদেশে পেট্রোল রফতানি করছেন ৷ তিনি রাশিয়া থেকে তেল কিনে অন্য দেশে বিক্রি করেন ৷ সেই টাকা খরচ হয় মোদির জন্য ৷ "
করোনার সময় মৃতদের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সে কথা মনে করিয়ে কংগ্রেস সাংসদ বলেন, "প্রধানমন্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন এই মৃত্যুর জন্য তাঁর কোনও দোষ নেই ৷ কিন্তু আসলে সব দোষ মোদি-শাহের ৷ তাঁরা দেশের সংবিধানকে ধ্বংস করেছেন ৷" সম্প্রতি হায়দারবাদের এক দলীয় সভা থেকে সকলকে আগামী একবছর সোনা কেনা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন ৷ প্রয়োজন ছাড়া বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ করতেও বলেছিলেন ৷ এই প্রসঙ্গে মোদির পাঁচ দেশের সফরকে নিশানা করেছেন রাহুল ৷
লোকসভার বিরোধী দলনেতা যখন প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে কটাক্ষ করছেন তার কিছুক্ষণ আগে পাঁচ দেশ সফরের শেষ ধাপে মঙ্গলবার রাতে রোমে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের পাশাপাশি তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ৷ পাল্টা ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে প্রধানমন্ত্রীর মেলোডি চকলেট উপহার দেন মোদি ৷ সেই মুহূর্তটি এখন সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ৷ তা নিয়েই কটাক্ষ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷