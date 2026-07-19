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রামমন্দিরে অনুদান তছরুপের অর্থ ভক্তদের সঙ্গে প্রতারণা, তদন্ত চেয়ে মোদিকে চিঠি রাহুল-খাড়গের

কংগ্রেসের দাবি, মন্দিরের অনুদান তছরুপ করা মানে ভক্তদের আস্থায় আঘাত হানা ৷ এমন আবহে প্রধানমন্ত্রীর উচিত যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া ৷

Ram temple donation theft sparks
অযোধ্যার রামমন্দির (ফাইল ছবি - IANS)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 1:20 PM IST

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নয়াদিল্লি, 19 জুলাই: রাম মন্দিরের অনুদান তছরুপের ঘটনার যথাযথ তদন্তের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিল কংগ্রেস ৷ রবিবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন ৷ তাঁদের দাবি, তছরুপের ঘটনায় মন্দিরে আসা লক্ষ লক্ষ ভক্ত নিজেদের প্রতারিত বলে মনে করছেন ৷ তাঁদের আস্থায় আঘাত লেগেছে ৷ আর তাই অযোধ্যার রামমন্দিরের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ের তদন্ত হওয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেন ৷

প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিটি 'এক্স' হ্যান্ডেলে পোস্ট করে খাড়গে লেখেন, "শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের আর্থিক লেনদেন থেকে শুরু করে অন্য বিষয়গুলি নিয়ে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমরা যৌথভাবে চিঠি দিয়েছি । বিশ্বাস-ভক্তি ও আস্থা নিয়ে যাঁরা নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ মন্দিরে দান করেছিলেন, সেই লক্ষ লক্ষ ভক্ত তছরুপের ঘটনায় নিজেদের প্রতারিত বোধ করছেন । এই ঘটনার তদন্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক ৷"

Congress Letters to pm modi on RAM TEMPLE DONATION THEFT
মল্লিকার্জুন খাড়গের এক্স পোস্ট (মল্লিকার্জুন খাড়গের এক্স পোস্ট)

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আপনি সংসদে এই ট্রাস্ট গঠনের কছা ঘোষণা করেছিলেন ৷ কিন্তু এই ট্রাস্টের সদস্যদের আপনার সরকারই নিজেরা নিযুক্ত করেছে । সকলেই জানে ট্রাস্টের সদস্যরা আরএসএস (RSS), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VHP) এবং তাদের সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত । শুধু তাই নয়, এই ট্রাস্টের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদককে নিয়ে অতীতে নানা বিতর্ক হয়েছে ৷ তিনি আপনার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন ।"

কংগ্রেস নেতারা আরও দাবি করেছেন, এত বড় একটা অপরাধ হয়ে গেল অথচ প্রধানমন্ত্রী কোনও কথা বলছেন না- এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না । তছরুপের ঘটনায় জবাবদিহি করা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে হাত শিবিরের দাবি, তাঁকেই দেখতে হবে যাতে যথাযথ তদন্ত হয় এবং প্রকৃত অপরাধীরা শাস্তি পায় ৷ চিঠির একটি অংশে কংগ্রেস নেতারা লেখেন, "আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি, ট্রাস্টের আর্থিক বিষয়গুলো নিয়ে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিন । মন্দিরে জমা পড়া নগদ অর্থ, সোনা ও রুপো-সহ সমস্ত দান কোথায় গিয়েছে সেটাকেও তদন্তের অংশ করতে হবে ৷ টাকা কোন কাজে ব্যবহৃত হয়েছে সেটাকেও আনতে হবে তদন্তের আওতায় ৷"

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RAM MANDIR TRUST
CONGRESS LETTERS TO MODI
RAM TEMPLE DONATION THEFT

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