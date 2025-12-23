সংবিধান ধ্বংস করতে চায় বিজেপি, জার্মানি থেকে তোপ ; রাহুলকে ভারত বিরোধী বলল বিজেপি

সংবিধান ধ্বংস করতে চায় বিজেপি, জার্মানি থেকে তোপ ; রাহুলকে ভারত বিরোধী বলল বিজেপি
এর আগেও একাধিকবার বিদেশ থেকে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করেছেন রাহুল ৷ প্রতিবারই কড়া সমালোচনা করেছে গেরুয়া শিবির ৷
নয়াদিল্লি, 23 ডিসেম্বর: আবারও বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিজেপির কড়া সমালোচনা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ জার্মানির বার্লিনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাহুল বলেন, "ভারতের সংবিধান ধ্বংস করতে চায় বিজেপি ৷" পাল্টা রাহুল ভারত-বিরোধী নেতা বলে আক্রমণ শানিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷
বার্লিনের হার্টি স্কুলে গিয়ে সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের মুখোমুখি হন রাহুল ৷ প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ৷ কংগ্রেস সোমবার সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্য়ে এনেছে ৷ তাতে ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান নিয়ে মন্তব্য় করেন কংগ্রেসের এই প্রাক্তন সভাপতি ৷ পাশাপাশি 'বিজেপির শাসনে সংবিধান কীভাবে আক্রমণের মুখে পড়েছে' সেটাও তুলে ধরেন ৷ ভারতের বিরোধী দলগুলি বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সংবিধান বাঁচাতে এক বিশেষ ব্যবস্থা করেছে বলেও জানান রায়বরেলির সাংসদ ৷
তিনি মনে করেন, ভারতীয় গণতন্ত্রকে শুধু ভারতের নিজস্ব সম্পদ ভাবলে ভুল হবে ৷ কারণ, ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের সামগ্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাছে একটি অমূল্য সম্পদ ৷ সবচেয়ে বড় হওয়ার পাশাপাশি ভারতের গণতন্ত্র দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে জটিল সাধারণতন্ত্রও বটে ৷ আর তাই এই ব্যবস্থার উপর আক্রমণ আদতে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আক্রমণের সামিল ৷
সংবিধানকে ধ্বংস করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিজেপি এখন যা করতে চাইছে বা করার কথা ভাবছে তা এক অর্থে সংবিধানকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছু নয় ৷ বিভিন্ন রাজ্য থেকে শুরু করে ভাষা এবং ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয়ের বোধ সংবিধানে বর্ণিত আছে সেটাকেই ধ্বংস করতে চায় বিজেপি ৷ তাদের লক্ষ্য সেই মূল্যবোধে আঘাত হানা যা ভারতের সমস্ত মানুষকে সমান বলে মনে করে ৷ "
বক্তব্যের একটি অংশে ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান নিয়ে তাঁর বিস্তারিত মতামত পেশ করেন রাজীব-তনয় ৷ বিরোধী দলগুলি বিজেপির সঙ্গে লড়ছে না ৷ রাহুল মনে করেন, যেভাবে দেশের বিভিন্ন সাংবাধিনাধিক সংস্থা থেকে অন্য প্রতিষ্ঠান দখল হয়ে গিয়েছে, ভারতের বিরোধী দলগুলির লড়াই এই দখলের বিরুদ্ধে ৷ তাঁর আক্ষেপ, এই ধরনের সংস্থাগুলি এখন আর সাধারণ মানুষের কথা ভাবে না এবং তাদের জন্য় কাজ করে না ৷ সংবিধানে এই সমস্ত সংগঠনকে যে ভূমিকা পালনের কথা বলা আছে তা পালন করতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ৷ এখানেই ভারতের নির্বাচন ব্য়বস্থার ত্রুটি নিয়েও সরব হন তিনি ৷ তা থেকে রাজনৈতিক মহলের একাংশের অনুমান কংগ্রেস নেতা দেশে থাকাকালীন যেভাবে প্রায় প্রতিটি প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করেন, বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েও সেই কাজটাই করেছেন ৷
এদিকে. মঙ্গলবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাহুলকে আক্রমণ করেছে বিজেপি ৷ শুধু তাই নয় রাহুলের বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকে গেরুয়া শিবিরের একাধিক নেতার তোপের মুখে পড়েন রাহুল ৷ বিজেপি নেতা প্রদীপ ভাণ্ডারির দাবি, রাহুল যেভাবে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের সমালোচনা করলেন, দেশের এক নেতিবাচক ছবি বিশ্বের কাছে তুলে ধরলেন তা একমাত্র ভারত বিরোধী কোনও মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব ৷ অন্যদিকে, সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শাজেদ পুনওয়ালা রাহুলকে তীব্র আক্রমণ করেন ৷ তিনি জানান, রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেস 95টি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে ৷ এমতাবস্থায় কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি গান্ধি পরিবারের সদস্যরাও রাহুলের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না ৷ আর তাই এই ধরনের মন্তব্য করে বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাইছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷