বুথের 728 জনের মধ্য়ে ভোটার তালিকায় বাদ 727 ! বেলা এস্টেট নিয়ে সরব রাহুল

বুথের 728 জনের মধ্য়ে ভোটার তালিকায় বাদ 727 ! বেলা এস্টেট নিয়ে সরব রাহুল
Rahul Gandhi reacts: দিল্লির বেলা এস্টেট এলাকায় যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সকলেই কয়েক দশক ধরে এখানকার বাসিন্দা, দাবি বিরোধী নেতার ৷
Published : September 29, 2026 at 6:27 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 সেপ্টেম্বর: একজন মাত্র ভোটার বাদে বাকি সবার নাম তালিকা থেকে বাদ ! দিল্লির চাঁদনি চক বিধানসভা এলাকার বেলা এস্টেটের এই ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে ইটিভি ভারত । তারপরই বিষয়টি নিয়ে সরব হলেন লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি ৷ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর নামে নির্বাচন কমিশনের 'ভোট চুরির' দিকে আঙুল তুললেন তিনি ৷
ৃএই মাসের গোড়ায় ইটিভি ভারতের এক খবরে জানা যায়, চাঁদনি চক এলাকার একটি বুথে এসআইআর-এর আগে 729 ভোটার ছিল ৷ আর এসআইআর হওয়ার পর সেখানে ভোটারের সংখ্য়া দাঁড়িয়েছে মাত্র 1 ৷
ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে মঙ্গলপুরীর Y ব্লকে কান্তা প্রসাদ নামে এক ব্য়ক্তিকে 'মৃত' হিসেবে দেখানো হয় ৷ বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাম উঠে যায় এএসডিডি (অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত এবং ডুপ্লিকেট) তালিকায় ৷ এই ঘটনার কথাও ওই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ৷
यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए। ये लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं हैं। आज मैं इनकी झुग्गी में गया और सीधे इन्हीं से सुना कि चुनाव आयोग ने इनके साथ क्या किया है। SDM से फ़ोन पर मैंने यही कहा - मकान होने या न होने का वोट के अधिकार से कोई रिश्ता नहीं है। ख़ुद CEC ज्ञानेश कुमार कह चुके हैं कि "हाउस नंबर 0" बेघरों के लिए है। फिर भी 727 लोगों का नाम काट दिया गया। यह SIR नहीं - यह वोट चोरी का तरीक़ा है। जिनके पास पहले ही सबसे कम है, उनसे उनकी इकलौती ताक़त छीनी जा रही है। ज्ञानेश कुमार तो जाएँगे। पर जिस सिस्टम ने उनसे यह करवाया, उसका हिसाब भी होगा। #VoteChori— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 28, 2026
এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্টে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি বলেন, বেলা এস্টেটের এই এলাকায় যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সকলেই কয়েক দশক ধরে এখানকার বাসিন্দা ৷ 2024 সালের লোকসভা ভোট এবং 2025 সালের দিল্লি বিধানসভা ভোটের সময় তাঁরা ভোটও দিয়েছেন ৷
রাহুলের দাবি, 2023 সালে তাঁদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল ৷ তা সত্ত্বেও তাঁরা এলাকা ছেড়ে যাননি, এখানেই থাকছিলেন ৷ তাঁর কথায়, "আমি আজ ওখানে গিয়েছিলাম ৷ বাসিন্দাদের মুখ থেকেই সরাসরি শুনলাম নির্বাচন কমিশন তাঁদের সঙ্গে কী করেছে ৷ আমি এসডিএম-কে ফোনে বলেছি: বাড়ি থাকা বা না থাকার উপর কারও ভোটাধিকার নির্ভর করে না ৷ সিইসি জ্ঞানেশ কুমার নিজেই বলেছেন, ঘরহারা মানুষের জন্য় ঠিকানা, হাউস নাম্বার 0 ৷ তারপরেও 727 জন মানুষের নাম কেটে দেওয়া হল তালিকা থেকে ৷"
প্রতিক্রিয়ায় রাহুল আরও বলেন, "এটা এসআইআর নয় ৷ এটা ভোট চুরির একটা প্রক্রিয়া ৷ যাঁদের কিছুই নেই, তাঁদের কাছ থেকে ক্ষমতার একমাত্র সম্বলটুকুও কেড়ে নেওয়া হল ৷ জ্ঞানেশ কুমার একদিন পদ থেকে সরে যাবেন, কিন্তু যে সিস্টেম তাঁকে দিয়ে এটা করাল, সেই সিস্টেমকে এর জবাব দিতে হবে ৷"
বেলা এস্টেট এলাকার ভোটার তালিকায় এই বড়সড় ভুল নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় দিল্লির প্রধান নির্বাচনী আধিকারিক অশোক কুমার বলেছেন, এটা একটা খসড়া তালিকা মাত্র ৷ এটা কোনও চূড়ান্ত তালিকা নয় ৷ অনিচ্ছাকৃত ভাবে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, বা 1 অক্টোবর 2026-এ 18-য় পা দেবেন, 30 সেপ্টেম্বরের আগে তাঁরা আবার ফর্ম 6 পূরণ করে নিজেদের নাম তুলতে পারবেন ৷