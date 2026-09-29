ETV Bharat / bharat

বুথের 728 জনের মধ্য়ে ভোটার তালিকায় বাদ 727 ! বেলা এস্টেট নিয়ে সরব রাহুল

Rahul Gandhi reacts: দিল্লির বেলা এস্টেট এলাকায় যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সকলেই কয়েক দশক ধরে এখানকার বাসিন্দা, দাবি বিরোধী নেতার ৷

RAHUL GANDHI SLAMS
বেলা এস্টেটের বাসিন্দাদের সঙ্গে রাহুল ৷ (ছবি কংগ্রেস সূত্রে)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 29 সেপ্টেম্বর: একজন মাত্র ভোটার বাদে বাকি সবার নাম তালিকা থেকে বাদ ! দিল্লির চাঁদনি চক বিধানসভা এলাকার বেলা এস্টেটের এই ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে ইটিভি ভারত । তারপরই বিষয়টি নিয়ে সরব হলেন লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি ৷ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর নামে নির্বাচন কমিশনের 'ভোট চুরির' দিকে আঙুল তুললেন তিনি ৷

ৃএই মাসের গোড়ায় ইটিভি ভারতের এক খবরে জানা যায়, চাঁদনি চক এলাকার একটি বুথে এসআইআর-এর আগে 729 ভোটার ছিল ৷ আর এসআইআর হওয়ার পর সেখানে ভোটারের সংখ্য়া দাঁড়িয়েছে মাত্র 1 ৷

ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে মঙ্গলপুরীর Y ব্লকে কান্তা প্রসাদ নামে এক ব্য়ক্তিকে 'মৃত' হিসেবে দেখানো হয় ৷ বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাম উঠে যায় এএসডিডি (অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত এবং ডুপ্লিকেট) তালিকায় ৷ এই ঘটনার কথাও ওই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ৷

এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্টে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি বলেন, বেলা এস্টেটের এই এলাকায় যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সকলেই কয়েক দশক ধরে এখানকার বাসিন্দা ৷ 2024 সালের লোকসভা ভোট এবং 2025 সালের দিল্লি বিধানসভা ভোটের সময় তাঁরা ভোটও দিয়েছেন ৷

রাহুলের দাবি, 2023 সালে তাঁদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল ৷ তা সত্ত্বেও তাঁরা এলাকা ছেড়ে যাননি, এখানেই থাকছিলেন ৷ তাঁর কথায়, "আমি আজ ওখানে গিয়েছিলাম ৷ বাসিন্দাদের মুখ থেকেই সরাসরি শুনলাম নির্বাচন কমিশন তাঁদের সঙ্গে কী করেছে ৷ আমি এসডিএম-কে ফোনে বলেছি: বাড়ি থাকা বা না থাকার উপর কারও ভোটাধিকার নির্ভর করে না ৷ সিইসি জ্ঞানেশ কুমার নিজেই বলেছেন, ঘরহারা মানুষের জন্য় ঠিকানা, হাউস নাম্বার 0 ৷ তারপরেও 727 জন মানুষের নাম কেটে দেওয়া হল তালিকা থেকে ৷"

প্রতিক্রিয়ায় রাহুল আরও বলেন, "এটা এসআইআর নয় ৷ এটা ভোট চুরির একটা প্রক্রিয়া ৷ যাঁদের কিছুই নেই, তাঁদের কাছ থেকে ক্ষমতার একমাত্র সম্বলটুকুও কেড়ে নেওয়া হল ৷ জ্ঞানেশ কুমার একদিন পদ থেকে সরে যাবেন, কিন্তু যে সিস্টেম তাঁকে দিয়ে এটা করাল, সেই সিস্টেমকে এর জবাব দিতে হবে ৷"

বেলা এস্টেট এলাকার ভোটার তালিকায় এই বড়সড় ভুল নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় দিল্লির প্রধান নির্বাচনী আধিকারিক অশোক কুমার বলেছেন, এটা একটা খসড়া তালিকা মাত্র ৷ এটা কোনও চূড়ান্ত তালিকা নয় ৷ অনিচ্ছাকৃত ভাবে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, বা 1 অক্টোবর 2026-এ 18-য় পা দেবেন, 30 সেপ্টেম্বরের আগে তাঁরা আবার ফর্ম 6 পূরণ করে নিজেদের নাম তুলতে পারবেন ৷

TAGGED:

DELHI SIR
VOTE CHORI
রাহুল গান্ধি
ভোটার তালিকা
RAHUL GANDHI SLAMS EC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.