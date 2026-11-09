5 মিনিটে প্রমাণ হবে মোদি বিশ্বাসঘাতক ! দিমাগি নকশাল নিয়ে আবারও বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ রাহুলের

5 মিনিটে প্রমাণ হবে মোদি বিশ্বাসঘাতক ! দিমাগি নকশাল নিয়ে আবারও বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ রাহুলের
Rahul Dares PM Modi For Debate: সিআরপিএফ জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি পালন করতে গিয়ে আবারও দিমাগি নকশাল নিয়ে তোপ দাগেন মোদি । জবাব দিলেন রাহুল ।
Published : November 9, 2026 at 6:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 নভেম্বর: 'দিমাগি নকশাল' মন্তব্য়কে হাতিয়ার করে আরও একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিতর্ক সভায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সোমবার এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিলেই তিনি প্রমাণ করে দেবেন আসল দেশবিরোধী কে এবং কে বিদেশি শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ? শুধু তাই নয়, মাত্র এটুকু সময়ের মধ্য়েই তিনি সকলকে বোঝাতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ।
ঠিক একদিন আগে ছত্তিশগড়ের বস্তারে সিআরপিএফ জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি পালনের সময় আরও একবার 'দিমাগি নকশাল' নিয়ে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি । বাহিনীর জওয়ানদের সামন দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া মাওবাদীদের নিকেশ করেছে ভারতের সামরিক বাহিনী । কিন্তু নকশালী মনোভাব পোষণ করেন এমন বহু মানুষ বিভিন্ন বিরোধী দল ও সংগঠনে ঢুকে পড়েছেন । তাঁরা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সংবিধানকে অপমান করছেন ।"
এই মন্তব্যের জবাব দিয়ে রাহুল সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, সিআরপিএফ জওয়ানদের মুখ দেখে তাঁর মনে হয়েছে তাঁদের কেউ প্রধানমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করেননি । এখানেই রাহুলের চ্যালেঞ্জ প্রধানমন্ত্রী বিতর্কে অংশ নিলে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাহুল এমন তথ্য পরিবেশন করবেন যা প্রকাশ্যে আসার পর একজন সিআরপিএফ জওয়ানের মুখোমুখিও হতে পারবেন না প্রধানমন্ত্রী ।
রাহুলের আগে 'দিমাগি নকশাল' প্রসঙ্গে কংগ্রেসের তরফেও মোদিকে নিশানা করা হয় । দলের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয় প্রধানমন্ত্রী বিরক্ত এবং হতাশ হয়েই এই ধরনের কথা বলছেন । তাঁর 'ঝোলা নিয়ে চলে যাওয়ার' সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে । এমন কটাক্ষের আলাদা কারণ আছে । তাঁর ক্ষমতার মোহ নেই বোঝাতে অতীতে বহুবার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যেদিন দেশের জনগণ বলবে তিনি সবকিছু ফেলে ঝোলা নিয়ে অন্তরালে চলে যাবেন ।
'দিমাগি নকশাল' শব্দটির বয়স খুব বেশি নয় । স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার ভাষণে এই শব্দের প্রথম প্রয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রী । সেদিনও তিনি দাবি করেন, অস্ত্র হাতে যারা অশান্তি ছড়াচ্ছিল তাদের দমন করেছে নিরাপত্তা বাহিনী । কিন্তু এই 'দিমাগি নকশাল'রা মানুষকে ভুল বুঝিয়ে দেশকে অশান্ত করতে চাইছে । কংগ্রেস অবশ্য প্রথম থেকেই এই মন্তব্যের বিরোধিতায় সরব । হাত শিবিরের দাবি, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক বিরোধিতাকে অবৈধ তকমা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অপশাসনের বিরোধিতা রুখতেই 'দিমাগি নকশালের' মতো শব্দ ব্যবহার করছেন । আন্তর্জাতিক স্তরে মুখ বাঁচাতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে মনে করে হাত শিবির।