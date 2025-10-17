ETV Bharat / bharat

'দলিতদের উপর নির্যাতন ক্রমেই বাড়ছে', উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় বিজেপিকে আক্রমণ রাহুলের

চোর সন্দেহে ফতেপুরের বাসিন্দা হারিওম বাল্মীকিকে রায়বরেলিতে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ৷ শুক্রবার তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷

RAEBARELI MOB LYNCHING INCIDENT
মৃত হরিওম বাল্মীকির পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাহুল গান্ধি (ইটিভি ভারত)
ETV Bharat Bangla Team

October 17, 2025

কানপুর, 17 অক্টোবর: বিজেপি সরকারের আমলে দলিতদের উপর নির্যাতন বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে ৷ উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলিতে গণপিটুনির ঘটনায় ফের বিজেপি সরকারকে নিশানা করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ মৃত হরিওম বাল্মীকির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে শুক্রবার ফতেপুর পৌঁছন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ মৃতের মা, বাবা, ভাই-বোনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে মৃতের পরিবারকে ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রাহুল ৷

গত 2 অক্টোবর চোর সন্দেহে রায়বরেলিতে গ্রামবাসীরা বাল্মীকিকে (40) পিটিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে ৷ বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয় কংগ্রেস, সমাজবাদি পার্টি-সহ বিরোধী দলগুলি ৷ তাদের অভিযোগ, দলিতদের সুরক্ষা দিতে এবং হিংসার ঘটনাগুলিকে দমন করতে ব্যর্থ বিজেপি সরকার ৷ এদিন মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেস নেতা ৷

কংগ্রেস সাংসদের অভিযোগ

হরিওমের পরিবারের সঙ্গে প্রায় 25 মিনিট কথা বলেন রাহুল গান্ধি ৷ তাঁদের সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন রাহুল ৷ সেই সঙ্গে, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি)-এর রিপোর্ট তুলে ধরে কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশে দলিতের উপর সব থেকে বেশি নির্যাতন করা হয় ৷

পাশাপাশি ঘটনা প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টও করেন কংগ্রেস সাংসদ ৷ লেখেন, "হরিওম বাল্মীকির নৃশংস হত্যার ঘটনা সমগ্র জাতির বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে । তাঁর পরিবারের চোখে পুত্রশোকের পাশাপাশি একটি প্রশ্ন দেখতে পেয়েছি আমি- দলিত হওয়া কি এখনও এই দেশে একটি মারাত্মক অপরাধ ?" রাহুলের অভিযোগ, "উত্তরপ্রদেশের প্রশাসন মৃতের পরিবারকে ভয় দেখাচ্ছে । এমনকী, তাঁর পরিবারকে আমার সঙ্গে দেখা করতেও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । সরকারের ব্যর্থতায় প্রতিবার অপরাধীরা রক্ষা পেয়ে যায় ৷ বরং, নির্যাতিতদের কাঠগোড়ায় তোলা হয় ৷"

এদিকে, রাহুলের পৌঁছনোর আগে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন মৃতের ভাই ৷ তিনি বলেন, "সরকারের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে ৷ এই বিষয়ে আমরা কোনও রকম রাজনীতি চাই না ৷" তাঁর এই ভিডিয়ো প্রসঙ্গে রাহুলের দাবি, হরিওমের পরিবারকে ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ তিনি বলেন, "ঘরে বসে থেকে কখনও বিচার পাওয়া যাবে না ৷"

উত্তরপ্রদেশ সরকারের তৎপরতা

উল্লেখ্য, ঘটনায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ তদন্তে 14 জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ গত 10 অক্টোবর একটি এনকাউন্টারের ঘটনার পর হরিওমের মূল অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ঘটনার তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে 5 পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয় ৷

গত 11 অক্টোবর মৃতের স্ত্রী সঙ্গীতা বাল্মীকি-সহ পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷ তাঁদের সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন ৷ সেই সঙ্গে, মৃতের বোনকে ফতেপুর হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক নার্সের চাকরি দেন তিনি ৷ পাশাপাশি, সরকারি আবাস যোজনার আওতায় হরিওম বাল্মীকির পরিবারকে সাহায্য়ের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

পড়ুন: মনোনয়নের শেষদিনেও হল না রফা, এককভাবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা কংগ্রেসের

