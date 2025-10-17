'দলিতদের উপর নির্যাতন ক্রমেই বাড়ছে', উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় বিজেপিকে আক্রমণ রাহুলের

'দলিতদের উপর নির্যাতন ক্রমেই বাড়ছে', উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় বিজেপিকে আক্রমণ রাহুলের
চোর সন্দেহে ফতেপুরের বাসিন্দা হারিওম বাল্মীকিকে রায়বরেলিতে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ৷ শুক্রবার তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷
কানপুর, 17 অক্টোবর: বিজেপি সরকারের আমলে দলিতদের উপর নির্যাতন বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে ৷ উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলিতে গণপিটুনির ঘটনায় ফের বিজেপি সরকারকে নিশানা করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ মৃত হরিওম বাল্মীকির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে শুক্রবার ফতেপুর পৌঁছন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ মৃতের মা, বাবা, ভাই-বোনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে মৃতের পরিবারকে ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রাহুল ৷
গত 2 অক্টোবর চোর সন্দেহে রায়বরেলিতে গ্রামবাসীরা বাল্মীকিকে (40) পিটিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে ৷ বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয় কংগ্রেস, সমাজবাদি পার্টি-সহ বিরোধী দলগুলি ৷ তাদের অভিযোগ, দলিতদের সুরক্ষা দিতে এবং হিংসার ঘটনাগুলিকে দমন করতে ব্যর্থ বিজেপি সরকার ৷ এদিন মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেস নেতা ৷
हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 17, 2025
उनके परिवार की आंखों में दर्द के साथ एक सवाल था - क्या इस देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है?
उत्तर प्रदेश में प्रशासन पीड़ित परिवार को डराने में जुटा है। उन्होंने परिवार को मुझसे मिलने से रोकने की… pic.twitter.com/6a8mglGb8M
কংগ্রেস সাংসদের অভিযোগ
হরিওমের পরিবারের সঙ্গে প্রায় 25 মিনিট কথা বলেন রাহুল গান্ধি ৷ তাঁদের সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন রাহুল ৷ সেই সঙ্গে, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি)-এর রিপোর্ট তুলে ধরে কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশে দলিতের উপর সব থেকে বেশি নির্যাতন করা হয় ৷
পাশাপাশি ঘটনা প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টও করেন কংগ্রেস সাংসদ ৷ লেখেন, "হরিওম বাল্মীকির নৃশংস হত্যার ঘটনা সমগ্র জাতির বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে । তাঁর পরিবারের চোখে পুত্রশোকের পাশাপাশি একটি প্রশ্ন দেখতে পেয়েছি আমি- দলিত হওয়া কি এখনও এই দেশে একটি মারাত্মক অপরাধ ?" রাহুলের অভিযোগ, "উত্তরপ্রদেশের প্রশাসন মৃতের পরিবারকে ভয় দেখাচ্ছে । এমনকী, তাঁর পরিবারকে আমার সঙ্গে দেখা করতেও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । সরকারের ব্যর্থতায় প্রতিবার অপরাধীরা রক্ষা পেয়ে যায় ৷ বরং, নির্যাতিতদের কাঠগোড়ায় তোলা হয় ৷"
এদিকে, রাহুলের পৌঁছনোর আগে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন মৃতের ভাই ৷ তিনি বলেন, "সরকারের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে ৷ এই বিষয়ে আমরা কোনও রকম রাজনীতি চাই না ৷" তাঁর এই ভিডিয়ো প্রসঙ্গে রাহুলের দাবি, হরিওমের পরিবারকে ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ তিনি বলেন, "ঘরে বসে থেকে কখনও বিচার পাওয়া যাবে না ৷"
উত্তরপ্রদেশ সরকারের তৎপরতা
উল্লেখ্য, ঘটনায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ তদন্তে 14 জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ গত 10 অক্টোবর একটি এনকাউন্টারের ঘটনার পর হরিওমের মূল অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ঘটনার তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে 5 পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয় ৷
গত 11 অক্টোবর মৃতের স্ত্রী সঙ্গীতা বাল্মীকি-সহ পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷ তাঁদের সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন ৷ সেই সঙ্গে, মৃতের বোনকে ফতেপুর হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক নার্সের চাকরি দেন তিনি ৷ পাশাপাশি, সরকারি আবাস যোজনার আওতায় হরিওম বাল্মীকির পরিবারকে সাহায্য়ের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷