পটনার 10 সার্কুলার রোডের বাড়ি ছাড়তে লালু-রাবড়িদের নির্দেশ নীতীশ সরকারের
বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে দশমবার বসে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন নীতীশ কুমার ৷ পটনার 10 সার্কুলার রোডের বাংলো ছাড়তে হবে রাবড়ি দেবীকে নির্দেশ নীতীশ সরকারের ৷
Published : November 26, 2025 at 2:11 PM IST
পটনা, 26 নভেম্বর: দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে পটনার 10, সার্কুলার রোডের বাংলোতে বসবাস করছেন লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর পরিবার ৷ বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর মঙ্গলবার সেই বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল নীতীশ কুমারের এনডিএ সরকার ৷ নির্বাচনের রেশ কাটতে না-কাটতেই নীতীশ সরকারের এই নির্দেশে বিহারের রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তরজা ৷ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে আরজেডি ৷ এমনকী, বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন পারিবারিক কোন্দলের কারণে বাড়ি ছাড়া লালু প্রসাদের কন্যা রোহিণী আচার্যও ৷
1997 সাল থেকে 2005 সাল পর্যন্ত বিহারের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন 1 নম্বর, অ্যানে মার্গের সরকারি বাসভবনে থাকতেন রাবড়ি দেবী-সহ যাদব পরিবার ৷ 2005 সালে আরজেডি-কে হারিয়ে ক্ষমতায় আসেন নীতীশ কুমার ৷ এরপর সেই বাংলোয় থাকতে শুরু করেন নীতীশ ৷ সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত 10 নম্বর সার্কুলার রোডের বাংলোটি রাবড়ি দেবীর পরিবারের জন্য বরাদ্দ করা হয় ৷ অবশ্য, আরজেডি ক্ষমতায় থাকুক বা না-থাকুক বিগত 20 বছরে এই প্রথম বাংলো ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হল রাবড়ির পরিবারকে ৷
নতুন ঠিকানা
ঠিকানা বদলের বিষয়ে ভবন নির্মাণ বিভাগের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ৷ সেখানে বলা হয়, পুরনো ঠিকানার বদলে রাবড়ি দেবীর জন্য 39 হার্ডিং রোডের একটি বাংলো বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, 2018 সাল থেকে বিহারের বিধান পরিষদের বিরোধী নেত্রী হলেন রাবড়ি দেবী ৷ দশমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর নীতীশ কুমারের এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷
রাজনৈতিক তরজা
এই মুহূর্তে ভবন নির্মাণ বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন জেডি(ইউ) নেতা বিজয় কুমার সিনহা ৷ ঘটনা প্রসঙ্গে আরজেডি মুখপাত্র শক্তি যাদব বলেন, "তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ৷ তবে, এই সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে 1 নম্বর অ্যানি মার্গের উপর বিজেপি কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে ।" আরজেডি নেতা ইজাজ আহমেদ বলেন, "নতুন সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিতে শুরু করেছে এনডিএ সরকার ৷ বিজেপি'র প্রবল চাপের মধ্যে পড়েছে নীতীশ কুমারের সরকার ৷"
এদিকে, ঘটনায় তীব্র সমালোচনা করেছেন রাবড়ি-লালু কন্যা রোহিণী ৷ ভবন বিভাগের নির্দেশনামার স্ক্রিন শর্ট শেয়ার করেন তিনি ৷ নীতীশ কুমারের সরকারকে ব্যঙ্গ করে বলেন, "এটি হল ‘সুশাসন বাবু’-এর উন্নয়ন মডেল সরকারের এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল লালুপ্রসাদকে অপমান করা । আপনি তাঁকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারেন ৷ কিন্তু, মানুষের হৃদয় থেকে কীভাবে বের করবেন ? তাঁর স্বাস্থ্যের কথা না-হলেও, তাঁর রাজনৈতিক মর্যাদা বিবেচনা করা উচিত ছিল ৷"
ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি মুখপাত্র নীরাজ কুমার বলেন, "নিয়ম অনুযায়ী রাবড়ি দেবীর পরিবারকে বাংলো ছাড়তে বলা হয়েছে ৷ অবশ্য অতীতের অভিজ্ঞতার জন্য তাঁদের উপর কড়া নজর রাখা হবে ৷ সরকারি সম্পত্তির যাতে কোনও ক্ষতি না-হয়, সেই বিষয়েও নজর রাখা হচ্ছে ৷" উল্লেখ্য, বিহারের ক্ষমতায় থাকাকালীন 5 নম্বর দেশরত্ন মার্গের বাংলো থেকে বেশ কিছু জিনিসপত্রের উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে আরজেডি নেতা তথা প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে ৷
ঘরছাড়া তেজ প্রতাপ যাদব
রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) নেত্রী এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীর পর তাঁর বড় ছেলে তথা প্রাক্তন বিধায়ক তেজ প্রতাপ যাদবকেও বাংলো খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে । এতদিন পটনার 26 এম স্ট্র্যান্ড রোডের এক বাংলোতে থাকতেন তিনি ৷ নতুন সরকার দায়িত্বে আসার পর সেই বাংলো তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা লক্ষেন্দ্র কুমার রৌশনের নামে বরাদ্দ করা হয়েছে ৷
সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে মহুয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন দু'বারের বিধায়ক তেজ প্রতাপ ৷ কিন্তু, লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস) প্রার্থী সঞ্জয় কুমার সিংয়ের কাছে হেরে যান ৷ সেই কারণে তেজ প্রতাপকে বাংলো খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয় সরকারের তরফে ৷ 2018 সালে বিয়ে হয় তেজ প্রতাপের ৷ বিয়ের কিছু সময় পরই পটনা সিভিল কোর্টে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা শুরু হয় তাঁর ৷ মামলা চলাকালীন দীর্ঘ 12 বছর ধরে এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন তেজ প্রতাপ ৷ বিষয়টি জানাজানি হতেই দল এবং বাড়ি থেকে বড় ছেলেকে প্রত্যাখান করে আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদ যাদব ৷