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ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বার্ষিকীতে মহাত্মা গান্ধী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা মোদির

মোদি উল্লেখ করেন, "ভারত ছাড়ো আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল।"

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নয়াদিল্লিতে মনুমেন্টের সামনে ফুটেছে টিউলিপ (এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2026 at 10:50 AM IST

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নয়াদিল্লি, 9 অগস্ট: মহাত্মা গান্ধী এবং 1942 সালের অগস্ট মাসে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এ অংশগ্রহণকারী মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷

1942 সালের 8 অগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' শুরু হয়েছিল। সেদিন মুম্বাইয়ে (তৎকালীন বোম্বে) 'সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি' ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাস করে এবং মহাত্মা গান্ধী তাঁর বিখ্যাত "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" (করো অথবা মরো) ভাষণটি দেন। তবে, শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার এবং ব্যাপক জনবিক্ষোভ শুরু হয়েছিল 9 অগস্ট ভোরে ৷

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মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে শ্রদ্ধা মোদির (এএনআই)

রবিবার সকালে 'এক্স' (X)-এ এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদি উল্লেখ করেন , "ভারত ছাড়ো আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল।" ওই পোস্টে বলা হয়েছে, "ঐতিহাসিক ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁদের সাহস প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে চিরকাল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। মহাত্মা গান্ধীজির নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো'-র সেই জোরালো আহ্বান আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন শক্তি জুগিয়েছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জনগণের অটল সংকল্পকে তুলে ধরেছিল ৷"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ৷ কারণ এই আন্দোলন ব্রিটিশদের বুঝিয়ে দিয়েছিল ভারতকে শাসন করা আর সম্ভব নয় ৷ একইসঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে বাধ্য করেছিল।

এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল অহিংস পথে গণ-বিক্ষোভ, যার মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী ভারত থেকে ব্রিটিশদের চলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মুম্বাইয়ের গোওয়ালিয়া ট্যাঙ্ক থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। প্রতি বছর এই দিনটি 'আগস্ট ক্রান্তি দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

আন্দোলনের প্রধান কারণসমূহ

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতকে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' বা স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ৷ ভারতীয় নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার দুর্দশা: যুদ্ধের সময় অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যাভাব এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি ভারতীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।

জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা: গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে ভারতে ব্রিটিশদের উপস্থিতির কারণেই জাপানি আক্রমণের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে ৷ এছাড়া স্বাধীন ভারত নিজেকে আরও ভালোভাবে রক্ষা করতে পারবে। মূল নেতৃত্ব ও গোপন প্রতিরোধ কার্যক্রম প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ঠিক পরের দিনই ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করে। প্রধান নেতারা কারাগারে থাকায় তরুণরা আন্দোলনের হাল ধরেন এবং গোপনে কার্যক্রম চালিয়ে যান ৷

অরুণা আসফ আলী: গ্রেপ্তারের ঘটনার পর 9 অগস্ট গোওয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

উষা মেহতা: খবর ও নির্দেশাবলী প্রচারের জন্য ‘কংগ্রেস রেডিও’ নামে একটি গোপন রেডিও স্টেশন পরিচালনা করেন।

জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রাম মনোহর লোহিয়া: গেরিলা কায়দায় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং গোপন বিপ্লবী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন।

গুরুত্ব ও প্রভাব

1944 সালের মধ্যে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও দমন-পীড়নের মাধ্যমে ব্রিটিশরা এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল ৷ তবুও এটি ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে স্পষ্ট বার্কতা দেয়- জনগণের সম্মতি ছাড়া ভারতকে আর শাসন করা সম্ভব নয়। এই আন্দোলনই পরবর্তীকালে, অর্থাৎ 1947 সালে ভারতের চূড়ান্ত স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করেছিল।

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