ছাত্র বিক্ষোভে বলপ্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ! পেলেট-বিতর্কে RAF-এর গুলির হিসাব সংরক্ষণের 'সুপ্রিম' নির্দেশ

ছাত্র বিক্ষোভে বলপ্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ! পেলেট-বিতর্কে RAF-এর গুলির হিসাব সংরক্ষণের 'সুপ্রিম' নির্দেশ
বিক্ষোভে আহত ছাত্রদের সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য দিল্লির সরকারকে নির্দেশ শীর্ষ আদালতের।
Published : July 30, 2026 at 3:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 জুলাই: নিট প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে রাজধানী দিল্লিতে ছাত্রদের বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে ধাতব পেলেট (Metallic Pellet) ব্যবহারের অভিযোগ ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট । আপাতত পেলেট গানের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার নির্দেশ না-দিলেও, যন্তর-মন্তরে মোতায়েন থাকা ব়্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (RAF)-এর ব্যবহৃত সমস্ত গোলাবারুদের হিসাব (Ammunition Log) সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত । পাশাপাশি বিক্ষোভে আহত ছাত্রদের সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে দিল্লি সরকারকে ।
বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে মামলার শুনানি হয় । শুনানিতে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কোনও নির্দিষ্ট ঘটনায় ধাতব পেলেটের ব্যবহার আইনসঙ্গত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে তারা প্রস্তুত । সেই কারণেই তদন্তে যাতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নষ্ট না-হয়, তার জন্য RAF-এর অ্যামিউনিশন লগ সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
পেলেট গান পুরোপুরি নিষিদ্ধ ?
এই মামলায় আবেদন করেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার ও অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার যশোবর্ধন আজাদ এবং বিক্ষোভে আহত দুই ছাত্র প্রশান্ত কুমার ও শেখ ইরশাদ মনসুরি । তাঁদের দাবি, 20 জুলাই নিট প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে আয়োজিত 'সংসদ চলো' কর্মসূচিতে দিল্লি পুলিশকে সহায়তা করতে মোতায়েন RAF বিক্ষোভকারীদের উপর ধাতব পেলেট ছোঁড়ে । সেই ঘটনায় বহু ছাত্র গুরুতর জখম হন । কারও কারও শরীর থেকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ধাতব পেলেটও বের করতে হয়েছে ।
আবেদনকারীরা আদালতের কাছে জনতা ছত্রভঙ্গ করতে ধাতব পেলেট ব্যবহারের উপর দেশজুড়ে নিষেধাজ্ঞা চেয়েছিলেন । কিন্তু সেই আবেদনে সায় দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট । বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মন্তব্য করেন, শুধু নিষেধাজ্ঞার দাবি জানালেই হবে না । যে পুলিশি বিধি বা নির্দেশিকায় বিশেষ পরিস্থিতিতে পেলেট গানের ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে, সেই বিধিকেই আইনি চ্যালেঞ্জ করতে হবে । বর্তমান আবেদন সেই দিক থেকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় ।
দিল্লি পুলিশের নির্দেশিকা কোথায় ? প্রশ্ন আদালতে
আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার আদালতে বলেন, তিনি সব ধরনের পেলেট গানের বিরোধিতা করছেন না । কিন্তু ধাতব পেলেট ব্যবহার অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং দিল্লি পুলিশের এমন কোনও স্ট্যান্ডিং অর্ডার প্রকাশ্যে নেই, যেখানে এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে । যদি এমন নির্দেশিকা থেকে থাকে, তবে কেন্দ্রকে তা আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হোক ।
গ্রোভার আরও দাবি করেন, আহত ছাত্রদের শরীর থেকে যে ধাতব পেলেট বের করা হয়েছে, তা থেকেই স্পষ্ট, ঘটনাস্থলে এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার হয়েছিল ।
কেন্দ্রের আশ্বাস, সংরক্ষণ করা হবে সমস্ত তথ্য
কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে আশ্বস্ত করেন, তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি ও তথ্য সংরক্ষণ করা হবে । আদালতও জানিয়ে দেয়, এর আগে সিসিটিভি ফুটেজ, ড্রোন ফুটেজ, বডি-ক্যামেরার ভিডিও এবং ওয়্যারলেস লগ সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল RAF-এর অ্যামিউনিশন লগ ।
শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভও হঠাৎ হিংসাত্মক হতে পারে
শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণও করেছে । আদালতের মতে, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভও মুহূর্তের মধ্যে হিংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে সমাজবিরোধীরা ভিড়ে ঢুকে পড়লে । সে ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পরিস্থিতি বুঝে ধাপে ধাপে বা 'গ্রেডেড রেসপন্স' নিতে হতে পারে ।
তবে আদালত এটাও স্পষ্ট করে দেয়, সেই বলপ্রয়োগ আইনসঙ্গত ছিল কি না, তা বিচারবিভাগ খতিয়ে দেখার অধিকার রাখে । কোনও ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের অভিযোগ উঠলে আদালত প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করবে ।
কেন বিতর্কের কেন্দ্রে পেলেট গান?
আবেদনকারীদের দাবি, পেলেট গানকে অনেক সময় 'কম প্রাণঘাতী' অস্ত্র বলা হলেও, বাস্তবে একটি গুলির সঙ্গে শত শত ধাতব কণা ছড়িয়ে পড়ে, যা চোখ, মুখ বা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে মারাত্মক আঘাত করতে পারে । তাই বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার সংবিধান প্রদত্ত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারের সঙ্গে অসঙ্গত ।
যদিও এই মুহূর্তে পেলেট গানের ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট, তবু ব্যবহৃত গুলির পূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ, আহতদের উন্নত চিকিৎসা এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের উপর জোর দিয়ে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে বলপ্রয়োগ হলে তার প্রতিটি পদক্ষেপের জবাবদিহি থাকতে হবে ।