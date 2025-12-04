ETV Bharat / bharat

ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক কারও বিরুদ্ধে নয়, আমেরিকা-সহ বিশ্বকে বার্তা পুতিনের

5 ডিসেম্বর 22তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে পৌঁছাবেন বলে আশা করা হচ্ছে৷

Vladimir Putin
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (ছবি: এএনআই)
author img

By ANI

Published : December 4, 2025 at 11:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি ব্যক্তিগতভাবে তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানিয়েছেন। 5 ডিসেম্বর 22তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে দুই নেতা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে পৌঁছাবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে পারমাণবিক শক্তি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ইউক্রেন যুদ্ধ-সহ বৈশ্বিক বিষয়গুলিতে একের পর এক এবং প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনা।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ এবং এ বিষয়ে ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন যে, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার সম্পর্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ কোনও তৃতীয় দেশের বিরুদ্ধে নয়। ভারত সফরের আগে ক্রেমলিনে আজতক এবং ইন্ডিয়া টুডে-র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-নীতিগুলি ভারত ও রাশিয়া কীভাবে সামলাবে, যা ভারতকেও প্রভাবিত করেছে। পুতিন জবাবে বলেন, "আমি আমার নিজস্ব নীতি অনুসরণ করি এবং আমার উপদেষ্টা আছে৷ আমার সিদ্ধান্তগুলি 'কাগুজে' নয়। আমার উপদেষ্টারা বিশ্বাস করেন যে এই ধরনের শুল্ক নীতি বাস্তবায়ন, যার মধ্যে বাণিজ্য অংশীদারদের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ অন্তর্ভুক্ত, শেষ পর্যন্ত মার্কিন অর্থনীতির জন্য কার্যকর। আমি মনে করি তিনি সৎ বিশ্বাসে কাজ করছেন।"

পুতিন বলেন, "রাশিয়া এই ধরনের পদক্ষেপ অনুসরণ করে না। আমাদের বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে এতে ঝুঁকি রয়েছে৷ তবে কোন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা উচিত, তা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রতিটি দেশ এবং তার নেতৃত্বের নিজস্ব পছন্দ। আমরা কখনও এই ধরনের সিদ্ধান্তে জড়িত হইনি, এখনও করি না এবং ভবিষ্যতেও করার কোনও ইচ্ছা নেই। আমাদের অর্থনীতি উন্মুক্ত। "

"মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক উইথ রাশিয়া"-এর মতো ভারত-রাশিয়া উদ্যোগের প্রতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে পুতিন জোর দিয়ে বলেন যে এই অংশীদারিত্ব কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়। "আপনি জানেন, আমি বা প্রধানমন্ত্রী মোদি, কিছু বহিরাগত চাপের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, কখনও কারও বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য আমাদের সহযোগিতার দিকে এগিয়ে যাইনি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নিজস্ব এজেন্ডা, নিজস্ব লক্ষ্য রয়েছে, যেখানে আমরা আমাদের লক্ষ্যের উপর মনোযোগ দিচ্ছি, কারও বিরুদ্ধে নয়৷ বরং, আমাদের নিজ নিজ স্বার্থ, ভারত এবং রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষা করার লক্ষ্যে তা চালিত হচ্ছে। আমাদের লেনদেনে, আমরা অন্যদের কোনও ক্ষতি করি না এবং আমি বিশ্বাস করি যে অন্যান্য দেশের নেতাদের এটি উপলব্ধি করা উচিত।"

  1. দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে নামতেই 'বন্ধু' পুতিনকে জড়িয়ে ধরলেন মোদি
  2. ভারত-রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করা প্রয়োজন: পীযূষ গোয়েল
  3. ভারত সফরে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বাহন বুলেট-প্রুফ লিমুজিন

TAGGED:

VLADIMIR PUTIN
PM MODI
PUTIN VISITS INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.