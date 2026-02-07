31 বছরের পুরনো মামলায় গ্রেফতার পাপ্পু, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বললেন রাহুল

31 বছরের পুরনো মামলায় গ্রেফতার পাপ্পু, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বললেন রাহুল
মধ্যরাতে আচমকাই বাড়িতে পুলিশ আসে ৷ পাপ্পুর আপত্তি উড়িয়ে তাঁকে গ্রেফতারও করে ৷ গ্রেফতারির পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন এই নির্দল সাংসদ ৷
Published : February 7, 2026 at 2:58 PM IST
পটনা, 7 ফেব্রুয়ারি: তিন দশকেরও বেশি পুরনো একটি মামলায় মধ্যরাতে গ্রেফতার হলেন বিহারের নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব ৷ এই ঘটনা বিহারের রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছে ৷
শুক্রবার গভীর রাতে পটনায় বুদ্ধ কলোনি থানা এলাকার তাঁর বাসভবনে পৌঁছয় পটনা পুলিশ ৷ 1995 সালের একটি মামলায় পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদবকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এই গ্রেফতারিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে দাগিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
গ্রেফতারির পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ প্রথমে তাঁকে পটনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ শনিবার সকালে সেখান থেকে তাঁকে ইন্দিরা গান্ধি ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিয়োলজি (আইজিআইসি)-তে স্থানান্তরিত করা হয় ৷
নথি জালিয়াতির অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি)-র 467 নম্বর ধারায় জনপ্রতিনিধি আদালত তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ৷ 31 বছরের পুরনো একটি মামলায় সাংসদকে গ্রেফতার করতে এলে প্রথম পুলিশের দলটির সঙ্গে কোনও সহযোগিতা করেননি তিনি ৷ পাপ্পু যাদব পাল্টা দাবি করেন, ওই পরোয়ানা তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য, তাঁর গ্রেফতারির নয় ৷ শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁকে হেফাজতে নেয় পুলিশ ৷
চলতি বাজেট অধিবেশনে অংশ নিতে নয়াদিল্লি গিয়েছিলেন পাপ্পু যাদব ৷ সেখান থেকে পটনার বাড়িতে ফেরার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁর বাড়িতে পুলিশ হাজির হয় ৷ পটনার সিনিয়র এসপি কার্তিকেয়া শর্মা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, "1995 সালে আইপিসি'র 467 নম্বর ধারায় নথি জালিয়াতির অভিযোগে জনপ্রতিনিধি আদালত (এমপি/এমএলএ কোর্ট) একটি মামলা দায়ের করেছিল ৷ সেই মামলায় সাংসদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে ৷" মধ্যরাতে হঠাৎ পুলিশি হানায় সাংসদ পাপ্পু যাদবের বহু সমর্থক তাঁর বাড়িতে আসে এবং পুলিশের সঙ্গে তাঁদের বচসা বাধে ৷
সাংসদ পাপ্পু যাদব অবশ্য সাংবাদিকদের বলেন, "আমি পুলিশ আধিকারিকদের বলছি, আগামিকাল আদালতে হাজির হব ৷ আর সেই কারণে আমি আজ দিল্লি থেকে ফিরে এসেছি ৷ কিন্তু অবশ্যই আমি সমর্পণ করব না ৷"
#WATCH | Patna, Bihar | Independent MP Pappu Yadav says, " ... i am not well... i don't know what will happen with me..." https://t.co/NfhVlI0fI4 pic.twitter.com/MIpnQL7HPg— ANI (@ANI) February 6, 2026
এক সময়ের দাগি অপরাধী এবং জন অধিকার পার্টির এই প্রাক্তন প্রধান অভিযোগ করেন, পুলিশ নাটক করছে ৷ তাঁদের অনেকে সাদা পোশাকে এসেছেন ৷ পাপ্পু বলেন, "ওঁরা আমার সমর্থক এবং আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে ৷ সর্বোপরি আমি যখন গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখাতে বলি, তখন সেটা দেখাতে পারেনি ৷ তারা শুধু আমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নথি দেখাচ্ছে ৷" তিনি এর জন্য বিহারের সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন ৷
পাপ্পুর অভিযোগ, "সম্প্রতি এক নিট পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় সরকারের গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম ৷ হস্টেলে থাকা ছাত্রীরা কতটা নিরাপত্তাহীনতায় থাকে, সেটা তুলে ধরেছিলাম ৷ আর সেই জন্যে আমাকে গ্রেফতার করা হল ৷" নয়াদিল্লি থেকে পটনা বিমান বন্দরে অবতরণের পরপরই তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, ছাত্রীরা তাঁকে ফোন করে অভিযোগ করেছেন, তাঁদের সহপাঠীদের যৌন ব্যবসায় নামানো হচ্ছে ৷ এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হল ৷
পাপ্পু যাদবের স্ত্রী কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ৷ নির্দল সাংসদও কংগ্রেসকে সমর্থন করেন ৷ তিনি রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীকে হস্টেলে বসবাসকারী ছাত্রীদের যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনা নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চলতি বাজেট অধিবেশনে লোকসভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন বিতর্কে ভাষণ দেননি ৷ এনিয়েও তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন ৷