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মোবাইল ব্যান পুরীর শ্রীমন্দিরে, তবুও কীভাবে নীলচক্রের ভিডিও ভাইরাল ? শুরু তদন্ত

মন্দিরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রশাসক হেমন্ত কুমার পাধি জানিয়েছেন, তদন্ত করে দেখার পর যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Puri Jagannath Temple Video
জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরের ভিডিয়ো ভাইরাল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 1:58 PM IST

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পুরী, 14 অগস্ট: ফের শ্রীমন্দিরের ভিতরের ভিডিয়ো ভাইরাল ! পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরের প্রাঙ্গণ থেকে নীলচক্র বা সুদর্শনচক্রে ধ্বজারোহণের একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হয়েছে বলে খবর। ভিডিয়োটি 'Kurtika_Creep 2017' নামের একটি ইনস্টাগ্রাম আইডি থেকে পোস্ট করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ যা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় ৷ এই বিষয়ে মন্দিরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রশাসক হেমন্ত কুমার পাধি জানিয়েছেন, তদন্ত করে দেখার পর যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি শ্রীমন্দিরের নির্দেশিকা মেনে চলার অনুরোধও করেছেন মন্দির প্রশাসক ৷ মন্দিরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক হেমন্ত কুমার পাধি সাংবাদিকদের বলেন, "সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার বিষয়ে আমাদের কাছে কোনও খবর নেই। তাই আপনাদের কাছ থেকে এই খবর পাওয়ার পর আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখব। প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বেশ কড়াকড়ি করা হয়েছে। তাই আমরা ভক্তদের মন্দিরের নিরাপত্তার জন্য থাকা নির্দেশিকাগুলি মেনে চলার অনুরোধ করছি বারবার। অন্যথায়, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

মন্দিরের নিরাপত্তার জন্য, মন্দিরের ভিতরে মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। মন্দিরের ভিতরে মোবাইল ফোন নিয়ে যেতে গিয়ে কেউ ধরা পড়লে, সেটি বাজেয়াপ্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পুলিশ মন্দিরের চারটি দরজাতেই দর্শনার্থীদের কড়াভাবে পরীক্ষা করে তবেই মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয়। তবে, সোশাল মিডিয়ায় প্রায় দেখা যায়, কেউ কেউ মন্দিরের ভিতরের ভিডিয়ো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে ৷ যা ভাইরালও হয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, মন্দিরের ভিতরে মোবাইল ফোন এনে ভিডিয়োটি করা হলো, তা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মন্দিরের ভিতরে যখন কয়েকশো পুলিশ কর্মী ছিলেন, তখন এই ভিডিয়োটি করার সময় কেন বাধা দিল না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আগেও এমন ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷ এবারই প্রথম মন্দিরের ভিতরের ভিডিয়ো বা ছবি ভাইরাল হয়েছে, এমনটা নয় । আগেও সোশাল মিডিয়ায় মন্দিরের ভিতরের ছবি বা ভিডিয়ো বহুবার বাইরে এসেছে ৷

সম্প্রতি, রথযাত্রার সময় মন্দিরের ভিতরের একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, ভগবান মহাপ্রভুর পাহান্ডি যাত্রার সময় মন্দিরের ভিতরের ভিডিয়োটি বিনয় ভরদ্বাজ নামের একজনের ইনস্টাগ্রাম আইডি থেকে ভাইরাল হয়েছিল।

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পুরীর জগন্নাথ মন্দির
PURI JAGANNATH TEMPLE VIDEO

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