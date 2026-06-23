তিনদিনে 50 হাজার ! রথযাত্রার আগে পুরীতে 'হোটেল-রাজ'
সিংহদ্বারের কাছে থাকা একাধিক হোটেল তিনদিনের জন্য দর্শনার্থীদের থেকে 50 হাজার টাকা চাইছে ৷ কোথাও চাওয়া হচ্ছে 25 হাজার ৷
Published : June 23, 2026 at 5:26 PM IST
পুরী, 23 জুন: রথযাত্রা শুরু হতে এখনও সপ্তাহ তিনেক বাকি ৷ এরই মধ্যে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে, রথযাত্রার সময়ে পুরীর প্রায় সমস্ত হোটেল থেকে শুরু লজ কানায় কানায় ভর্তি থাকতে চলেছে ৷ মন্দিরের সামনের রাস্তায় থাকা কয়েকটি হোটেলে অবশ্য কিছু জায়গা আছে ৷ কিন্তু তার ভাড়া আকাশছোঁয়া বললেও কম বলা হয় ৷ 16 জুলাই রথযাত্রার প্রথম দিন থেকে তৃতীয় দিন পর্যন্ত এই সমস্ত হোটেলে একেকটি ঘরের ভাড়া বেড়ে হয়েছে 25 হাজার টাকা ৷ সিংহদ্বারের কাছে হোটেলগুলি এই তিনদিনের জন্য 50 হাজার টাকা পর্যন্ত চাইছে ৷
রথের সময় পুরীতে থাকার জায়গা নিয়ে চিরকালই সমস্য়ার মধ্য়ে পড়তে হয় দর্শনার্থীদের ৷ হোটেলের ভাড়াও বেশি হওয়াও নতুন কিছু নয় ৷ তবে এবারের পরিস্থিতি বেশ খানিকটা আলাদা ৷ এক হোটেল মালিক বলেন, "অনলাইনে রথযাত্রার মাস পাঁচেক আগেই প্রায় সমস্ত হোটেল বুক হয়ে যায় ৷ এবারও তাই হয়েছে ৷ সমস্ত বড় বড় হোটেল সম্পূর্ণ ভর্তি ৷ তুলনায় ছোট কয়েকটি হোটেলে জায়গা আছে ৷ সেখানে ভাড়া বাড়বে সেটাই স্বাভাবিক ৷ "
এমনিতে বছরের অন্য় সময়ে যে হোটেলের প্রতিদিনের ভাড়া খুব বেশি হলে দু'হাজার টাকা থাকে সেটা 25 এমনকী 50 হাজারে পৌঁছে যাওয়া ভালো প্রবণতা নয় বলেই মনে করছেন হোটেল মালিকদের সংগঠনের কর্তারা ৷ হোটেল মালিক শ্রীমন্তকুমার দাস বলেন, "ভাড়া এত হওয়া কখনই উচিত নয় ৷ এর ফলে রথযাত্রার সময় যাঁরা আসবেন, তাঁরা তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরবেন ৷ সেটা কখনই আমাদের কারও কাম্য হতে পারে না ৷ হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সকলকে অনুরোধ করব এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে ৷ "
কিন্তু হোটেলের ভাড়া এত হওয়ার কারণ কী ? প্রাথমিকভাবে চাহিদার কথা মনে হলেও আরও কয়েকটি কারণ আছে ৷ রথযাত্রার সময় রাস্তার দুধারে বহু মানুষ সমবেত হন ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে যাত্রা দেখতে অনেককেই সমস্যায় পড়তে হয় ৷ বিশেষ করে সঙ্গে সন্তান বা বৃদ্ধ বাবা-মা থাকলে পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে দাঁড়ায় ৷
পাশাপাশি পদপিষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও থাকে ৷ গতবছর গুণ্ডিচা মন্দিরে সেই ঘটনাই ঘটেছিল ৷ অত বড় ঘটনা প্রতিবার ঘটে, তা অবশ্য নয় ৷ তবে ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই থাকে ৷ কেউ কেউ আহতও হন ৷ সেদিক থেকে যে রাস্তা হয়ে রথযাত্রা এগোচ্ছে সেখানকার হোটেলের বারান্দায় দাঁড়ালে কোনও কষ্ট ছাড়াই যাত্রার অংশ হওয়া যায় ৷ ভাড়া বৃদ্ধির এটাও একটা বড় কারণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রথযাত্রা দেখার ব্যাপারটিকে অতিরিক্ত রোজগােরের সুযোগ হিসেবেই দেখছেন ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ ৷ আর সেই কারণেই এতটা বেড়েছে হোটেলের ভাড়া ৷
গুজরাতের বাসিন্দা আকাশ পরিবারকে নিয়ে পুরী বেড়াতে এসেছেন ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, "সকলেই রথযাত্রা দেখতে চান, যাত্রার অংশ হতে চান ৷ কিন্তু এত টাকা দেওয়া সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে ৷ জগতের নাথ জগন্নাথের আশীর্বাদ যাঁরা নিতে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে কেউ প্রতরণা করবে-এটা মেনে নেওয়া যায় না ৷ প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ এসব বন্ধ করতে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা নিন ৷"