উল্টোরথেও এড়ানো গেল না মৃত্যু, পুরীর রথযাত্রায় মৃত বেড়ে 3

উল্টোরথেও এড়ানো গেল না মৃত্যু, পুরীর রথযাত্রায় মৃত বেড়ে 3
শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে উল্টোরথ ৷ মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দির থেকে জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে আসছেন প্রভু জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা ৷
By PTI
Published : July 24, 2026 at 11:01 PM IST
পুরী, 24 জুলাই: উল্টোরথেও এড়ানো গেল না বিপত্তি ৷ প্রবল ভিড়ের চাপে দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন একজন ৷ জানা গিয়েছে, সুভদ্রার রথের দড়ি টানার সময় বগলা ধর্মশালার কাছে অসুস্থ হয়ে পড়েন কটকের বাসিন্দা অভিরাম দাস ৷ 57 বছর বয়সি ওই ব্যক্তিকে দ্রুত পুরীর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর ৷ অসুস্থ হয়েছেন আরও শতাধিক ৷
ওড়িশার স্বাস্থ্য অধিকর্তা মহেশ মোহন পান্ডা বলেন, "অভিরাম হাইপার টেনশনে আক্রান্ত ছিলেন ৷ আচমকাই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ পরে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয় ৷" এর আগে রথযাত্রার সময়ও দুজনের প্রাণ গিয়েছিল ৷ প্রথমে প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছিল পদপিষ্টের ঘটনায় এই দু'জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ তবে পরে মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি জানান, ওই দু'জনের মৃত্যু পদপিষ্টের কারণে হয়নি ৷ সবমিলিয়ে রথ৷যাত্রা ঘিরে তিনজনের মৃত্যু হল ৷ এর আগে মৃত্যুর ঘটনায় ওড়িশা সরকারের তরফে মৃতদের পরিবার পিছু 10 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয় ৷
রীতি মেনে শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে উল্টোরথ ৷ মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দির থেকে জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে আসছেন প্রভু জগন্নাথ ৷ যাত্রা ঘিরে সব ধরনের ব্যবস্থা করে রেখেছিল প্রশাসন ৷ সাতদিন আগে দুটি মৃত্যুর ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে চিকিৎসক থেকে শুরু করে অ্যাম্বুলেন্সের বাড়তি ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ ভিড়ের চাপে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ পরিস্থিতির অভিঘাত বুঝে বেশ কয়েকজনক হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়েছে ৷ এরই মধ্যে শুক্রবার রাতের দিকে জানা গিয়েছে একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷
ওড়িশা প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, নানা কারণে প্রায় 100 জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ৷ তাঁদের মধ্যে 7 জনের শারীরিক পরিস্থিতি গুরুতর হওয়া এখনও তাঁরা হাসপাতালেই ভর্তি ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷ বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ গত কয়েকদিন ধরেই পুরীতে প্রচণ্ড গরম পড়েছে ৷ পাল্লা দিয়ে চড়তে শুরু করেছে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৷ সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা কখনও কখনও 85 থেকে 90 শতাংশের কাছাকাছি থাকছে ৷ তার জেরেই এত মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন প্রশাসনের কর্তারা ৷